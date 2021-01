Politie houdt 14-jarige verdachte aan voor brand in Plaswijckpark

De politie heeft een 14-jarige verdachte aangehouden in verband met de brand van een theatergebouw in het Rotterdamse Plaswijckpark op woensdagavond. De verdachte is afgelopen nacht thuis aangehouden; de politie verdenkt hem van brandstichting en kan „meerdere arrestaties niet uitsluiten”. Het gebouw in het pretpark brandde woensdagavond volledig uit, vermoedelijk nadat een jongen een vuilniszak aanstak. Nadat het gebouw vlam vatte, schoten de vlammen al snel uit het theatergebouw. Toen die het rieten dak bereikten, brandde het gebouw volledig uit - de brandweer beschouwde het al snel als verloren.

Op sociale media circuleert een video van een jongen die in paniek raakt nadat hij een vuilniszak aansteekt en er een grote vlam ontstaat. Terwijl hij wegrent, schreeuwt hij „shit”. Op de achtergrond klinkt een tweede stem. In het Snapchat-gesprek van de video die rondgaat, wordt gezegd dat de locatie „Plaswijk” (sic.) is en dat daar twee anderen aanwezig zijn. De beelden zijn onderdeel van het onderzoek, dat nog loopt. Mogelijk leidt het onderzoek in de komende dagen tot nog meer aanhoudingen.

Het Plaswijckpark is een recreatiepark aan de Rotterdamse Ringdijk, ten noorden van de stad. Het park werd in 1923 opgericht als Theetuin Hillegersberg. Naast een theatergebouw zijn er ook speeltuinen, een rondvaartboot en een dierentuin met onder meer uilen, otters, lama’s, neusberen en beverratten. Volgens de politie zijn alle dieren ongedeerd gebleven en in veiligheid gebracht. Een trouwe bezoeker van het park is vlak na de brand een inzamelingsactie gestart. Donderdagochtend werd daar ruim 67.000 euro opgehaald, uit 3.563 donaties.