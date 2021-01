Hoofdverdachte in moordzaak journalist Pearl komt na achttien jaar vrij

De man die achttien jaar vast heeft gezeten als hoofdverdachte in de moordzaak van de Amerikaanse journalist Daniel Pearl, is donderdag vrijgesproken. Het gerechtshof in Pakistan bepaalde donderdag dat Ahmed Omar Saeed Sheihk en drie andere verdachten vrij moeten komen. Twee van de drie rechters kwamen tot dat vonnis, meldt persbureau Reuters.

Het kan enkele dagen duren voordat Sheikh, die in 2002 werd veroordeeld vanwege betrokkenheid bij de moord op Pearl in datzelfde jaar, vrijkomt. De familie van Pearl heeft geschokt en vol verbazing gereageerd op de vrijlating, zegt hun advocaat tegen Reuters. De familie noemt de vrijlating een „aanfluiting van gerechtigheid”.

Pearl (destijds 38 jaar) werd in 2002 als Azië-correspondent voor de Amerikaanse krant Wall Street Journal ontvoerd en vermoord in Karachi, een stad in het zuiden van Pakistan. Vermoedelijk was hij daar voor een interview met een islamistische leider. De journalist deed vanuit Pakistan verslag over buurland Afghanistan na de val van de Taliban. De daders gaven de videobeelden van de gruwelijke onthoofding vrij, waarmee ze het wereldnieuws haalde.

Brief

Sheikh - een Brit met Pakistaanse wortels - werd door een antiterreurrechtbank schuldig bevonden als het brein achter de moordaanslag en werd veroordeeld tot de doodstraf. De drie andere verdachten moesten levenslang de cel in. Vorig jaar bracht de provinciale rechtbank van Sindh de doodstraf voor Sheikh terug tot zeven jaar cel, omdat de eerdere veroordeling gebaseerd zou zijn op vals bewijs.

De familie van Pearl gingen in beroep tegen die uitspraak, daardoor bleef hij als hoofdverdachte vastzitten. Volgens The Guardian erkende Sheikh in een brief een beperkte rol te hebben gespeeld bij de moord, die brief zou hij in 2019 hebben geschreven. Zijn advocaat verklaarde later dat hij dat schreef onder druk van het zware gevangenisregime.