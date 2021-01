Russische betogers snakken naar verandering maar weten niet hoe

Larisa Sokol heeft al een tijdje schoon genoeg van de Russische politiek, maar pas vorig weekend besloot ze haar onvrede te uiten. Voor het eerst in haar leven ging de medewerker van een lokale televisiezender vorige zaterdag de straat op. Ze sloot zich aan bij de antiregeringsprotesten waartoe de gevangen oppositieleider Aleksej Navalny had opgeroepen.

„Het systeem is totaal gecorrumpeerd. Maar ook als er geen hoop is, moet je je stem laten horen. Anders pleeg je een misdaad tegen je eigen geweten”, zei de magere veertiger zaterdag, terwijl ze op veilige afstand probeerde te blijven van oproeragenten met wapenstokken. Optimistisch over de afloop is ze niet. „Als ik zie wat er in Wit-Rusland gebeurt, geef ik ons weinig kans. Maar juist vanuit die angst is bij mij het besef ontstaan dat ik iets moet doen.”

Over het aantal Russen dat vorig weekend de straat op ging lopen de schattingen uiteen. Persbureau Reuters telde 40.000 demonstranten in Moskou, persbureau AP hield het op 15.000. Russische waarnemers kwamen uit op getallen ertussenin. Voor heel Rusland wordt de opkomst tussen de 100.000 en 160.000 mensen geschat. Team-Navalny gaat uit van 400.000 betogers. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov liet deze week, weinig verrassend, weten dat er „maar heel weinig mensen” op af waren gekomen en dat „veel meer mensen” op president Poetin stemmen.

Uit peilingen blijkt echter wel degelijk dat er zaterdag meer Russen in meer steden de straat op gingen dan tijdens eerdere demonstraties. De demonstranten waren jonger dan voorheen, en 44 procent stond daar, net als Larisa Sokol, voor het eerst.

Jonger dan anders

Die eerste conclusies kwamen vorige week van onderzoekers van de Moskouse RANEPA-universiteit voor Economie. „Voor een recordaantal Russen was dit de eerste keer dat zij deelnamen aan een politieke actie”, zei politicoloog en econoom Aleksej Zacharov in een interview met de onafhankelijke tv-zender Dozjd. Ook waren ze met een gemiddelde leeftijd van 31 jaar jonger dan bij eerdere demonstraties, al was maar 10 procent van hen jonger dan 18 jaar. Daarmee blijken de vooral door het Kremlin rondgepompte zorgen dat Navalny de wet overtreedt door kinderen bij illegale acties te betrekken, schromelijk overdreven.

Bij het Russische Levada Center wordt deze dagen druk gewerkt aan landelijk onderzoek naar de demonstraties en de demonstranten, vertelt Aleksej Levinson telefonisch. De 76-jarige Levinson is sinds eind jaren 80 als socioloog verbonden aan het enige onafhankelijke opiniebureau van Rusland.

Levada Center publiceerde in de loop der jaren vele peilingen waaruit bleek dat Russen hun vertrouwen in Poetins regering verloren. In 2016 werd het bureau door de autoriteiten tot ‘buitenlands agent’ verklaard.

Volgens Levinson is het Navalny’s verdienste dat zoveel Russen voor het eerst aan de protesten deelnamen, en dat het protest geografisch zo breed verspreid was. „Het is niet zo dat mensen per se voorstander zijn van Navalny’s politieke koers, maar zijn toon spreekt Russen aan in het hele land.”

Navalny’s landelijke populariteit blijkt ook uit de regionale teams die hij uit de grond heeft gestampt. „Dat is zonder precedent”, zegt Levinson. „Andere prodemocratische partijen als Jabloko of de Unie van Rechtse Krachten (SPS) is dat nooit gelukt. Die weten dat aan geldgebrek, maar we zien dat Navalny er zonder noemenswaardig budget wel in slaagt.” De beweging bestaat van giften van individuele sponsors en donoren uit alle lagen van de bevolking.

Die populariteit is grotendeels te danken aan Navalny’s spectaculaire onthullingen en slimme gebruik van sociale media. Zijn gelikte video’s over corruptie binnen het regime werden tientallen miljoenen keren bekeken en gedeeld op YouTube, Tiktok, Facebook, Instagram en Twitter.

Die technische en inhoudelijke kanten van Navalny’s werk vindt Levinson als socioloog minder interessant. „De onvrede over het regime is veel groter. Russen snakken naar een verandering van het systeem, al weten ze niet hoe.”

Optimisme is verdwenen

Dat die onvrede juist onder twintigers en dertigers leeft, ziet ook econoom Nikolaj Koelbaka. Zijn oudste dochter en veel studenten vallen in die leeftijdscategorie, schreef hij maandag in een opiniestuk op de Russischtalige nieuwssite VTimes. „Tien jaar geleden dachten jongvolwassenen nog dat het leven beter werd. Nieuwe technologieën waren in opkomst en Rusland, zo leek het, herwon zijn verloren wereldpositie. Moskou en andere grote steden werden mooier, de Olympische Spelen waren in aantocht, het geld stroomde naar defensie en het bedrijfsleven was in ontwikkeling.” De econoom beschrijft hoe zijn studenten politiek meer iets vonden voor ‘freaks’ die niets beters te doen hadden. Liever klopten ze bij hem aan voor advies over het beginnen van een bedrijf.

