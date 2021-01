Twee Midden-Oostenexperts over het machtsspel in de regio

Het is niet verwonderlijk dat Midden-Oostenexperts werken met het motto ‘expect the unexpected’. Ieder jaar gebeurt er weer iets totaal onverwachts en de ontwikkelingen lijken elkaar razendsnel op te volgen. Zo snel, dat voormalig NRC-redacteur Carolien Roelants het nodig achtte om een jaar na haar boek Dwars door het Midden-Oosten alweer met een nieuw boek te komen. Dezelfde uitgever heeft ook de gerenommeerde diplomaat Nikolaos van Dam bereid gevonden om eindelijk zijn ervaringen in het Midden-Oosten aan het papier toe te vertrouwen. Beiden volgen, ieder op eigen wijze, de ontwikkelingen van het Midden-Oosten al decennia op de voet.

Roelants schrijft over de meest recente actualiteit. Haar startpunt is de terugtrekking van Amerika uit het Midden-Oosten. Die begon onder Obama en is voortgezet door Trump (een van de weinige beleidsbeslissingen waar ze het over eens waren). Onder Obama heeft Amerika zich ook sinds lange tijd onafhankelijk gemaakt van de olieproducerende Golfstaten door de grootschalige exploratie van Amerikaans schaliegas en -olie mogelijk te maken.

In de recente conflicten laat Amerika zich nauwelijks meer horen. Hierdoor is echter wel een vacuüm gecreëerd in de machtspolitiek van het Midden-Oosten, en daar is een aantal landen in gesprongen. Dat is waar het boek van Roelants begint. Met enorm oog voor politiek detail beschrijft zij het machtsspel in de regio. Met name Turkije en de Golfstaten krijgen haar aandacht, en de mannetjesmakerij die zich tussen hen afspeelt.

Voor mij was vooral nieuw dat de Verenigde Arabische Emiraten hier een rol in opeisten: daar is een aanzienlijke legermacht opgebouwd, hebben mannen en vrouwen dienstplicht (bedoeld als nationale teambuilding, maar ook om hen in vorm te krijgen), en manifesteert het land zich steeds vaker in regionale conflicten.

Wapenhandel

De aanpak van Roelants is sober maar doeltreffend: ze verplaatst haar blik van land naar land, en bekijkt vanuit dat wisselend perspectief de situaties en conflicten die zich ontvouwen. Net als in haar vorige boek hecht zij daarbij weinig belang aan religie, etniciteit of ideologie: het gaat om het spel van de machthebbers. Daarmee helt Roelants soms teveel over naar de visie die gangbaar was onder de vorige generatie van internationale relatie specialisten, die andere factoren dan pure machtspolitiek negeren of onbelangrijk achten.

Terecht besteedt Roelants veel aandacht aan de wapenhandel. In een drie pagina-lang tussenhoofdstuk worden bijvoorbeeld de onderhandelingen besproken rondom het nieuwe gevechtsvliegtuig F-35 dat diverse Golfstaten hoog op hun verlanglijstje hebben staan. Nergens in de wereld heeft deze handel zo’n omvang als in deze regio. In de afgelopen tien jaar stond Saoedi-Arabië nummer twee op de wereldranglijst als grootste wapenimporteur (na India). De Verenigde Emiraten en Egypte delen een vijfde plaats (na China en Australië). Maar in 2019 stond Saoedi-Arabië nummer één op de wereldranglijst van wapenimporteurs, en Qatar nummer twee. Men kan zich terdege afvragen voor wat, of tegen wie, deze landen zich zo wapenen.

De grootste wapenleveranciers zijn Amerika en Rusland, maar de Europeanen kunnen er ook wat van: Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje en Italië staan allemaal in de top-10 van de grootste wapenleveranciers ter wereld, en de lijst wordt afgesloten met Nederland op nummer 10. Het enige verschil met Trump is dan alleen nog dat hij de Amerikaanse wapenleveranties niet stilhield.

