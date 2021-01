Simon Kuper schreef een boek over dubbelspion George Blake: ‘Een calvinist op zoek naar een ideaal’

Saluutschoten kraken over het besneeuwde Trojekoerovskoje-kerkhof in Moskou. Met een erewacht en een zee van bloemenkransen wordt op 30 december 2020 een man naar zijn laatste rustplaats gebracht die – in de woorden van president Vladimir Poetin – „enorme moed” heeft betoond en „een waarlijk onschatbare bijdrage” heeft geleverd „om de strategische balans en de vrede op de planeet te handhaven.”

Simon Kuper (1969) schrijft columns en reportages voor de Financial Times. Hij studeerde Duits en geschiedenis in Oxford en is de auteur van een reeks boeken over voetbal en nationalisme (en Ajax). Hij groeide op in Nederland voor hij op zijn zestiende naar Londen verhuisde. Hij woont met zijn gezin in Parijs.

Simon Kuper: De vrolijke verrader. Een KGB-spion uit Rotterdam. Nieuw Amsterdam, 256 blz. € 20,00

De „held” die nu tussen kopstukken van de KGB ligt, is ‘meegekomen’ met het regime dat Poetin heeft geërfd. Overgenomen, kun je ook zeggen. Zijn naam is Gyorgi Ivanovitsj Bechter, staat op het graf met het smeedijzeren hekje. Maar deze „Sovjet-legende” werd in 1922 in Rotterdam geboren als George Behar, zoon van een Egyptisch-Joodse vader met een Brits paspoort en een Nederlandse moeder. En het is onder een derde naam dat de wereld hem zal onthouden: George Blake, de dubbelspion die honderden Britse agenten verraadde, van wie er tientallen voor het vuurpeloton eindigden.

Blake werd 98 jaar. Hij was de laatste – en minst bekende, meest raadselachtige – van een reeks Britse overlopers die de Westerse inlichtingendiensten op het hoogtepunt van de Koude Oorlog grote schade toebrachten. Hij woonde in Moskou sinds hij in 1966 was ontsnapt uit een Londense gevangenis, waar hij voor landverraad een gevangenisstraf van 42 jaar uitzat.

Simon Kuper, een Britse journalist die vloeiend Nederlands spreekt omdat hij opgroeide in Leiden, ontmoette Blake voor het eerst (en het laatst) in 2012, in de tuin van diens houten datsja, even buiten Moskou. Tijdens zijn ballingschap had Blake vaker interviews gegeven, maar het gesprek met Kuper – exclusief voor de krant die Blake in zijn vooroorlogse nette mensen-Nederlands nog „het Handelsblad” noemde – zou het laatste zijn, besloot hij. Het werd de kiem voor De vrolijke verrader, een meeslepend boek over Blakes wonderlijke leven – „zijn vele levens”, zoals Kuper zelf zegt – dat in het Nederlands en het Engels verschijnt.

Over Blake is veel gepubliceerd en hij schreef bovendien een autobiografie – No Other Choice (1990). Toch was daar nog genoeg aan toe te voegen, vertelt Kuper via Zoom vanuit zijn woonplaats Parijs. Hij graaft onbekende episodes uit diens leven op, zoals de lezingen die Blake voor de Stasi gaf. En hij schrijft over de fascinatie van regisseur Alfred Hitchcock voor Blake. Tot aan zijn dood werkte Hitchcock aan een filmscenario over hem. Maar het boek is vooral doortrokken van de vraag hoe Blake tot zijn verraad kwam. En: waarom die stap voor hemzelf geen verraad betekende.

„Voor veel mensen is hij een fantoom en het stereotype van een verrader. Ik heb geprobeerd de wereld te zien door zijn ogen, zonder hem goed te willen praten. Ten tweede is hij vooral door Britten beschreven, terwijl je ook zijn Nederlandse kant moet kennen, en de Duitse en Russische bronnen. Ik heb hem als een internationale man bestudeerd.”

