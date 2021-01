In België kiezen politici ferm tegen sluiting van scholen

De avondklok kwam er in België relatief gemakkelijk door. Voor lockdownfeestjes worden in de provincie Antwerpen sinds een paar maanden celstraffen uitgeschreven en voor de sluiting van de horeca is de Kamer nooit geraadpleegd. Maar het onderwijs zal in elk geval in Vlaanderen voortaan niet zomaar dicht kunnen. Het parlement moet eerst akkoord gaan, zo oordeelde de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts deze week.

De derde golf is begonnen in België. De besmettingen lopen na een periode van stagnatie weer op en de ‘Britse variant’ zal tegen maart het dominante virus in het land zijn, zei epidemioloog Emmanuel André donderdag bij de Franstalige zender RTBF. Tegelijkertijd neemt het aandeel kinderen en tieners in de besmettingscijfers toe. Steeds vaker moeten scholen verspreid door het land tijdelijk sluiten vanwege uitbraken. Het zorgde de laatste weken voor een toenemende discussie over de rol van de scholen.

Vorig schooljaar waren die in België maandenlang gesloten, tot grote ontevredenheid van de Belgische verantwoordelijke ministers. „Nefast voor de onderwijskwaliteit, de leerachterstand en de kwetsbare leerlingen”, noemde de Vlaamse onderwijsminister Weyts het, die zich van de drie Belgische onderwijsministers de laatste maanden ontpopte tot de meest stellige pleitbezorger van het openhouden van het onderwijs. „De scholen sluiten zoals in maart, dat gebeurt nooit meer”, zei hij in een interview.

Ook nu niet dus. Woensdag kwam Weyts samen met de onderwijspartners en corona-experts. Daar lag een zogenaamde ‘afkoelingsweek’ op tafel. Door een week lang onderwijs op afstand te houden, met daarop aansluitend de krokusvakantie, zou het aantal besmettingen even een halt toegeroepen kunnen worden. Dat gebeurde eerder al rond de herfstvakantie. Het middelbaar onderwijs krijgt die afkoelingsweek wel, maar het basisonderwijs blijft doorgaan, zo werd woensdag bepaald op de vergadering met de minister.

Belgische experts lijken die aanpak vooralsnog te ondersteunen. Jonge kinderen zouden bij de sluiting van de scholen naar de grootouders of de opvang worden gebracht, verklaarde viroloog Steven Van Gucht. Met een vermenging van bubbels en toename van het aantal besmettingen tot gevolg. Weyts’ besluit wordt verder ondersteund door een onderzoek van de KU Leuven dat eerder deze week gepubliceerd werd. Met elke dag dat de school gesloten is, gaat het Nederlands van leerlingen in het basisonderwijs achteruit. Bij vijf sluitingsdagen zakken de resultaten op begrijpend lezen al met bijna 10 procent.

Essentieel grondrecht

Hoewel de coronasituatie momenteel in België nog altijd minder ernstig is dan in Nederland, valt het verschil met Nederland op. Toch staat Weyts niet alleen. Eerder besloot ook Weyts’ evenknie in het Belgisch Franstalig onderwijs voorlopig de scholen open te houden. Ook in Frankrijk, waar een avondklok vanaf 18 uur ’s avonds geldt, zijn de scholen nu open. De minister van Onderwijs daar zei deze week enkel als het „absoluut noodzakelijk” is een schoolsluiting te overwegen. Weyts ging, tijdens een toelichting in het Vlaams parlement op zijn aanpak, nog een stapje verder. Het recht op leren is een „essentieel grondrecht”, verklaarde hij daar. „Scholen sluiten is het allerlaatste wat we gaan doen. Als er ooit opnieuw beslist moet worden om de scholen te sluiten, dan is het aan het parlement om zich daarover uit te spreken.”

Weyts hoopt het onderwijs nu open te kunnen houden met een aangescherpt testbeleid. Zodra er een besmetting is in een school, krijgen alle hoogrisicocontacten een sneltest. In de tussentijd gaan ze in quarantaine. Ook andere regels zijn aangescherpt. Iedereen in de klas krijgt voortaan een vaste plaats, en buitenschoolse activiteiten voor kinderen zijn teruggeschroefd. De socialistische onderwijsvakbond ACOD verklaarde woensdag wel teleurgesteld te zijn over het uitblijven van de afkoelingsweek. Veel personeel zou bezorgd zijn over de stijgende besmettingen in de scholen.

