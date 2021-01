Wat zich ophoopt in een gesloten mond

Ik spreek het woord ‘samen’ hardop uit, in mijn eentje achter mijn bureau. Het rekt zich op en strekt zich uit naar een onzichtbare ander. Kan ik dan niemand bereiken?

‘Samen’ zeggen of schrijven betekent nog niet dat er een verbinding tot stand komt, merk ik ook bij het lezen van het Poëziegeschenk, verschenen ter gelegenheid van de Poëzieweek. ‘Samen’ is het thema waarop dichters werd uitgenodigd te reageren. Niet omdat het de dichtkunst wel is toevertrouwd een brug te slaan tussen gedicht en lezer, maar omdat de woorden van dichters maatschappelijk verbindend moeten zijn in tijden van grote verschillen, het eigen gelijk, de een tegen de ander. Het geloof in dichters is enorm, valt te lezen op de website van de Poëzieweek: ‘Hun woorden rijgen zich aaneen en vormen een levensader die pulseert en het hart vormt van onze samenleving. Ze verbinden en voeden ons, inspireren en brengen samen.’ Durf dan nog maar eens een letter op papier te zetten.

Rodaan Al Galidi (1971) en Maud Vanhauwaert (1984) schreven respectievelijk vijf en vier gedichten voor het inmiddels negende Poëziegeschenk. Omdat de dubbelbundel Samen Al t’hope (West-Vlaams voor ‘tezamen’) heet, wordt de indruk van een dialoog gewekt, die – op een citaat bij Vanhauwaert uit een gedicht van Al Galidi na – uitblijft.

‘Samen met een psychopate’ is het openingsgedicht van Al Galidi, dat sterk begint. Een vrouw snijdt en hakt groenten zo venijnig in mootjes, dat ze angst inboezemt:

Ze wast de komkommer,

hakt hem in moten met haar mes.

Ze wast de tomaat, snijdt die in vieren.

En de sla, ze plukt de bladeren een voor een,

wast ze aandachtig en trekt langzaam haar scherpe mes erdoorheen.

En toen ze de bleke paprika zorgzaam droogde hoopte ik:

die laat ze met rust…

Als het gedicht hiermee was geëindigd was het prachtig geweest. Maar in de volgende strofen wordt door Al Galidi uitgelegd hoe zijn levendige observaties begrepen moeten worden.

Die wrede vrouw, die haar slachtoffers eerst grondig wast

en soms droogt en daarna met haar mes bewerkt,

is zij dezelfde tedere geliefde die mijn hart deed overslaan?

Hoe heb ik haar mes niet gezien? Wat moet ik nu? Ze heeft mijn ziel en mijn hoofd al gewassen,

en mijn vuiligheid is het enige dat mij beschermt van mijn hart.

Wat het gedicht redt, is dat er in de slotregels een verzuchting klinkt die het voorgaande op losse schroeven zet: ‘Er zullen altijd onschuldige slachtoffers zijn/ voor onschuldige moordenaars.’ De vrouw weet niet dat ze een moordenaar is. Haar wreedheid is een indruk van de ik-figuur. De lezer moet raden naar hoe hij aan zijn ‘vuiligheid’ is gekomen, wat maakt dat het gedicht nazindert.

Coalitievorming

Maud Vanhauwaert heeft zeven zinnen genomen als uitgangspunt die, zoals ze zo mooi stelt, ‘aan haar bleven haperen’, met onder meer een uitspraak van Greta Thunberg (‘Je bent nooit te klein om een verschil te maken’), Trump (‘Muren werken als ze goed zijn gebouwd’) en een regel van Al Galidi uit Samen (‘Ze wast de komkommer,/ hakt hem in moten met haar mes.’)

Vanhauwaert zoekt – zo geeft ze aan in een inleiding – naar ‘coalitievorming’ van deze op zichzelf staande uitspraken.

In de eerste drie gedichten worstelt Vanhauwaert met de door haarzelf opgelegde structuur. Ze probeert de uitspraken als een trekharmonica uit te vouwen, maar er wil maar geen cohesie, laat staan een meerwaarde ontstaan tussen de verschillende bouwstenen.

Pas in het slotgedicht leiden de pogingen ergens toe. Juist wanneer Vanhauwaert de structuur loslaat en op het voorgaande terugkijkt, ontstaat er intrigerende poëzie, waarin plaats is voor reflectie op wat niet lukt en wat niet gezegd kan worden. Wat zich ophoopt in een gesloten mond, maakt indruk:

Het is kauwen op beelden die elkaar nooit raakten om bellen te blazen waarin het leven trilt De nachthemel zoemt meerstemmige mantra’s Ontmantel mij, spiegelhuisje omhels de muze (kniehoge witte hoefjes) die niemand verstond Amai, kijk, wat elkaar nooit vond gonst, humt samen In een zwijgende mond

Stellen de gedichten samen genoeg voor als Poëziegeschenk? De Poëzieweek afficheert zich met laagdrempeligheid en wil zo veel mogelijk mensen bereiken met poëzie. Als dat tot schoolse gebruiksaanwijzingen leidt, binnen en voorafgaand aan gedichten, kan dat een tegengesteld effect hebben: de doorgewinterde, maar ook de kersverse poëzielezer voelt zich niet serieus genomen. Het zou genereus zijn als er net zoveel verwacht werd van de lezer als van de dichter.



Rodaan Al Galidi en Maud Vanhauwaert: Samen Al t'hope. Poëziecentrum, 23 blz.

