Tweede Kamer nu om: parlement vertrekt deze zomer van het Binnenhof

De verhuisdozen zijn nog niet gevuld, maar de Tweede Kamer duwt ze niet langer meer voor zich uit. Na maanden van geruzie lijkt de strijd over de verbouwing van het Binnenhof en de noodzaak van een verhuizing beslecht. Donderdagmiddag droeg een meerderheid van de Tweede Kamer zichzelf op om „alle noodzakelijke stappen” te zetten om in de zomer naar een tijdelijk onderkomen te verkassen, zodat de renovatie van het huidige onderkomen kan beginnen.

Voor staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) komt die Kamermeerderheid als een welkome steun in de rug. Het Binnenhof is al jaren aan een forse opknapbeurt toe, maar het dossier van de verbouwing groeide onder zijn ogen de afgelopen jaren uit tot een verzamelalbum van wantrouwen, onmin en openlijke strijd tussen de staatssecretaris en de Kamer. Architecten werden weggestuurd, stikstof en aangepaste eisen zorgden voor uitstel.

De nieuwste episode in de strijd ontbrandde in de herfst, toen na de verbouwing ook de verhuizing ter discussie kwam te staan. Knops dringt erop aan dat de Tweede Kamer tijdens de jarenlange renovatie een tijdelijk onderkomen betrekt. Nieuw is dat plan niet: de Kamer ging er in 2016 zelf mee akkoord, sindsdien is een oud ministeriepand voor vele miljoenen euro’s verbouwd tot een kopie van het huidige complex. Ook de Eerste Kamer en de Raad van State, de andere gebruikers van het Binnenhof, vertoeven de komende jaren elders.

Maar met de verhuizingsdatum in zicht begon de Tweede Kamer terug te krabbelen.

Kamer wil niet in ‘ballingschap’

Zelf zeggen de Kamerleden dat ze reële zorgen hebben: over de coronabestendigheid van het tijdelijke onderkomen, over de kosten, over de beveiliging van het nieuwe pand. Een ingewijde houdt het op een andere verklaring: „koudwatervrees”. Bekend is dat veel Kamerbewoners gehecht zijn aan ‘hun’ Binnenhof, met zijn eeuwen aan historie en zijn wandelgangen waarin het goed verdwalen is.

Die ruzie liep de voorbije maanden hoog op. Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA), die weinig op heeft met de plannen van Knops, zegde in oktober de officiële sleuteloverdracht van het nieuwe onderkomen af, tot woede van de staatssecretaris. Daarna bestookte de Kamer Knops met rapporten die de twijfels moesten bevestigen. Knops sloeg terug met andere rapporten. Verhuizen was goedkoper, stelden die, en het gebouw kon voldoende coronaproof gemaakt worden.

Lees ook de NRC-reconstructie van de renovatieruzie (2019): Het doolhof van de democratie verbouw je niet zomaar

Bovendien herinnerde Knops de Kamer eraan dat die ooit al had ingestemd met de plannen voor de verbouwing én de verhuizing. Als een meerderheid van de Kamerleden echt wilde dat hij zijn plannen omgooide, schreef hij begin dit jaar, dan moesten ze hem er maar toe dwingen met een motie.

Die stap gaat de meeste Kamerleden te ver, dus sprak de Kamer woensdag met tegenzin haar steun aan Knops uit. Het vooruitzicht van een langdurig verblijf buiten het Binnenhof maakt nog steeds geen greintje voorpret los. Gerrit-Jan van Otterloo (50Plus) sprak van „een ballingschap van 67 maanden”. Maar bij de meeste Kamerleden is het besef doorgedrongen dat er simpelweg geen alternatief voorhanden is, en verder uitstel voelt voor niemand aantrekkelijk. Ze zijn moegestreden. „Er zijn genoeg crises in het land”, verzuchtte Sandra Beckerman (SP). „Laten we dit debat gewoon saai maken.”

Met de aangenomen motie heeft Knops een extra reden gekregen om aan te dringen op haast. De verhuizing zelf, gepland in het zomerreces, zal een forse logistieke operatie worden. Een nieuwe sleuteloverdracht is nog niet ingepland, al vraagt een van de betrokkenen zich inmiddels af of dat er ooit nog van komt. „Zo florissant zijn de verhoudingen niet meer.”

Van de ooit ambitieuze renovatieplannen voor het vernieuwde Tweede Kamergebouw – compleet met een nieuwe foyer en een verticaal bewegende ontvangsthal in Versailles-stijl – is intussen weinig over. „Dit is geen verbouwing”, merkte Arib in december op in de Kamer, „maar groot onderhoud.”