Ruttes beloften en de kopie van een premier

Een klein groepje VVD’ers, vertrouwelingen van Mark Rutte, had er nog jaren last van. Als ze iemand ‘duizend euro’ hoorden zeggen, keken ze elkaar aan. Ook als het níet ging over de belofte van Rutte aan elke „hardwerkende Nederlander”, in de verkiezingscampagne van 2012. De partij had nog lang geprobeerd om aan te tonen dat bijna iedereen die duizend euro echt had gekregen, er was gekort op belastingen. Maar uit opinieonderzoek bleek dat niemand het zo zag. En dus kwam Rutte in 2016, net voor de volgende verkiezingscampagne, met een excuus – ook voor de gebroken beloften dat er niets zou veranderen aan de hypotheekrenteaftrek en dat er „geen cent” meer aan Europees hulpgeld naar Griekenland zou gaan.

Je had daarna dus nog die VVD’ers voor wie ‘duizend euro’ bijna een trauma was geworden. Zo bang waren ze geweest dat Rutte niet meer van zijn gebroken-belofte-imago afkwam. Maar Ruttes sorry leek effect te hebben, hij won in 2017 voor de derde keer. Er zijn nog steeds kiezers die hem uit zichzelf glad en onbetrouwbaar noemen, zegt opinie-onderzoeker Peter Kanne van I&O Research. Maar dat zijn dan vooral mensen die al nooit op de VVD zouden stemmen: SP’ers, PVV’ers, kiezers van GroenLinks, FVD.

En nu komt het CDA weer met de gebroken beloften van Rutte. Lijsttrekker Wopke Hoekstra hield er op een verkiezingscongres in het weekend zijn speech over. Hij noemde de niet-nagekomen beloften de erfenis van tien jaar VVD, die had geleid tot „individualisme en egoïsme” en de middenklasse „het hardst” had geraakt. Hoekstra noemde Rutte niet, maar er was geen twijfel over wie hij bedoelde. Bij WNL op Zondag zei CDA-staatssecretaris Mona Keijzer: „We wachten allemaal nog op de duizend euro van Rutte.”

Zou de partij er kiezers mee trekken? Opiniepeiler Kanne kan het zich niet voorstellen. „CDA en VVD delen al zo lang lief en leed met elkaar, kiezers weten dat.” Na de verkiezingen gaan ze ook vast weer samen in één kabinet zitten.

Voor VVD’ers is het vooral een bevestiging van wat ze al een tijdje denken te weten: andere partijen moeten steeds minder van hen hebben, ze zijn de machtspartij die alle concurrenten wegdrukt. Want strategisch gezien begrijpen zij het ook niet. Waarom denken CDA’ers dat ze Rutte onderuit kunnen halen met een lijsttrekker die ook in het CDA wordt gezien als een kopie van Rutte?

Maar precies dáárom geldt hij in het CDA als premierwaardig. Hij voldoet, denken ze daar, aan het beeld dat kiezers nu hebben van een minister-president. Hoekstra is wat langer dan Rutte, hij heeft wél een gezin, hij heeft het over visie en vergezichten. Ook VVD-strategen weten dat je dat kunt zien als een verbetering van ‘het merk’. „Maar zou je dáárom”, zegt er een, „ander bier gaan drinken?”

Rutte reageerde niet op het CDA. Hij praatte in de Haagse Schilderswijk over de avondklokrellen, in Rotterdam-Zuid met de politie.

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke donderdag op deze plek een column.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 januari 2021