Het verhaal van een diplomaat

Het gaat de Amerikanen niet alleen om de wapenhandel. Zij mogen zich dan hebben teruggetrokken uit het politieke moeras van het Midden-Oosten, maar hebben hun militaire bases ter plaatse onverkort gehandhaafd: het hoofdkwartier van de Vijfde Vloot in Bahrein, het hoofdkwartier van het leger in Koeweit en van de luchtmacht in Qatar, en dan nog diverse vestigingen voor drones, transport en gevechtsvliegtuigen. Met name voor Iran is deze militaire nabijheid voelbaar. Amerika behoudt dus duidelijk de mogelijkheid om in te grijpen wanneer zij dat nodig acht. De aanslag op de Iraanse generaal Soleimani in januari 2020 was hiervan slechts een voorbeeld.

Heel anders dan de beschouwende analyses van Roelants is Granaten en minaretten van Nikolaos van Dam. Het is het verhaal van een diplomaat met een imposante staat van dienst die belangrijke historische momenten in het Midden-Oosten van nabij heeft meegemaakt. Het resultaat is een schat aan informatie en inzichten, dat echter enigszins onsamenhangend wordt gepresenteerd. Het grootste deel is een chronologische aaneenrijging van anekdotische verhalen die lezen als een Kuifje in diplomatenland.

Qua historische setting zijn deze verhalen heel boeiend: Van Dam zat in Beiroet tijdens de bombardementen in de burgeroorlog, in Bagdad tijdens de aanloop naar de Golfoorlog van 1991, in Tripoli tijdens de hoogtijdagen van Gaddafi, in Indonesië tijdens de film Fitna van Wilders. Ze verschaffen leuke inkijkjes in de werkzaamheden van een diplomaat, maar zijn wel uit de oude doos, want de collega’s van Van Dam waren allemaal mannen (een aantal met adellijke titels die Van Dam nodig acht te vermelden), die redelijk zelfstandig konden opereren, en de tijd hadden om veel door het land te reizen. Die wereld heeft echter weinig meer van doen met de diplomatie van vandaag.

Dictator

Het laatste deel van het boek is van een geheel andere toon en aard. Hier gebruikt Van Dam zijn ervaring en kennis over het Arabischtalige Midden-Oosten om op kritische wijze twee belangrijke conflicten te ontleden: Israël-Palestina en de Syrische burgeroorlog. Waar Roelants de analyses maakt als buitenstaander, is Van Dam iemand die aan de binnenzijde stond van deze historische gebeurtenissen. Sterk zijn de analyses van de beleidsmatige overwegingen die westerse landen en met name Nederland daarbij hebben gemaakt.

Verder schroomt Van Dam ook niet om zijn persoonlijke mening uit te spreken over dit beleid. In het geval van Syrië is hij er bijvoorbeeld van overtuigd dat de internationale diplomatie steken heeft laten vallen door geen contact met dictator Assad te onderhouden. Morele principes zwaarder laten wegen dan de onderkenning van pragmatische mogelijkheden leidt uiteindelijk tot nog meer bloedvergieten, zo meent Van Dam. Hard is zijn oordeel ook over het gebrek aan internationaal optreden tegen Israël, ofschoon men zich kan afvragen of dat juist niet bij uitstek een voorbeeld is waar pragmatisme heeft gezegevierd over moreel gelijk.

Het is jammer dat Van Dam de stijl en aanpak van het laatste deel van zijn boek niet heeft gebruikt om enkele andere conflicten in de regio te bespreken, zoals de Arabische Lente en de twee Golfoorlogen (1991 en 2003). Weliswaar was Van Dam niet overal direct bij betrokken, maar juist zijn jarenlange ervaring in de regio maakt hem tot een unieke persoon naar wiens analyses ik zeer benieuwd zou zijn. Een gemiste kans van de uitgever.



