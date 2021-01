Levenslang voor moord die Duitsland wakker schudde over rechtsextremistische dreiging

De verdachte van de moord op CDU-politicus Walter Lübcke, Stephan E., is donderdagochtend veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Na een proces van 44 dagen sprak de rechter van het gerechtshof in Frankfurt zijn vonnis uit, ten overstaan van de twee verdachten en de vrouw van Lübcke en zijn twee zoons. De rechter noemde de daad van E. „boosaardig” en „bijzonder verachtelijk”. Van de tweede verdachte, Markus H., kon betrokkenheid bij de moord niet worden bewezen. H. werd voorwaardelijk veroordeeld tot een jaar en zes maanden cel voor illegaal wapenbezit.

De moord op Walter Lübcke, in juni 2019, markeert een cesuur in de Duitse omgang met rechtsextremisme. In Duitse media wordt die steevast de ‘eerste moord op een politicus door een rechtsextremist sinds 1945’ genoemd. De moord op Lübcke, onderstreepte ook de rechter, was een aanval op de liberale rechtsstaat, die ook de politiek heeft wakker geschud.

Walter Lübcke was regeringsleider in Kassel en behartigde in 2015 Merkels liberale migratiebeleid. Op een inspraakavond in oktober 2015 – Stephan E. en Markus H. zaten achterin de zaal – zei een getergde Lübcke dat het degenen die bepaalde Duitse waarden niet delen, vrij staat om het land te verlaten. Markus H. filmde het optreden, en zette het fragment online. De doodsbedreigingen volgden prompt. Lübcke werd in rechtsextremistische kringen als ‘volksverrader’ bestempeld en gezien als de lokale vertegenwoordiger van Merkels progressieve politiek.

Haat werd gecultiveerd

In de maanden en jaren daarop reed Stephan E. regelmatig ‘s avonds naar het huis van de politicus, met infraroodcamera en wapen. De haat jegens Lübcke werd, ook door E.’s omgeving, zorgvuldig gecultiveerd. In februari van 2019 verspreidde een AfD-politica andermaal het videofragment uit 2015 waar nieuwe doodsbedreigingen op volgden. Op de schietvereniging hing Markus H. als schietschijf een beeltenis van Angela Merkel op. Markus H. zou tegen Stephan E. hebben gezegd: „Maar anders dan bij Merkel kun je bij Lübcke wél in de buurt komen.”

In zijn slotpleidooi betoogde de advocaat van E., Mustafa Kaplan, dat E. dacht in het algemeen belang te handelen, en meende Duitsland te moeten redden van de ‘omvolking’. E.’s diepgewortelde racisme werd daarmee haast als een verzachtende omstandigheid aangevoerd. Kaplan wees op de moeilijke jeugd van E., die ook door de rechter werd erkend. Die zei in zijn vonnis: „Stephan E. houdt van messen. Hij ging als kind naar bed met een mes om zijn moeder tegen zijn drankzuchtige vader te beschermen.” Sinds zijn schooljaren is E. met grote regelmaat veroordeeld voor racistisch gemotiveerd geweld; begin jaren negentig stak hij in een stations-wc een man van Turkse afkomst neer.

Voor de tweede aanklacht tegen E., voor het neersteken van de in 2015 uit Irak geïmigreerde Ahmed E., vond de rechtbank niet genoeg bewijs. Evenmin was er afdoende bewijs om E.’s vriend Markus H. voor betrokkenheid bij de moord op Lübcke te veroordelen. In een aantal afwijkende getuigenissen beweerde E. de ene keer dat hij zijn moord alleen had voltrokken, de andere keer was H. erbij geweest. H. is, net als E., een overtuigde neonazi, die bij iedere rechtsextremistische betoging in Kassel zijn opwachting maakt, en naar het schijnt een bus Zyklon-B op zijn bureau heeft staan.

Geen daad van een eenling

Toch heeft het proces tegen Stephan E. pijnlijk blootgelegd dat de moord op Lübcke niet de daad van een eenling was. E. verkeerde sinds zijn jeugd, en al helemaal na zijn tijd in de jeugdgevangenis, in een milieu waarin onverbloemde xenofobie niets uitzonderlijks was. De retoriek waarmee Lübcke steeds maar weer als een vijand en een verrader werd geframed, is niet voorbehouden aan een klein clubje extremisten.

Tegelijkertijd heeft het iets wrangs dat CDU-politicus Lübcke moest worden vermoord voordat alle politici in alle lagen oog kregen voor rechts-extremistisch geweld. De NSU-moorden tussen 2000 en 2007, en de schimmige afhandeling daarvan door politie en veiligheidsdiensten, waren een eerder signaal van het wijdvertakte netwerk van extreemrechts.

Na de moord op Lübcke in juni 2019 volgden in oktober van dat jaar de mislukte antisemitische aanslag op een synagoge in Halle, en in februari 2020 de aanslag op een shisha-café in Hanau. Pas toen noemde de minister van Binnenlandse Zaken Horst Seefhofer (CSU) het rechtsextremisme „de grootste bedreiging van de veiligheid”, en zette hij een onderzoek naar extremisten bij politie en veiligheidsdiensten op. Deze maand beslist de binnenlandse veiligheidsdienst of de politieke partij Alternative für Deutschland, wegens vele banden met radicaal rechtse organisaties, als ‘verdacht extremistisch’ geldt en de leden vervolgens ook afgeluisterd mogen worden. Ook de nieuwe CDU-leider Armin Laschet, verwees in zijn toespraak op het laatste CDU-congres naar ‘onze’ Walter Lübcke, naar Hanau en naar Halle, en constateerde met Seehofer: het rechts-extremisme is de grootste bedreiging voor de democratie.

