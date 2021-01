Tweede bank van Duitsland schrapt tienduizend banen

Bij de Duitse Commerzbank zullen de komende jaren zo’n tienduizend banen verdwijnen. Ook wordt het aantal vestigingen in Duitsland bijna gehalveerd. Dat heeft de tweede bank van Duitsland donderdag bekendgemaakt in een verklaring. Met de sanering hoopt de Commerzbank binnen vier jaar 1,4 miljard euro te besparen.

Het gaat al tijden slecht met de bank. Een eerdere fusie met Deutsche Bank liep op niets uit, waardoor de bank de helft van haar waarde op de beurs verloor. Ook de ING zag af van een eventuele overname. Met het aanstellen van Manfred Knof als nieuwe topman hoopt de Commerzbank de komende jaren weer uit te kunnen groeien naar een winstgevende bank.

Digitalisering is een belangrijke pijler in dat toekomstplan, zo blijkt uit de plannen van de bank. Waar er een op de drie banen in Duitsland verdwijnen en 340 vestigingen de deuren sluiten, wordt er juist 1,7 miljard euro geïnvesteerd in IT-systemen. In 2020 sloten al 200 vestigingen van de Commerzbank de deuren vanwege tegenvallende resultaten, maar dat bleek dus niet genoeg.

