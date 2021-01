‘Ga je met me mee naar Parijs?” Meneer V. glundert als hij me voor de vijfde keer in een halfuur dezelfde vraag stelt. Door de glazen balkondeur vang ik een glimp op van de wereld buiten het verzorgingstehuis. Een constant geruis van de wind maakt de bladeren aan het dansen en een grijze lappendeken houdt de zon uit het zicht. Aan de overkant van de straat vervoert een vaderfiguur drie opgewekte kinderen in een bakfiets die iets weg heeft van een roeiboot op wielen. Hij trapt gehaast om het gevaarte vooruit te krijgen maar de wind werkt niet mee. „Ja hoor, waarom ook geen Parijs?” antwoord ik. Meneer V. knikt voldaan. „Leuk!” De Eiffeltoren die hij heeft geschilderd heeft meer opsmuk dan het echte exemplaar ooit heeft gehad. Bloemen en slingers in verschillende kleuren maken een regelrecht feest van het bouwwerk. Meneer V. voegt een blaadje toe aan de bloem op de top van de toren en legt z’n kwast neer. „Dan bezoeken we de Notre Dame en dineren we bij kaarslicht aan de Seine.”

Ik vraag me af of meneer V. op de hoogte is van de corona-reisbeperkingen. Ik besluit er niet naar te vragen. „Klinkt goed, meneer V.” De vaderfiguur met bakfiets wordt aan het einde van de straat opgehouden door een rood stoplicht. Hij oogt ongeduldig.

Meneer V. gaat verder. „We bekijken Venus van Milo in het Louvre en maken een wandeling door Le Marais.” Het Franse avontuur klinkt steeds beter. „Geweldig! Wanneer vertrekken we?” vraag ik.

Meneer V. kijkt op naar de verzorgster die op dat moment vrolijk de salon inloopt. „Dag Meneer V., het is tijd voor uw pilletjes.” De 87-jarige man volgt elke beweging die de verzorgster maakt terwijl ze de salon opruimt en zijn medicijnen voor hem klaarlegt.

Als ik weer naar buiten kijk is bakfietsmeneer uit het zicht verdwenen. „Wat zie je er flitsend uit, blondje.” De verzorgster negeert Meneer V.’s compliment als ze hem het bakje met pilletjes en een glas water overhandigt. Dan valt de feestelijke Eiffeltoren haar op. „Heeft u die geschilderd?” Meneer V.’s grijze ogen glinsteren. „Jazeker!” Hij stopt even. „Dat brengt me trouwens op iets wat ik je wilde vragen.” We kijken beiden afwachtend naar meneer V. „Ga je met me mee naar Parijs?”

