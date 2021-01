‘Ongelijkheid moet je met ongelijkheid bestrijden’

Natuurlijk, een avondklok is heel heftig. En dat daar rellen door ontstaan, vindt Marjolein Moorman „verschrikkelijk”. Maar, zegt ze: „Het verbaast me dat de ophef niet even groot was toen de scholen in december dichtgingen, voor de tweede keer. Dat gebeurde eigenlijk geruisloos.”

Wat haar ook stak, was de motivatie van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) voor de sluiting. De scholen gingen niet dicht vanwege de besmettelijkheid van de kinderen, maar om te voorkomen dat hun ouders naar kantoor gingen. „Dat vond ik echt heel cynisch. Ik dacht: spreek dan de werkgevers aan. En zorg dat niet iedereen op Black Friday over elkaar heen tuimelt om z’n Sinterklaas- en Kerstinkopen te doen.”

Marjolein Moorman (46), wethouder in Amsterdam voor de PvdA, is misschien wel de meest zichtbare voorvechter van kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs. De strijd die ze sinds 2018 voert tegen het „veelkoppige monster van de ongelijkheid” begon net zijn eerste resultaten op te leveren, toen een jaar geleden de coronacrisis toesloeg.

Begin volgende week besluit het kabinet of de scholen weer open kunnen vanaf 9 februari. Moorman hoopt héél erg dat dit kan, want de twee schoolsluitingen hebben „enorme schade” aangericht. Hoe rampzalig de coronacrisis kan uitpakken voor de meest kwetsbare leerlingen, werd eind vorig jaar indringend zichtbaar in Klassen, een documentaireserie over achtstegroepers in Amsterdam-Noord waarin Moorman een belangrijke bijrol speelt.

Het ontbreken van structuur brengt sociale en emotionele schade met zich mee, zegt Moorman. „Je ziet het in de cijfers: meer eetstoornissen, meer meldingen van huiselijk geweld, meer depressie onder kinderen. De schoolbestuurders zien aan hun leerlingen dat ze steeds minder motivatie hebben, dat het uitzichtlozer wordt. En de spanningen thuis lopen op, met ouders die gewoon dezelfde hoeveelheid werk moeten leveren van hun baas. De noodopvang in Amsterdam is verviervoudigd ten opzichte van de eerste schoolsluiting.”

Ziet u een verband met de avondklokrellen?

„Ik vind dat heel moeilijk te zeggen, we moeten eerst beter zicht krijgen op wie die relschoppers zijn. Maar jongerenwerkers zien een boel opgekropte energie en frustratie, en dat begrijp ik wel.”

Het is inmiddels een cliché, zegt Moorman, maar de pandemie heeft „het vergrootglas gezet” op een „heel heftige onderwijscrisis” die er al was vóór corona: dalende vaardigheden in rekenen en taal, een knoeperd van een lerarentekort, groeiende ongelijkheid tussen kinderen met hoog- en laagopgeleide ouders.

„Ik snap er niets van dat we in zo’n welvarend land als Nederland niet bereid zijn veel meer te investeren in onze kinderen. Ze zijn ons belangrijkste bezit! En toch presteren wij het om aan ons basisonderwijs veel minder geld uit te geven dan omringende landen.”

Twee weken geleden stuurde ze samen met de andere onderwijswethouders uit de vier grote steden een brandbrief naar minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie). De boodschap: stel zo snel mogelijk een langetermijnplan op om de door corona opgelopen achterstanden én de langer bestaande problemen weg te werken. Inmiddels heeft Slob een ‘nationaal programma’ voor het onderwijs aangekondigd. Moorman: „Daar ben ik heel blij mee. Maar pas half februari zien we de eerste uitwerking. Dat is bijna een jaar na de start van de pandemie.”

U vindt dat Slob niet snel genoeg gaat?

„Toen corona toesloeg, waren we al een jaar aan het praten over extra geld voor het lerarentekort. Ik ben heel blij dat Slob nu heeft gezegd: ‘geld speelt geen rol’. Want het kán gewoon. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Er is net weer 7,6 miljard euro in de economie gepompt, het geld stroomt als water. En niets is zo rendabel als onderwijs: elke euro die je investeert, krijg je op termijn zes keer terug.”

Denkt u dat de urgentie van de onderwijscrisis gevoeld wordt in Den Haag?

„Nou, ik vond het lang stil. Ik was blij dat onderwijs bij de laatste persconferentie specifiek werd genoemd. Dat was voor het eerst.”

Moorman richt haar beleid volop op scholen met veel achterstandsleerlingen. Ze krijgen meer geld, leraren die daar gaan werken ontvangen een hogere bonus. Met interventies als high dosage tutoring, waarbij leerlingen met achterstanden intensieve begeleiding krijgen, en de ‘brede brugklas-bonus’ voor middelbare scholen die verschillende niveaus met elkaar in de klas zetten, hoopt ze het tij van kansenongelijkheid te keren.

„Ik geloof dat je ongelijkheid met ongelijkheid moet bestrijden”, zegt ze. „Je moet investeren op de plekken waar dit het allerhardst nodig is. Als je iedereen steeds maar hetzelfde geeft, zullen degenen die al veel hebben er alleen maar meer op vooruitgaan.” De meeste schoolbestuurders accepteren die ongelijke behandeling „moeiteloos”, zegt ze. „Ze komen uit de concurrentiestand. Toen duidelijk werd dat het lerarentekort drie keer zo hoog was in arme wijken als Nieuw-West, Noord en Zuidoost, vond iedereen dat pijnlijk.”

Het lijkt alsof uw politieke energie vooral gaat naar het verheffen van ‘de onderkant’: leerlingen uit zwakkere milieus.

