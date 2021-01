Verbluffende grafische zoektocht naar de jaren vijftig

Het tijdloze, voortreffelijke werk van de Franse stripmaker Yves Chaland (1957-1990) spreekt nog steeds tot de verbeelding. Alle baanbrekende strips die hij maakte vanaf 1979 worden nu opnieuw uitgegeven in het Nederlands. Zijn nooit eerder vertaalde Captivant is blikvanger van de reeks.

Captivant is de naam van een fictief stripblad uit de jaren 50, de tijd van oubollige avonturenstrips met onverschrokken helden en lepe schurken. Chalands album met de gelijknamige titel, dat begin dit jaar uitkwam, is een bundeling van zeven van die tijdschriften. Er is iets aan de hand met Captivant: hoewel het iedere donderdag verschijnt – volgens een van de omslagen – zijn we bij jaargang 7 al toe aan nummer 389. En die ongerijmdheid is pas het topje van de ijsberg.

Uit Bob Fish & de Jonge Albert

Yves Chaland en zijn Franse collega Luc Cornillon (1957) leven zich uit in het persifleren van klassieke strips. De uitvergrote clichés zijn zo belachelijk dat de verhalen er compleet infantiel van worden. Als de held zijn kompaan uit de klauwen van een misdaadsyndicaat wil redden, houdt hij een auto staande die hem naar het politiebureau moet brengen. Onderweg herkent de chauffeur de held en beginnen ze een uitvoerig gesprek over alle albums die tot dan toe verschenen – inclusief reclame voor zijn nieuwste avontuur.

Maar Chaland en Cornillon, die elkaar leerden kennen op de kunstacademie van Saint-Étienne, gaan nog een stap verder. Ook het vermeende racisme uit oude strips – denk aan Kuifjes misdragingen in Afrika – en vrouwonvriendelijkheden worden breed uitgemeten. Vaak simpel, soms ongemakkelijk, maar vanwege de potsierlijke aanpak toch te pruimen.

Atoomstijl

De gekozen opzet – van het eclectische tijdschrift – geeft de beide auteurs eindeloos veel mogelijkheden om te experimenteren met stijlen. Met name Chaland werkt zijn zwierige pagina’s naar het einde toe steeds strakker uit. Hier ziet de lezer hem bewegen in de richting waarmee hij als striptekenaar definitief naam maakt.

Chaland geldt als een van de vaandeldragers van de zogenaamde Atoomstijl, een benaming voor een expressieve stijl die sterk leunt op de esthetica van de jaren vijftig. De opgeruimde, beetje hoekige klare-lijntekeningen zijn elegant en met veel gevoel voor compositie. Atoomstijltekenaars, zoals Serge Clerc, Olivier Schwartz (zie inzetje) en Ever Meulen, geven in hun werk blijk van liefde voor design, architectuur, mode en kunst. Geen wonder dat veel van deze auteurs zich later toelegden op prijzige koffietafelboeken en zeefdrukken, die nog steeds flink worden verzameld.

Pagina uit de strip Captivant.

Chalands Atoomstijl is in zijn beginjaren volop in ontwikkeling, wat goed te zien is in Bob Fish & De jonge Albert, het tweede deel van de begin januari uitgekomen Chaland-reeks. De verhalen zijn nog steeds geënt op de klassiekers, zijn tekenwerk is uitgesprokener en gestileerder. De avonturen van Bob Fish zijn charmant maar intussen onbeholpen: de constante verwijzingen naar de klassiekers is soms wat vermoeiend. De kortverhalen rond de sardonische betweter Albert Memory zijn ludieker en zitten vooral tekstueel leuk in elkaar, vanwege de Brusselse entourage.

Met het conceptuele Captivant en de grafische zoektocht in Bob Fish & de Jonge Albert begint de Chaland-reeks meteen krachtig. Dat Chaland verhalend ook sterk is, komt verderop: het derde deel, dat dit najaar verschijnt, bevat twee volledige verhalen van Freddy Lombard, die tussen 1985 en 1989 verschenen in het roemruchte Nederlandse striptijdschrift Titanic.

