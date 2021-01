Liever een jaartje zittenblijven dan een somber kind?

Vader: „Gisteren zag ik mijn dochter van dertien, tweede klas voortgezet onderwijs, samen met een vriendin in de weer met matrassen en kussens. Die legden ze op de trap om er vervolgens zittend in een slaapzak vanaf te roetsjen. Ze hadden op dat tijdstip eigenlijk online wiskundeles. Ik merkte dat ik het superfijn vond dat ze in een slaapzak de trap af raceten – het plezier leek me even belangrijker dan de wiskundeles. Maar ik geef wel vaker groen licht op ‘spijbelen’. Om te gamen, muffins te bakken, een wandeling langs de gracht te maken. Soms bespreken we het van tevoren en calculeren we samen in of we ermee wegkomen, soms sta ik het oogluikend toe. Op school gaat ze minder goed dan ze in zich heeft, maar ik vind het belangrijker dat ze emotioneel goed door deze coronaperiode van thuisonderwijs komt. Liever een jaartje blijven zitten, dan een somber of eenzaam kind. Maar is dit verstandig? Ik wil ook dat ze leert dat er verplichtingen en verantwoordelijkheden zijn.”

Duidelijk de boodschap uitdragen

Tischa Neve: „Het is mooi om in deze tijd goed te kijken naar wat uw kind nodig heeft, en hoe het op een coronaveilige manier plezier kan maken. Maar een oogje toeknijpen bij spijbelen is niet de goede strategie. Pubers kijken naar de kortetermijnwinst, uw dochter kan de consequenties van een leerachterstand niet overzien. Straks gaan haar vriendinnen wel over en zij niet. Bovendien mag uw dochter niet het gevoel krijgen dat het pappa eigenlijk niet uitmaakt, dat kan ook haar houding in de klas beïnvloeden.

Tischa Neve is kinderpsycholoog, geeft online opvoedcursussen en is auteur van o.a. Pubers zijn leuk!

„Ouders zijn nodig om de lange termijn in de gaten te houden, en die boodschap duidelijk uit te dragen. Om zelf een verstandige afweging te kunnen leren maken, hebben pubers volwassenen nodig die nadrukkelijk de voors en tegens articuleren. Dus ga het gesprek aan: ‘Zeg schat, ik zag je uit mijn ooghoeken van de trap af roetsjen, maar onder welke les was dit?’ En: ‘Je mag soms best even pippilangkousen, maar kijk dan wel goed bij welke les je dat doet.’

„En ook goed om te weten: in tegenstelling tot de eerste lockdown wordt afwezigheid in de lessen in de tweede lockdown als leerplichtverzuim gezien.”

Laten waaien

Wim Meeus: „Het is heel goed om naar het emotionele welzijn van kinderen te kijken in deze tijd. Maar voor geluk in de toekomst moeten we het geluk in het hier en nu soms even uitstellen. Vader zal strenger moeten zijn, anders ben ik bang dat zijn dochter steeds meer gaat spijbelen.

Wim Meeus is emeritus hoogleraar Adolescentie aan de Universiteit van Utrecht en Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schreef Vallen en opstaan in de adolescentie.

„Regelmatig een oogje toeknijpen heet in de opvoedingsliteratuur ‘laten waaien’ (laissez faire). Daarnaast zijn er twee andere opvoedingsstijlen: ‘opvoeden met macht’ (autoritaire controle) en ‘opvoeden met gezag’ (autoritatieve controle). Bij ‘opvoeden met macht’ stelt vader regels op zonder overleg en bij ‘opvoeden met gezag’ stelt vader de regels op in overleg.

„De vader van dit voorbeeld lijkt in te zitten tussen ‘laten waaien’ en ‘opvoeden met gezag’. Uit onderzoek blijkt steeds dat ‘laten waaien’ een opvoedingsstijl is die tot een minder goede ontwikkeling van kinderen leidt. Dat geldt ook voor ‘opvoeden met macht’. ‘Opvoeden met gezag’ heeft daarom de voorkeur.

„Dat betekent dat vader expliciet met zijn dochter bespreekt wanneer ze mag spijbelen. Alleen zo leert ze nadenken over de juiste balans, liefst nog voor ze een leerachterstand oploopt.”