Tien jaar later is dat optimisme verdwenen, blijkt de gedroomde vooruitgang een farce en stapelen de schandalen zich op, schrijft Koelbaka. „Sportcarrières blijken te berusten op doping, corruptie en geld. Bij gebrek aan een normale markt met duidelijke spelregels gebruikt de staat het bedrijfsleven als melkkoe. De wetenschap zit zonder geld en personeel.”

Agenten nemen een man in bewaring tijdens een pro-Navalny-demonstratie op 23 januari in Moskou.

Ook Levinson ziet hoe jongeren gebukt gaan onder die collectieve uitzichtloosheid. „Niet alleen is de sociale mobiliteit uit zicht verdwenen, ze ervaren over de hele linie een gebrek aan perspectief.” Een goed voorbeeld noemt hij de Russische olie-afhankelijkheid. „Ook in Rusland zien jongere generaties dat die afhankelijkheid moet worden omgebogen, en een nieuw soort economie moet worden gebouwd. Maar de machthebbers hebben geen enkele motivatie om iets te veranderen.” De enige kans op een carrière is via de overheid. Maar daar worden de plekken bezet gehouden door de kinderen – en inmiddels kleinkinderen – van de elites.

Religieus symbool

Hoewel jongeren steeds minder van Poetin en zijn kliek moeten hebben, blijft de president over de hele linie – en zeker onder oudere generaties – behoorlijk populair. „Als het gaat over het vertrouwen in Poetin, dan gaat dat niet over hem als reëel persoon, maar over een bijna religieus symbool”, zegt Levinson. „Poetin is een symbolische figuur, vergelijkbaar met de kroon of de vlag. Die loyaliteit staat los van de kritiek die veel Russen wel degelijk hebben op zijn regering of het parlement.”

Toch tonen de recente protesten dat Navalny erin slaagt barsten in Poetins imago van bijna-heilige te slaan. Of hij en zijn aanhangers het momentum weten vast te houden, is volgens analisten moeilijk te voorspellen. Zij zien analogieën met buurland Wit-Rusland waar burgers al maanden de straat op gaan tegen president Loekasjenko en hard botsen met diens oproerpolitie. Loekasjenko maakte donderdag zelf ook die vergelijking.

„Een overeenkomst [met Wit-Rusland] is de energie en het enthousiasme van de jongeren die de straat opgaan”, zei Philip Worman, directeur van GPW, een adviesfirma voor risico-analyse, deze week tegen de Financial Times. „Het zijn jonge mensen die het niets meer kan schelen. Dat vreet aan de nationale bereidheid tot een status quo, tot nostalgie en stabiliteit”. Komende zondag en dinsdag, als het proces tegen Navalny begint, gaan zijn aanhangers in het hele land opnieuw de straat op.

Navalny’s medestanders gaan vastberaden door, ondanks het keiharde optreden van de autoriteiten, die afgelopen dagen lukraak huiszoekingen deden en medewerkers arresteerden. „Wij hebben veel plannen voor de nabije toekomst en voor de langere termijn. Iedereen weet wat hij morgen en volgende maand moet doen”, zei Ljoebov Sobol, Navalny’s medestander en politicus in Moskou. „Ons belangrijkste doel is het monopolie van [regeringsspartij] Verenigd Rusland te breken bij de parlementsverkiezingen van september.”

Nieuwe protesten in aanloop naar proces Navalny’s team roept Russen op om zondag opnieuw de straat op te gaan, voor de vrijlating van de gevangen oppositieleider en tegen het regime van president Poetin. In Moskou zullen demonstranten zich vanaf het middaguur verzamelen bij het hoofdkwartier van de geheime dienst FSB aan het Ljoebjankaplein. De oproep om te demonstreren geldt voor „alle steden van Rusland”. Aanstaande dinsdag begint een rechtszaak tegen de Kremlin-criticus. Daarin eisen de aanklagers dat een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3,5 jaar, die de politicus in 2013 kreeg opgelegd in een volgens hem gefingeerde fraudezaak, wordt omgezet in een daadwerkelijke straf. Dit omdat hij zijn meldplicht zou hebben verzaakt in de periode dat hij in Duitsland verbleef om te herstellen van een vergiftiging. Navalny keerde op 17 januari terug naar Rusland. Op dinsdag wil de oppositie eveneens gaan demonstreren. Donderdag wees een rechter het beroep af dat Navalny’s advocaten hadden ingediend tegen zijn voorarrest van dertig dagen. De politicus, die deelnam via een videoverbinding, beklaagde zich dat hij zijn advocaten niet mocht zien. De afgelopen dagen hield de Russische politie tientallen huiszoekingen en werden medestanders en demonstranten gearresteerd. Hen wordt onder andere verweten bij de protesten de coronamaatregelen te hebben genegeerd.