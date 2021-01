Lockdownstress? Soms betaalt de baas de oppas

Gek is het wel, vindt Roos van der Struis (34): doorgaan met werken terwijl je vierjarige dochter een kamer verderop tekeergaat tegen de net gearriveerde oppashulp. „Niet in de laatste plaats omdat ik vurig hoop dat ze morgen terug wil komen”, grapt ze aan de telefoon vanuit haar werkkamer in Laren.

Terug naar de oude situatie wil Struis liever niet. Ze werkt vier dagen per week als creative content lead bij Wundermart, een snel groeiend bedrijf dat onbemande winkels aan hotels, kantoren en retailers levert. „Alle bedrijfsuitingen gaan eerst langs mij: van teksten tot animaties.”

Haar partner, Thomas van Mourik (38), werkt vijf dagen per week als salesmanager bij een IT-bedrijf. Even hebben ze het geprobeerd: ’s ochtends de agenda’s naast elkaar leggen en dan samen bepalen welke telefonische bespreking het belangrijkste is en wie wanneer de tijd krijgt om ongestoord te werken. „Dat was niet bevorderlijk voor de sfeer.”

Wat heb je van ons nodig om deze periode door te komen, vroeg haar werkgever aan het begin van de tweede lockdown, half december. Nu stort Wundermart een tegoed op oppasapp Charly Cares, dat Roos naar eigen inzicht mag besteden. Twee dagen per week gaan Bo (4) en Fos (2) naar opa en oma. En twee dagen is er nu een oppas van de zaak. „Een kwestie van goed werkgeverschap”, vindt Rudy Turpijn, hoofd hr bij Wundermart. „Dat mensen mentaal gezond blijven is het belangrijkste voor henzelf, maar ook voor het bedrijf. Als werknemers door deze situatie stress krijgen en ziek worden of opgebrand raken, is het effect op de resultaten van het bedrijf uiteindelijk groter.”

Voor 100.000 euro aan oppasuren

Je werk goed doen, terwijl je ook luiers verschoont, peuters vermaakt of kinderen helpt bij thuisonderwijs: voor de meeste ouders is het onbegonnen werk. Oppasbedrijven als Charly Cares, Nanny Nina, 24Nannies en Sitly zien dan ook een fikse toename van bedrijven die de rekening van de oppas betalen. „Het is duidelijk dat werkgevers met de handen in het haar zitten”, vertelt Xander Koenen, mede-oprichter van Charly Cares.

De vraag is zo groot geworden dat een tekort aan oppashulpen dreigt

Ook tijdens de eerste lockdown waren er bedrijven die gebruik maakten van hun zakelijke service, zoals het Amsterdamse ziekenhuis OLVG. Toch waren de meeste werkgevers afwachtend. Daarvan merkt Koenen nu niets meer. „Soms word ik op één dag door wel dertig bedrijven benaderd. In vijf dagen werd voor meer dan 100.000 euro aan oppasuren ingekocht.”

Ook bij Jasmijn Kok, oprichter van Nanny Nina, staat de telefoon sinds begin januari roodgloeiend. „Vóór de coronapandemie zochten ouders vooral oppas voor avonden en weekenden. Inmiddels is 98 procent van de boekingen voor tijdens werktijd, en is het aantal aanvragen vervijfvoudigd.” Enkele tientallen bedrijven hebben nu een contract afgesloten, waaronder DHL, PwC, EY en het Nederlandse kledingmerk Scotch & Soda.

Niet meer in shifts

„We hebben 350 werknemers, met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar. Dat zijn vaak jonge ouders, die naast hun werk ineens ook de rol van leraar of oppas op zich moeten nemen”, vertelt hr-adviseur Roos Vaanholt van Scotch & Soda. „In deze tijd willen we medewerkers zoveel mogelijk vrijheid geven om hun werk in te delen op een manier die bij hun thuissituatie past.” Zolang scholen en kinderdagverblijven gesloten blijven, vergoeden zij daarom de volledige kosten voor een oppas aan huis.

Tot nu toe maken dertig medewerkers gebruik van die regeling, onder wie styling-coördinator Bien Voskamp (33) uit Amsterdam. Eerder werkten zij en haar partner Marien van Grondelle (33), onderzoeker bij Rekenkamer Amsterdam, in shifts om zo de zorg voor zoon Diem (1) te verdelen. Ideaal was dat niet. „In één dagdeel kun je misschien al je digitale afspraken afwerken, maar die gesprekken moet je dan alsnog in de avonduren uitwerken.”

Collega’s begrepen het best wanneer een call niet lukte of ze een deadline niet haalde, maar de druk was er niet minder om. „Het werk moet gewoon af”, zegt Voskamp. „Bovendien wil je ook niet te veel leunen op je collega’s zonder kinderen.” Eén of twee dagen per week een oppas in huis geeft lucht. „Eerst deed ik alles half. Nu kan ik me overdag focussen op mijn werk en heb ik ’s avonds de volle aandacht voor Diem.”

Tekort aan oppassers

Omdat basisscholen en kinderopvangcentra in elk geval tot 8 februari gesloten blijven, zal de drukte bij oppasbedrijven nog wel even aanhouden. Charly Cares en Nanny Nina werden aanvankelijk vooral benaderd door bedrijven waarbij medewerkers met een hoog uurtarief werken, zoals advocatenkantoren, consultancybedrijven of grote marketingfirma’s. Inmiddels komt de vraag uit meer sectoren dan alleen de zakelijke dienstverlening. Koenen: „Sommige bedrijven vergoeden de oppaskosten alleen in noodgevallen of slechts voor een klein clubje werknemers. Andere hebben een budget van 500 tot 2.000 euro per personeelslid beschikbaar gesteld.”

De vraag is zelfs zo groot geworden dat een tekort aan oppashulpen dreigt. Op het platform van Charly Cares, voornamelijk actief in de Randstad, staan circa 10.000 oppassen. Nee verkopen doet mede-oprichter Koenen liever niet. Daarom kunnen ouders hun eigen oppas aan het platform toevoegen.

Ook bij Nanny Nina (25.000 oppashulpen door heel Nederland) is het alle hens aan dek. Meevaller is dat zich veel nieuwe oppassen hebben gemeld, vooral 18- tot 27-jarigen wier (bij)baan wegviel – bijvoorbeeld die bij een luchtvaartmaatschappij of in de horeca. Tot nu toe gaat het daardoor goed, al probeert Nanny Nina met advertenties en oproepen op grote vacatureplatforms ook actief meer medewerkers aan te trekken.

In Laren haalt Roos van der Struis intussen opgelucht adem. Haar oppashulp wil de volgende dag terugkomen om voor Bo en Fos te zorgen.