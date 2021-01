Woensdag rustiger dan voorgaande avonden, 51 aanhoudingen

De politie heeft woensdag 51 aanhoudingen verricht in verband met de rellen en ongeregeldheden eerder deze week. Dat zijn er minder dan voorgaande avonden en volgens de politie was het dan ook „rustiger op straat”. Twintig verdachten zijn aangehouden in verband met online opruiing. „We zien op sociale media nog steeds heel veel berichten die oproepen tot geweld of rellen”, aldus nationaal commandant corona van de politie Willem Woelders in een persbericht.

Ook was het op sommige plekken nog onrustig op straat. Zo werd in Den Bosch een 19-jarige man opgepakt omdat hij een steen naar een politiebus zou hebben gegooid. Twee 15-jarige jongens en een jongen van 16 jaar zijn in Leiden aangehouden omdat ze tien nitraten en wasbenzine bij zich hadden. En in Amsterdam ontplofte een vuurwerkbom onder een geparkeerde politiewagen. Niemand raakte hierbij gewond.

De rechtbank in Oost-Brabant gaat de zaken die verband houden met de rellen via het snelrecht behandelen. De eerste verdachten moeten volgende week vrijdag voorkomen. De rest van de zittingen zijn de maandag en dinsdag daarop.

Verder brengt donderdag koning Willem-Alexander een bezoek aan Den Bosch. In de stad was het de afgelopen dagen zeer onrustig. Ruiten werden ingegooid, auto’s vernield en winkels geplunderd. De ME werd ingezet en de stad stelde een noodverordening in.