Bloed aan zijn handen

De bijna blinde bejaarde op die Moskouse tuinbank had bloed aan zijn handen, wist Kuper. Maar die middag in 2012 zag hij ook „een charmante, intrigerende, intelligente vent”, zegt hij. Kuper moest beloven niets over Poetin te vragen. En dat het interview alleen in het Nederlands zou verschijnen, omdat Blake zijn eerste echtgenote en drie zoons, die hij in Engeland had achtergelaten, geen nieuw gedoe wilde bezorgen.

Maar daarna vertelde Blake urenlang over zijn ‘vele levens’. Zijn jeugd in Rotterdam, het verlangen dominee te worden. Over de tijd na de dood van zijn vader, die hij doorbracht bij diens rijke familie, katoenproducenten in Caïro; over zijn terugkeer en het bombardement van 1940, zijn werk als verzetskoerier. Over zijn vlucht naar Engeland, waar hij eerst bij de marine kwam en daarna bij de Secret Intelligence Service (‘MI6’).

Over zijn werk als Brits ‘diplomaat’ in Seoul, zijn bekering tot het communisme in 1950 in Noord-Koreaanse gevangenschap, en zijn besluit om in het geheim voortaan de Sovjets te dienen.

Over Berlijn, waar hij na zijn vrijlating was gestationeerd en westerse geheimen doorspeelde tot hij door de mand viel. Over zijn gevangenschap en bizarre ontsnapping – via een touwladder geknoopt van breinaalden en een camperbusje bestuurd door Britse vredesactivisten naar Oost-Berlijn.

Over het nieuwe leven in het land dat niet de gedroomde heilstaat bleek. Over schuldgevoel, spijt en schaamte – dat wil zeggen, over het vreemde ontbreken daarvan, omdat, zei Blake, nog steeds de strenge calvinist, „alles immers voorbestemd is”.

„Het was het interessantste interview uit mijn loopbaan en het bleef door mijn hoofd spoken”, zegt Kuper. „Ik was niet confronterend geweest, dat is ook niet mijn stijl; vaak levert luisteren meer op.” De sfeer was zelfs „aangenaam”, want „Blake wilde zijn hart luchten in het Nederlands en daarbij hielp ik hem”, zegt hij. „Dat gaf intimiteit, ook omdat ik verwantschap voelde met zijn achtergrond: kosmopolitisch, Nederlands, Brits, Joods, meertalig.”

Maar hij vroeg zich ook af of hij niet té aardig was geweest, of hij zijn huiswerk goed genoeg had gedaan en zich niet te veel had laten inpalmen. Hij was dus niet klaar met Blake. Om ten slotte het besluit te nemen zich in diens leven onder te dompelen voor een boek.

Radicalisering

Een fascinerende nieuwe invalshoek daarin is Blakes verraad als uitkomst van een radicaliseringsproces, dat Kuper vergelijkt met de radicalisering van 21ste-eeuwse moslims in Europese landen. „Net als zij was Blake een vrome verrader”, schrijft hij. „Net als zij wees hij een leven van ‘plezier’ af en omarmde hij een zaak die groter was dan hijzelf.”

De vergelijking komt niet uit de lucht vallen. „De aanslagen van november 2015 waren in mijn Parijse wijk”, zegt Kuper. „Ik fiets elke dag langs de Bataclan. De parallellen vielen me op: jonge moslims kunnen net als idealisten van Blakes generatie denken dat er een paradijs is dat ze kunnen grijpen.”

Dat komt vaak voort uit een identiteitscrisis: waar hoor ik bij, wat zijn mijn roots, waar sta ik voor? Als jonge man, pendelend tussen Nederland en Egypte, en met daarbij nog een soort loyaliteit aan het Britse Rijk – via de nationaliteit van zijn vader – was Blake „verscheurd, op zoek naar avontuur, en naar een vaderland”, denkt Kuper.

Hij ontkende gewoon dat door zijn verraad veertig mensen waren vermoord

Blakes motief om voor de vijand te werken is vaak verklaard uit afwijzing, met name door het Britse establishment dat hem nooit werkelijk geaccepteerd zou hebben. Kuper gelooft vooral dat dat besluit viel – tijdens de ontberingen die hij doorstond in gevangenschap in Noord-Korea – omdat het zijn leven op een cruciaal moment zin gaf.

