Slechte internationale samenwerking Nationale Politie schaadt opsporing

De samenwerking van de Nationale Politie met buitenlandse diensten verloopt zo slecht, dat er „spanningen met internationale partners” zijn en er „een groot afbreukrisico voor internationale opsporing” is ontstaan. De problemen zijn veroorzaakt door een „ongestuurde aanpak” van de politieleiding waardoor de Nederlandse politie „een slecht imago in de internationale samenwerking” heeft gekregen en er „schade aan medewerkers” is ontstaan.

Deze conclusies trekt de Inspectie Justitie en Veiligheid die het afgelopen jaar onderzoek deed naar misstanden bij onderdelen van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie (5.000 werknemers). Het deze donderdag verschenen onderzoeksverslag is bijzonder kritisch over het ‘internationaal loket’ van de politie: het Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum (LIRC). Deze dienst is verantwoordelijk voor de informatie-uitwisseling met Europol, Interpol en Schengen. Ze onderhoudt ook de contacten met de buitenlandse liaison-officers in Nederland en stuurt de vijftig Nederlandse liaison-officers aan die in zo’n dertig landen werken.

De „onsamenhangende koers” en falende internationale samenwerking heeft bij de ongeveer tweehonderd medewerkers van deze dienst in Zoetermeer geleid tot „rolonduidelijkheid, gebrek aan prioritering, spanningen en een forse afname van het personele welzijn”, concludeert de inspectie., de hoogste toezichthouder op uitvoeringsorganisaties op het terrein van Justitie en Veiligheid.

Om „bestaande operaties” niet in gevaar te brengen, zegt de inspectie niet in welke onderzoeken de spanningen met buitenlandse partners zijn ontstaan. De internationale incidenten zijn alleen vertrouwelijk gedeeld met „belanghebbenden binnen de Landelijke Eenheid”.

Een Spaans verzoek om een kenteken na te trekken, belandt in Nederland zo maar op een hoge stapel Agent

Door politiediensten in landen als Spanje, Duitsland, Engeland, Frankrijk en België wordt volgens bronnen bij het LIRC al langer geklaagd over gebrekkige hulp van de Nederlandse politie bij internationale onderzoeken. „Een Spaans verzoek om een kenteken na te trekken, kan in Nederland zo maar op een hoge stapel belanden”, zegt een agent. In veel landen bestaat ook geen begrip voor het milde Nederlandse optreden ten aanzien van drugs. „De vondst van tien kilo coke in Finland is daar een megazaak. In Nederland blijven handlangers vrijwel onbestraft”.

De enige zaak die de inspectie specifiek aanhaalt – zonder zijn naam expliciet te noemen – gaat over de Marokkaan Ibrahim El Bakkroui. Hij blies zichzelf op in maart 2016 op de luchthaven Zaventem van Brussel waarbij 17 mensen om het leven kwamen. Hij kon in 2015 ongemoeid vanuit Turkije via Schiphol Nederland binnen reizen hoewel hij door Turkije was uitgezet op verdenking van extremisme. De politie verwerkte ook informatie van de FBI niet goed.

De problemen bij de internationale dienst worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door verouderde ICT. De moeilijkheden bestaan al sinds 2012. Het LIRC krijgt veel meer rechtshulpverzoeken dan men fysiek aan kan. De afgelopen jaren stegen rechtshulpverzoeken van circa 160.000 in 2012 tot circa 330.000 in 2016. „Uit het onderzoek blijkt dat de ICT een groot knelpunt is dat ook in de komende jaren een risico voor de taakuitvoering zal betekenen. De verbetering van de ICT is complex”, schrijft de inspectie omdat er ook aansluitende verbeteringen van ICT bij het Openbaar Ministerie moeten gebeuren. Een probleem is ook dat de politie niet beschikt over „voldoende en voldoende goed opgeleid personeel”.

Het onderzoek begon na „signalen” die de Inspectie Justitie en Veiligheid eind 2019 ontving over mogelijke misstanden bij onderdelen van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Het betrof klachten over „ongewenst gedrag, een verkeerde stijl van leiderschap, machtsmisbruik en onprofessioneel handelen”.

Deel van de problemen bij de politie zijn volgens hoofdinspecteur Peter Neuteboom ontstaan doordat oude taken niet goed geregeld zijn en er mede door „internationale spanningen wel taken zijn toegevoegd, maar de daarvoor benodigde voorzieningen achterbleven”. Vooral na de terroristische aanslagen in Parijs (2015) en Brussel (2016) is het werk ingewikkelder geworden.

Binnen de internationale afdeling is sprake van „verwarring over de werkzaamheden”, aldus de inspectie. „Dit leidt in de praktijk tot ad hoc sturing waarbij ‘het ene gat met het andere wordt gevuld’. De politieleiding maakt geen keuzes „voor een duidelijke koers” en dat „leidt tot spanningen op de werkvloer”. Door een vertrouwenscrisis moesten een jaar geleden al vier leidinggevende functionarissen bij de Landelijke Eenheid opstappen. Een nieuw hoofd van de LIRC die dit jaar begon, is nu al „wegens persoonlijke omstandigheden” opgestapt.

Volgens de inspectie heeft onduidelijk beleid bij de politie geleid tot een „verziekte werksfeer, waarbij men elkaar onder andere beticht van machtsmisbruik, vriendjespolitiek en ook discriminatie”. Sommige functionarissen hebben zich bij de LIRC schuldig gemaakt aan „ongebreideld reisgedrag en declaratiegedrag”. Juist degenen die „voorbeeldgedrag” zouden moeten vertonen vroegen zich niet af „of de buitenlandse reizen ook nuttig en noodzakelijk waren”.

Na mediaberichten of interne conflicten worden er wel „verbeterplannen” gemaakt maar die hebben meestal een „onduidelijke status”. Niemand weet precies welke afspraken er zijn gemaakt. De inspectie spreekt van „organisatieverwaarlozing” en beveelt aan dat de leiding „realistische doelen” en „concrete ambities” formuleert. Maak voor iedereen duidelijk wie wat moet doen en wanneer het klaar moet zijn. „Heb daarbij bijzondere aandacht voor het personele welzijn”.