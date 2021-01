OM eist in hoger beroep 10 jaar tegen bedreiger Geert Wilders

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in hoger beroep tien jaar celstraf geëist tegen Junaid I. De man reisde in 2018 naar Nederland met de aankondiging een aanslag op PVV-leider Geert Wilders te plegen. Volgens het OM heeft de 28-jarige Pakistaan zich daarbij schuldig gemaakt aan bedreiging, opruiing en de voorbereiding op een terroristisch misdrijf. Wilders zelf was aanwezig bij de zitting.

Eind 2019 werd I. al veroordeeld tot tien jaar celstraf, hoewel het OM toen zes jaar eiste. Hij ging vervolgens tegen zijn celstraf in beroep. Volgens zijn advocaat was I. destijds in de war en moeten zijn dreigementen niet te serieus genomen worden. Het OM eist nu tien jaar omdat I. het onmiskenbare doel zou hebben gehad „een door het volk gekozen politicus te onthoofden in het Tweede Kamergebouw”.

De Pakistaan werd in 2018 aangehouden op het Centraal Station in Den Haag, nadat hij in een video had aangekondigd Geert Wilders „naar de hel te sturen” vanwege een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed, die de PVV-leider had uitgeschreven. Die wedstrijd zorgde voor ophef in meerder islamitische landen, en in Pakistan riep de Taliban op tot een aanslag tegen Nederland. Wilders blies de wedstrijd daarop af, hoewel deze later alsnog werd gehouden.

Junaid I. werd aangehouden door de politie nadat er tips over de dreigvideo waren binnengekomen. Er werden vervolgens bewerkte foto’s van Wilders, waarop hij onthoofd lijkt, gevonden op de telefoon van de Pakistaan. Ook sprak I. met kennissen over zijn reis naar Nederland en zijn plannen om Wilders bij de Tweede Kamer om te brengen.