„Sinds hij op zijn zestiende Rotterdam, zijn eigen stad, verwoest had zien worden, is zijn wereld in oorlog. In Korea had hij gezien hoe Amerikaanse vliegtuigen dorpen bombardeerden en concludeerde hij dat hij een verkeerde zaak diende. En hij zag dat het ‘British Empire’ dat hij vertegenwoordigde slaafs de VS volgde en zelf op instorten stond.”

De 28-jarige Blake „had al zijn ankerpunten verloren”, zegt Kuper, „maar zijn idealisme was onverminderd op zoek naar een ideaal. En dan is daar opeens Marx [aangereikt door de Sovjet-ambassade in Pyongyang]. Blake had nooit gestudeerd, nooit denkers gelezen buiten een religieuze context, dus hij stond er helemaal open voor. En viel voor het quasi-religieuze ideaal dat het communisme voorheeft op het kapitalisme. Blake was een calvinist, wars van uiterlijk vertoon, meer iemand van bruine boterhammen met kaas. Voor zo’n antimaterialist is het communisme aantrekkelijk. De KGB leek hem een exclusieve club die de wereld kon veranderen.”

Kuper gelooft niet dat Blake’s meervoudige wortels en meertaligheid – hij sprak Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Duits en Russisch – hem sowieso richting een carrière bij de geheime dienst stuwden. „Ik deel iets van die achtergrond maar ik ben geen spion geworden. Toen ik in Oxford studeerde, werden er wel mede-studenten voor de dienst geworven, maar hoewel ik mijn talen spreek heeft niemand mij die vraag ooit gesteld. Een spion moet in volledige anonimiteit de zaak van het vaderland willen dienen, er alles voor willen geven, zelfs zijn leven. Dat is nooit mijn ideaal geweest.”

George Blake, in 1953, bij terugkomst in Engeland, na zijn gevangenschap in Noord-Korea.

Pannekoeken

Een cruciale scène is die van Blake’s bekentenis, in 1961, nadat verdenkingen tegen hem waren gerezen. Niet in handboeien in een verhoorcel, maar in een quasi-joviaal gesprek met collega’s, vakgenoten onder elkaar, dat later wordt voortgezet in een vakantiehuisje, waar Blake nota bene voor iedereen pannenkoeken bakt. Volgens de dossiers bleef Blake zichzelf beschrijven – bevlogen maar naïef – als een man van zuivere principes, die alleen uit ideologische overtuiging had gespioneerd ‘en nooit geld [had] aangenomen’. „Verveel ik u niet”, onderbreekt Blake zichzelf ergens. „Niet in het minst”, aldus een van zijn ondervragers.

„Verbijsterende lectuur”, zegt Kuper. „Vier mannen die elkaar goed kennen, geen wapen op tafel, een soort herenclub. En dan komt Blake met zijn calvinistische bekentenis en gaat maar door zonder te bedenken dat hij voor zijn leven zou moeten vechten. Er zijn momenten waarop je iemand werkelijk ziet. Dit is Blake ten voeten uit.”

En ook: een rechtlijnige Nederlander tussen de Britten. Omdat Blake vooral door Britse ogen is beschreven, werd zijn verraad als anti-Brits gezien. Onterecht, ontdekte Kuper. „Ik stond er versteld van, hij hield enorm van Engeland en de Engelsen, zoals je vaak ziet bij mensen van zijn generatie. Hij had in zijn datsja zelfs een Charles & Diana-bordje. Het was natuurlijk handig om hem zo voor te stellen: niet one of us, buitenlanders zijn de vijand. Maar op hetzelfde moment was al bekend dat ook Kim Philby een dubbelspion was, en als er iemand bij het establishment hoorde, was hij het wel.”

