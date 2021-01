‘Situatie rond Tata moet structureel beter’

De vergunningverlening, het toezicht en de handhaving rond Tata Staal moet verbeterd worden. Ook de klachtenbehandeling van omwonenden is niet op orde. Dat staat in een rapport van de Randstedelijke Rekenkamer dat donderdag verschenen is.

Sinds 2018 zijn er in de omgeving van Tata Steel verschillende keren grafietregens geweest, afkomstig van het terrein van de staalfabriek in IJmuiden, die bij omwonenden voor overlast zorgden. De Provinciale Staten van Noord-Holland vroeg de Randstedelijke Rekenkamer in juni 2019 daarom opdracht om onafhankelijk onderzoek te doen naar de vergunningverlening, handhaving en het toezicht rond Tata Steel.

Uit het rapport blijkt dat met name de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) - die inwoners en bedrijven ondersteunt op het gebied van milieuvergunningen - niet goed functioneert. De dienst handelt te veel naar de letter van wet en is daardoor weinig flexibel. Bovendien is de OD NZKG traag: de invordering van vier verbeurde dwangsommen is verjaard en bij vergunningverlening worden beslistermijnen overschreden.

Lees ook: Firma’s vervolgd om grafietregen en stof

Ook de provincie krijgt in het rapport een tik op de vingers, die zou te weinig naar klachten van omwonenden luisteren, waardoor de relatie tussen overheid en bewoners is verzand in een juridisch gevecht. Voor Den Haag ziet het rapport ook een taak, dat zou moeten zorgen dat de provincie meer mogelijkheden krijgt om zelf milieunormen te bepalen.