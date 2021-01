Kabinet komt verzoeken voor extra steun ondernemers beetje tegemoet

Brandbrieven, noodkreten, uitpuilende mailboxen, huilende ondernemers aan de telefoon. Tweede Kamerleden van links tot rechts vertelden donderdag over de indringende verzoeken om hulp die ze de afgelopen tijd hadden gekregen van ondernemers en bedrijven.

Kamerleden maakten zich donderdag zorgen over kleine ondernemers die niet in aanmerking komen voor steun, zoals kappers en schoonheidssalons. Over grote winkelketens, die in de problemen komen omdat er een maximum zit op de subsidie die ze krijgen: 400.000 euro per kwartaal. Over werkende ouders voor wie het kabinet géén coronaverlof bedacht. Over zzp’ers die geen steun krijgen omdat hun partner wat meer verdient dan het minimum.

Luisterend naar de Kamerleden zou je bijna vergeten dat het demissionaire kabinet vorige week besloot nog eens 7,6 miljard euro extra steun te geven aan bedrijven en werkenden die worden getroffen door de coronacrisis. Die steun was forser en royaler dan de steunpakketten van augustus en december. Meer bedrijven komen in aanmerking voor subsidie en de subsidie die ze krijgen, wordt hoger.

Het ontlokte de nieuwe, demissionaire minister van Economische Zaken en Klimaat, Bas van ’t Wout (VVD), donderdag de verzuchting dat hij niet wilde dat „het beeld hier hangt dat het kabinet een beetje schraalhans keukenmeester is”.

De coronanoodsteun voor bedrijven, werkenden en zelfstandigen zal in totaal 61,3 miljard euro bedragen, verwacht het kabinet. Door het nieuwe steunpakket komt de staatsschuld toch boven de Europese norm van 60 procent van het bruto binnenlands product, schreef demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) woensdag aan de Kamer.

Beetje uitgedacht

Dat de Kamer wilde dat het kabinet royaler is, laat zien dat de huidige lockdown zwaar is voor veel bedrijven. Sommige bedrijven teren al sinds maart in op hun reserves. En deze keer zijn meer bedrijven gesloten dan vorig voorjaar: de niet-essentiële winkels. Voor contactberoepen zoals kappers is het wel de tweede keer dat ze dicht moesten. Maar de steun is voor hen strenger dan in het voorjaar. Toen kregen zelfstandigen een TOZO-uitkering. Nu geldt voor die uitkering een ‘partnertoets’: als hun partner meer verdient dan het minimum krijgen ze geen geld.

Ondanks alle zorgen wist de Kamer maar een paar toezeggingen binnen te halen van het kabinet. Ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) en Van ’t Wout zeiden geen verwachtingen te willen wekken die ze niet konden waarmaken.

Koolmees wilde de partnertoets bij de TOZO-uitkering niet schrappen, zoals linkse partijen en de PVV vroegen. Dat kunnen gemeenten niet aan, hebben ze hem laten weten. Ook coronaverlof voor ouders met kinderen op de basisschool lukt niet volgens Koolmees. Hij zei opnieuw met bonden en bedrijven te kijken of er nog „muizengaatjes” zijn. „Maar eerlijk gezegd ben ik een beetje uitgedacht.”

Van ’t Wout wees verzoeken af om het maximum subsidiebedrag van vier ton per kwartaal los te laten voor grote winkelketens. Dat kan niet vanwege de Europese regels voor staatssteun, zei Van ’t Wout. Hij zegde wel toe met die bedrijven te praten, maar: „Ik zie niet hoe ik uit deze puzzel zou komen.”

Snel veel bedrijven helpen kan alleen met generieke regelingen die weinig uitzonderingen kennen, legde hij uit. Het nadeel is dat er ook bedrijven geen steun krijgen. „We doen wat we kunnen binnen de grenzen van de uitvoering en de regels. ”

Wel succesvol was een verzoek om meer startende bedrijven te steunen van coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De nieuwe steun voor startende bedrijven die het kabinet biedt, gaat ook gelden voor ondernemers die zijn begonnen in de laatste drie maanden van 2019 (naast de starters in de eerste helft van 2020 dus).

Naar een andere wens van de Kamer kijkt het kabinet nog. Paul Smeulders van GroenLinks en Thierry Aartsen van de VVD vonden elkaar in hun afkeer van verhuurders van winkel- en horecapanden die nog steeds de volledige huur vragen van ondernemers. Smeulders: „Volstrekt onacceptabel.” Hoe het kabinet daar wat aan kan doen, is nog onduidelijk.

Hoe groot de kritiek ook was, het kabinet zal zich geen zorgen maken of er genoeg steun is in de Tweede Kamer voor de noodsteun. Tot nu toe stemden partijen zelden tégen de steunpakketten. Want wie stemt tegen 7,6 miljard euro aan hulp?

Met medewerking van Philip de Witt Wijnen