Dubbele vermomming

Blake leefde altijd „in dubbele vermomming”, schrijft Kuper. De Britse diplomaat die eigenlijk een spion was, en de spion die eigenlijk een dubbelspion was. „Eigenlijk had hij geen vrienden, zelfs zijn vrouw kende hem niet. Na zijn ontmaskering kon hij die vermomming afleggen en is hij ‘echter’ geworden. Als hij in de Londonse gevangenis zit, en daarna in Rusland, wordt het een aimabele vent, die genegenheid oproept.”

En die, hoewel hij zijn gezin had achtergelaten en ontdekte dat het land waarvoor hij alles had opgegeven een bittere teleurstelling was, toch levensvreugde hield. Hij hertrouwde en kreeg nog een zoon. Kuper gelooft dat Blakes „vooroorlogse, calvinistische determinisme” hem heeft geholpen. „Alles, ook de ergste dingen die je overkomen, zijn voorbestemd, dus die heb je maar te accepteren. Zo kon Blake positief blijven, al had hij niet veel meer te doen. Maar hij heeft zich niet, zoals Guy Burgess [een andere Britse overloper] doodgedronken.”

En het hielp hem ook met zijn eigen verraad te leven. „Heeft u ergens spijt van”, vroeg Kuper hem in 2012.

Blake: „Ik heb spijt van het leed dat ik mensen op een of andere manier, en ook in mijn eigen kring, aangedaan heb. Maar ja, eh, daar is verder niets meer aan te doen.”

Verder ging hij niet. Volgens Kuper ontkende hij voor zichzelf dat minstens veertig mensen door zijn verraad zijn geëxecuteerd. „Hij zei: ik had de KGB verteld dat ze die mensen geen pijn mochten doen. Ze hebben alleen kort in de gevangenis gezeten. Hij ontkende gewoon dat ze waren vermoord. Ook omdat hij au fond een vredelievende man was. Zijn rooskleurige idee van het communisme bleef tot het einde hangen. Over goelags heeft-ie bijvoorbeeld weinig gezegd.”

The Spy Who Came In from the Cold

Kupers boek is ook een lens op een spectaculaire fase in de Koude Oorlog. Blakes ontmaskering kwam in het jaar dat de Berlijnse Muur werd opgericht. Het verraad van de Cambridge Five, een Britse groep dubbelagenten, merendeels uit de upper class, kwam in die tijd aan het licht. Rond spionage hing nog een waas van James Bond-romantiek, maar The Spy Who Came In from the Cold, de bestseller van John Le Carré uit 1963 waarin de zaak-Blake echoot, maakte daar korte metten mee.

Spionage is vooral iets voor spionnen onderling, zegt Kuper Le Carré na. De netto opbrengst ervan is laag, ook omdat de diensten hun informanten vaak niet geloven, of bang zijn om informatie te gebruiken die hun bronnen kan verraden.

Interview met John Le Carré: ‘Als schrijver ga ik niet anders te werk dan als spion’

Maar voor liefhebbers van verknipte karakters is het een goudmijn. Le Carré, eveneens in december vorig jaar overleden en tot 1963 zelf werkzaam voor de geheime dienst, had om die reden wel sympathie voor Blake, ontdekte Kuper, toen hij zijn manuscript aan hem liet lezen. „Een buitenstaander, half-Joods, die niet helemaal serieus werd genomen, dat sprak hem aan. Hij vond Blake ook een betere schrijver dan iemand als Kim Philby [een van de Cambridge Five]. Ironisch genoeg is Blakes autobiografie waarschijnlijk juist door Philby herschreven.

„Le Carré zei: ‘Heeft hij echt geen spijt, is hij dan geen psychopaat? Met Blake loop je uiteindelijk altijd tegen een muur van ontkenning op.”

Toch denkt Kuper dat hij dichtbij is gekomen, Blake heeft doorgrond. „Het klinkt misschien arrogant”, zegt hij, „maar het komt voor een deel omdat ik zijn verhaal wel geloof. Ik denk dat hij eerlijk over zijn beweegredenen vertelt. Ik ben dertig jaar journalist en ik denk dat ik inmiddels kan luisteren. Ik hoop dat ik goed heb gehoord wat hij eigenlijk wilde vertellen.”

