Nederlandse nobelprijswinnaar Paul Crutzen (87) overleden

De Nederlandse Nobelprijswinnaar Paul Crutzen is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie donderdag laten weten aan de NOS. Crutzen overleed in Duitsland, in het bijzijn van zijn familie.

In 1995 won Crutzen samen met de Amerikaan Frank Sherwood Rowland en de Mexicaanse Mario Molina de Nobelprijs voor de Scheikunde voor hun onderzoek naar de afbraak van de ozonlaag door chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s). Het trio publiceerde daar in 1974 een artikel over. Cfk’s werden destijds onder meer veel gebruikt als koelvloeistof en als drijfgas in spuitbussen. Door het onderzoek werd het gebruik van cfk’s uiteindelijk wereldwijd verboden.

Crutzen werd in 1933 geboren in Amsterdam en werkte daar later bij de gemeente. In 1958 verhuisde hij naar Zweden, waar hij ging studeren en daarnaast werkte als computerprogrammeur aan de universiteit van Stockholm. Hij werd in 1973 doctor in de meteorologie en werkte en doceerde daarna nog in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.