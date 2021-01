Wall Street in ban van beleggersstrijd om GameStop

Steenrijke hedgefondsen die een pak slaag krijgen, anonieme internetters die grote winsten boeken, beurskoersen die met bijna 2.000 procent stijgen. Er is één bedrijf dat deze week alle aandacht trekt op de beurs: GameStop, een noodlijdende keten van videogamewinkels.

Een week geleden begon de hausse rond het Amerikaanse bedrijf, aangewakkerd door bezoekers van een obscuur internetforum. Zij steken een middelvinger op naar het financiële establishment – en met succes.

Donderdag ging het GameStop-aandeel, na dagen van razendsnelle stijging, weer naar beneden. Aan het einde van een dag vol extreme schommelingen, waarin de handel in het aandeel meer dan tien keer moest worden stilgelegd, sloot de koers op 193 dollar. Dat was een fors stuk lager dan de piek van 347 dollar bij het sluiten van de markt op woensdag. Maar het verschil met begin januari, toen het aandeel slechts 17 dollar opbracht, is nog altijd enorm.

Het verhaal van de GameStop-gekte begint bij de resultaten van het bedrijf, die al enkele jaren belabberd zijn. Het concern moet het grotendeels hebben van vijfduizend fysieke winkels, terwijl gamers spellen juist steeds vaker online bestellen. De afgelopen jaren draaide GameStop dan ook honderden miljoenen dollars verlies.

Inzetten op neergang

Hedgefondsen en andere professionele beurshandelaren wilden profiteren van GameStops neergang. Dat deden ze door short te gaan, een beleggingstechniek waarbij je een aandeel leent en direct doorverkoopt. Later koop je dan opnieuw hetzelfde aandeel om het aan de uitlenende partij terug te geven. Als de koers in de tussentijd verder gezakt is, maak je winst. Short gaan is zeer risicovol: als de koers niet daalt, maar plotseling sterk stijgt, kan de financiële schade voor de shorter razendsnel oplopen.

Precies dat is nu gebeurd. Vorige zomer begon het aandeel GameStop, dat toen slechts 4 dollar opbracht, licht te stijgen, onder meer nadat de oprichter van een succesvolle website voor hondenvoer een flinke berg aandelen GameStop had gekocht.

Vervolgens zetten bezoekers van het forum r/wallstreetbets op Reddit de echte explosie in gang. De inmiddels ruim 4 miljoen leden zijn veelal nieuwelingen, die uit coronaverveling de beurs op zijn gegaan. Niets brengt hen meer voldoening dan het trollen van de gevestigde orde op Wall Street. Zo nu en dan storten ze zich voor de lol massaal op de aandelen van relatief waardeloze bedrijven, met sterke prijsstijgingen als gevolg.

Zo ging het ook bij GameStop. Grote beleggers die short waren gegaan, zagen hun verliezen oplopen en wisten niet hoe snel ze hun posities moesten sluiten. Maar daardoor verhevigde de koersstijging alleen maar.

Het resultaat: een miljardenverlies voor grote spelers. Investeringsfirma Melvin Capital had woensdag een kapitaalinjectie van 2,75 miljard dollar nodig om de GameStop-verliezen af te dekken. Sommige forumgebruikers staan juist miljoenen in de plus. De vraag is na de daling van donderdag hoe lang zij hun posities nog vast durven te houden, voor de zeepbel onvermijdelijk knapt.