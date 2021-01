Russische oppositieleider Navalny blijft in voorlopige hechtenis

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny moet tot zeker 15 februari in de gevangenis blijven. Een rechtbank in Moskou heeft zijn beroep op vrijlating afgewezen. Dat melden internationale persbureaus. Navalny zit in voorarrest omdat hij de voorwaarden van een eerdere voorwaardelijke straf zou hebben overtreden. Hij moet op 2 februari weer voorkomen en kan 3,5 jaar celstraf krijgen.

Tijdens de zitting, waaraan de vooraanstaande Kremlincriticus deelnam via een videoverbinding, beklaagde Navalny zich erover dat hem toegang tot zijn advocaat werd ontzegd. Tijdens de vijf minuten tijd die Navalny vervolgens kreeg om met zijn advocaat te praten, kreeg hij te horen dat zijn broer en twee bondgenoten een dag eerder waren opgepakt bij invallen door de Russische politie. Ze worden beschuldigd van het organiseren van protesten en het overtreden van coronamaatregelen.

Navalny werd op 17 januari aangehouden op een luchthaven in Moskou. Hij kwam terug uit Duitsland, waar hij herstellende was van een vergiftiging, vermoedelijk door de Russische geheime dienst. In de dagen daarop ontstonden er massale protesten in Rusland tegen de arrestatie van de oppositieleider. Door het hele land gingen tienduizenden aanhangers de straat op en werden er zo’n vierduizend mensen gearresteerd. De oppositie heeft opgeroepen tot nieuwe protesten naar aanleiding van de uitspraak van de rechter.