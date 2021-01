Levenslang voor extreem-rechtse moordenaar van CDU-politicus Walter Lübcke

De rechtbank in Frankfurt heeft de dader van de moord op de Duitse politicus Walter Lübcke donderdagochtend tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld, zo melden internationale persbureaus. De 47-jarige Stephan Ernst heeft bekend Lübcke te hebben vermoord uit politiek motief, en heeft daarvoor spijt betuigd.

Medeverdachte Markus H. werd door justitie gezien als de neonazistische handlanger van Ernst. H. werd door justitie gezien als de neonazistische handlanger van Ernst, maar hij is door de rechter vrijgesproken van medeplichtigheid bij de moord. Wel werd hij veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van anderhalf jaar voor illegaal wapenbezit.

Ernst schoot Lübcke in juni 2019 dood voor zijn woning in de plaats Kassel. Lübcke was een politicus namens de christendemocratische CDU in de Duitse deelstaat Hessen. Het was de eerste extreemrechtse moord in Duitsland sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ernst was geradicaliseerd en stond bij justitie bekend als extreemrechts. Medeverdachte H. zou een rol hebben gespeeld bij die radicalisering.

Politieke moord

Duitsland reageerde geschokt op de moordaanslag op Lübcke, die voor de Duitse veiligheidsdiensten aanleiding was om meer aandacht te besteden aan rechts-extremistische en neonazistische dreiging. De moord op Lübcke was politiek gemotiveerd, vanwege zijn migratiestandpunten. De regiobestuurder bepleitte een ruimhartig en gastvrij vluchtelingenbeleid. Tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 beargumenteerde hij vanuit de christelijke waarde van naastenliefde dat Duitsland bereid moest zijn asielzoekers in nood op te vangen.

De standpunten kwamen Lübcke op beschimpingen en bedreigingen uit extreemrechtse hoek te staan. Zijn naam stond op de zwarte lijst van de nazistische terreurgroep NSU en hij kreeg talloze haatmails en bedreigingen via sociale media. Ernst beschouwde Lübcke als een volksverrader door zijn migratiepolitiek. Hij had een verleden als neonazi en werd in 2016 beschuldigd van poging tot moord op een Iraakse vluchteling, die daarbij ernstig gewond raakte. Ook stak Ernst eerder een asielzoekerscentrum in brand.