„Ik begrijp nooit zo goed dat wanneer je het opneemt voor de kinderen die minder kansen krijgen, de mensen met veel kansen zeggen: ‘Je moet het nu ook voor mij opnemen.’ Nee, ik gun jou alle kansen, maar ik gun dat die anderen óók. Ik neem niemand wat af. Het is niet dat ik de bovenkant, zoals jullie dat noemen, naar beneden wil trekken.”

U heeft de vrijwillige ouderbijdrage gemaximeerd op 225 euro – anders verliezen scholen hun recht op gemeentelijke subsidie. De scholen die het betreft, staan vooral in het rijke Amsterdam-Zuid. Met zo’n maatregel schieten kinderen uit de Bijlmer toch niks op?

„Natuurlijk wel. Wat nou als een kind uit de Bijlmer naar een school in Amsterdam-Zuid wil? En ook in Zuid heb je nog steeds veertig procent sociale huur.”

In principe kan dat: de ouderbijdrage is vrijwillig.

„Een hoge ouderbijdrage is gewoon een drempel, die wordt ingezet om bepaalde kinderen te trekken. En dat vind ik niet eerlijk. Wij hebben met elkaar afgesproken dat onderwijs gratis is, en de kwaliteit niet afhankelijk mag zijn van je inkomen. Ik accepteer niet dat het onderwijs in de Bijlmer slechter zou zijn. Want dat is dan het gevolg: we privatiseren het onderwijs. We zeggen dan eigenlijk: een hoge ouderbijdrage is nodig om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen. Maar dat kan toch nooit zo zijn? Als dat zo is, moeten we met het ministerie gaan praten.”

De scholen waren het om gaat, krijgen sowieso al minder subsidie, zowel van het Rijk als van de gemeente.

„Het zijn maar een paar scholen die zulke hoge ouderbijdragen vragen, gemiddeld is de bijdrage vijftig euro. Ik heb met die besturen om tafel gezeten. Ze zeiden tegen mij: u bent toch de wethouder van kansengelijkheid, en hiermee geeft u onze kinderen dat niet. Daar kan ik met mijn hoofd niet bij. Ik heb tegen ze gezegd: probeer maar eens aan schooldirecteuren in de Bijlmer uit te leggen waarom juist jullie kinderen tekort komen.”

De muur van haar werkkamer hangt vol tekeningen van leerlingen. Er hangt ook een afbeelding die het verschil aan moet tonen tussen ‘gelijkheid’ en ‘rechtvaardigheid’ – een klassieker in de discussie over kansenongelijkheid. Bij ‘gelijkheid’ zie je drie kinderen van verschillende lengtes voor een schutting, die elk op dezelfde kist staan. Daardoor komen ze alle drie hoger uit, maar het kleinste kind kan niet over de schutting kijken. Bij ‘rechtvaardigheid’ staat het kleinste kind op een trap, het middelste op een kist en het langste kind nergens op. Ze komen daardoor op ongeveer gelijke hoogte uit.

Welke kant kiest u?

„Dat mag duidelijk zijn: rechtvaardigheid. Ik ben een enorme voorstander van het uitstellen van selectie: kinderen op de middelbare school langer bij elkaar houden, in plaats van ze direct naar niveau uit te splitsen, zoals op categorale scholen gebeurt. Dan krijg je altijd meteen de discussie: wat betekent dit dan voor mijn kind dat zo goed kan leren? Maar ik wil geen slechter onderwijs voor die kinderen.”

Bij latere selectie neemt de ongelijkheid inderdaad af, blijkt uit onderzoek, maar ten koste van het opleidingsniveau van kinderen aan de bovenkant.

„Dat onderzoek ken ik niet, maar ik wil niet een soort regressie naar het gemiddelde. Ik wil juist dat elk kind recht wordt gedaan. En in het huidige systeem kiezen we vooral voor de groep die makkelijk presteert, misschien met enorm veel CITO-training en ondersteuning van ouders: hup, naar het categoraal gymnasium. Veel kinderen krijgen een te hoog schooladvies, met name die van hoogopgeleide ouders. ‘Onder-advisering’ zie je met name bij kinderen met laagopgeleide ouders.”

Het kan dus volgens u: de onderkant omhoog helpen, zonder dat de bovenkant eronder lijdt?

„Ja. Wij zijn een van de weinige landen die zo vroeg selecteren. En op de basisschool zit iedereen toch ook bij elkaar? Het kan, als scholen goed differentiëren, en de overheid daar middelen voor geeft.”

Is een brede brugklas-bonus wel genoeg? Zolang er categorale scholen bestaan, zullen ouders daarvoor kiezen.

„Ik geloof meer in verleiden dan in dwang en plicht. Er zijn al zeven scholen in Amsterdam die de brede brugklas van harte hebben omarmd. Dat vind ik een verrijking. De kans dat de kinderen die cognitief heel begaafd zijn onze leiders worden, is groot. Hoe belangrijk is het dan dat je met heel veel verschillende mensen leert omgaan?

„Mijn ideaal is dat we de stress uit het systeem halen. Al die bijlessen, al die toetstrainingen. Een schoolbestuurder vertelde mij laatst dat het moeilijk is leraren te vinden voor groep 8 op een school met veel hoogopgeleide ouders. Omdat niemand het meer aandurft om tegenover die ouders te staan.”

Hoe ziet zo’n systeem eruit: meer brede brugklas, veel minder categoraal?

„Ja, dat was vroeger veel meer het geval. Voor een groep kinderen is een categorale school beter, maar voor de overgrote meerderheid niet. Ik denk dat een brede brugklas enorm helpt voor kinderen die nog niet hebben laten zien wat ze in hun mars hebben, én voor kinderen die last hebben van prestatiedruk.”