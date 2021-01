Voor herfst ’69 durfde ik niet naar binnen

Wanneer ik eind van de dag in de tram over de Amsterdamse Nieuwezijds Voorburgwal rijd, bekruipt me een zekere weemoed. Ik vergeet dan dat ik café-restaurant Scheltema, dat zo sprookjesachtig verlicht, vriendelijk lokt, meerdere malen heb vervloekt, vooral ’s ochtends, op weg naar de krant. Vóór herfst 1969 durfde ik er niet naar binnen. Het was het heiligdom van journalisten, vooral van het belendende Algemeen Handelsblad. Nadat ik bij deze krant, kort voor de fusie met de NRC, op de stadsredactie in dienst was getreden, en elke werkdag de trappen beklom in dat prachtige avontuurlijke gebouw, had ik geen last meer van deze schroom.

Je moest er vroeg zijn en dan een paar uurtjes flink aanpoten. Dan was de krant ‘gezakt’ en werd het tijd voor koffie uit een kopje in plaats van een plastic bekertje. Met mijn, veel te vroeg overleden, jonge collega Kees van der Hoeven, wiens door Rupert van der Linden getekende portret op de menukaart van Scheltema prijkt, daalde ik de trappen af. Een paar stappen naar rechts. Nou ééntje dan... om op te knappen. Ik had ook linksaf kunnen gaan, op weg naar de Geldersekade, waar ik woonde, maar dan was ik veel te vroeg thuis. Bovendien kon er nog iets gebeuren dat nieuws was, zodat ik weer aan het werk moest. Meneer Govers, de overijverige portier, kwam daar nogal eens mee aanzetten. Een collega van de redactie Buitenland die hem al aardig om had, bestelde nog een glas toen hij te horen kreeg dat er een mislukte aanslag op president De Gaulle van Frankrijk was gepleegd. De aanslag was immers mislukt? „Greet, nog een biertje!”

Een krantenstukje citeert mij: „Ik had een stukje ijzer in mijn rug en aan het pand van Scheltema was een magneet bevestigd.” Het café had een duivelse aanbieding: een kop koffie met een glaasje Joseph Guy voor drie gulden vijfenzeventig, of zoiets. Dan was je toch een dief van je portemonnee als je daar niet van profiteerde. Helaas heb ik nogal wat aanleg voor verslaving.

Het werd in Scheltema steeds gezelliger. Juist als ik braaf naar huis wilde gaan, kwam bijvoorbeeld mijn toenmalige hoofdredacteur Henk Hofland aan ons tafeltje zitten. Dan was het wel erg onbeleefd om op slag de plaat te poetsen. Aan de marmeren ronde tafel schoof ik niet aan. Daar zaten Hein Vroege, Rijk de Gooijer, Maarten Spanjer en andere coryfeeën. Het was een geschreeuw van jewelste. Op de foto’s van de tafel is duidelijk de spleet zichtbaar die iemand, ik geloof Jaap Metz, met door drank ingegeven berenkracht, in het marmer heeft geslagen.

Aan de leestafel zat de wereldschaker J.H. (Hein) Donner. Herman Hofhuizen, die ook verdienstelijk schaakte, mocht na een ernstige ziekte van zijn medicus twee glaasjes per dag drinken. Tegen lunchtijd was hij vast een paar maanden aan het vooruit drinken. Hoe het gebeurde wist ik niet maar ineens was het etenstijd. Beverig probeerde ik de kapucijners die ik had besteld aan mijn vork te rijgen. In mijn herinnering sneeuwde het buiten. Binnen was het warm en zo gezellig!

Nog steeds kom ik er graag, zij het met ander gezelschap. Een paar jaar geleden betrad ik café Brandon op de Keizersgracht. Ik zat daar wat over de Tachtigers te mijmeren, toen ‘muziek’ begon te bonken. Toen ik daar iets van zei, schoof de kastelein mijn geld terug, en ik mocht daar nóóit meer komen. Moge het sfeervolle café Scheltema zulk een gruwelijk lot nimmer beschoren zijn.

Reddingsactie: caferestaurantscheltema.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 januari 2021