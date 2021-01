Hoe Soedan nu er een dam komt óók met de Nijl wil scoren

‘De Nijl is een monster”, fulmineert Mohamed Abdullaziz. Nog steeds kan hij het verlies van zijn PlayStation door de overstroming niet verkroppen, „midden in de nacht stond het water een meter hoog in ons huis!”

Sinds de watervloed een half jaar geleden slaapt de 17-jarige jongen tussen het steengruis van zijn woning, in het dorpje El Bagair, twee uur rijden van de Soedanese hoofdstad Khartoem.

Voor Soedanezen is de Nijl altijd een vloek én een zegen geweest. De rivier barst een paar maanden per jaar uit haar oevers en brengt vernielingen: huizen storten in en oogsten gaan verloren. Maar het bezinksel dat ze achterlaat maakt een wijde omgeving vruchtbaar. Tot de volgende overstroming.

Aan die eeuwenoude cyclus komt voor Soedan nu echter een einde. De Nijl wordt getemd, door de bouw van de Great Ethiopian Renaissance Dam (Gerd) in Ethiopië. Het is op dit moment het explosiefste territoriale meningsverschil in Afrika, met als belangrijkste vraag: wie krijgt de controle over het Nijlwater?

Het bouwwerk creëert hoop en vrees. Hoop dat de dam stroom oplevert en overstromingen worden gereguleerd. Vrees dat Ethiopië eenzijdig de wateraanvoer kan afsluiten en de woestijnlanden Soedan en Egypte droog komen te liggen. Dat gebeurde al eens: in juli begon Ethiopië eenzijdig met de eerste vulling van het stuwmeer, waarna er in delen van Khartoem geen water uit de kraan kwam. De vrees wordt gevoed door het steeds grilliger weerpatroon in de Hoorn van Afrika die nu meer droogteperiodes kent.

De PlayStation van Mohamed Abdullaziz, is vernietigd door het Nijlwater. Foto Abdulgader Bashir

Limoenbomen

Het water kabbelt door de irrigatiekanaaltjes naar de boerderij van Soedans minister van Waterzaken, Yasir Abbas. „Dit is eeuwenlang de bron van ieder leven hier geweest”, vertelt hij op een vrije vrijdag tijdens een barbecue tussen de limoenbomen. „Ik ben een kind van de Nijl, zoals alle Soedanezen. Door de Gerd komt de veiligheid van de helft van de bevolking in gevaar, ook die van mijn boerderij.”

De aanleg van de dam begon in 2011 en sindsdien zijn de Nijlstaten Egypte, Soedan en Ethiopië in onderhandeling over het beheer van het Nijlwater, het afgelopen jaar onder voorzitterschap van Abbas. Het loopt niet lekker. In Soedan bezigen ambtenaren in privégesprekken oorlogstaal, ze zijn de vermeende arrogantie van Ethiopië beu. „We zijn de afgelopen zes maanden niets opgeschoten met het overleg”, zegt de minister. „Soedan ziet de voordelen van de dam. Onze eeuwenoude landbouwsector zal een radicale verandering ondergaan en minder afhankelijk worden van overstromingen. Het probleem is dat Ethiopië in de onderhandelingen zegt dat het Nijlwater van hun is. Dat gaat tegen alle internationale verdragen in. Als ze volgend jaar weer zonder overleg het stuwmeer achter de dam gaan vullen, bereiken we een kritiek stadium.”

Er is een Witte en een Blauwe Nijl. De Witte stroomt kalm over een afstand van 2.300 kilometer vanuit het Victoriameer (tussen Tanzania, Kenia en Oeganda) naar Khartoem. De Blauwe Nijl raast zes maanden per jaar als een vloedgolf uit de hooglanden van Ethiopië en is zo krachtig dat ze de Witte Nijl terugduwt als ze na 1.500 kilometer de Soedanese hoofdstad heeft bereikt. De Nijl die ten noorden hiervan, vervolgens 3.000 kilometer lang van Khartoem naar haar einde in Egypte stroomt, bevat voor 85 procent water uit de Blauwe Nijl.

Als de Gerd over mogelijk twee jaar is afgebouwd kan het stuwmeer 74 miljard kubieke meter water herbergen, dat is anderhalf keer het volume dat er jaarlijks door de Blauwe Nijl stroomt.

Een boerin in El Bagair. Soedan heeft dankzij de Nijl een van de vruchtbaarste landbouwgronden van Afrika. Foto Abdulgader Bashir

Soedanese boeren in El Bagair zijn voor hun oogst afhankelijk van de Nijl. Foto Abdulgader Bashir

Yosif Ibrahim, een man van middelbare leeftijd met een grote bril, schuilt naast zijn boerderij in de schaduw van de palmbomen aan de oever van de Blauwe Nijl. De wind trekt aan zijn lange wit-gele gewaad. „Zie je hoe mooi ze nu is”, zegt hij over de rivier. „In januari is de rivier vreedzaam en weerkaatst ze de blauwe lucht. Daarom noemden mijn voorvaderen haar de Blauwe Nijl.”

In het regenseizoen verandert dat en wordt het hier te gevaarlijk, zegt Ibrahim, „dan durft niemand de woedende Nijl te naderen.” Als de Gerd de rivier kan reguleren, is hij er daarom voor.

De bruin-gele stad

Ibrahims voorvaderen benutten de rivier ten volste, evenals de Egyptische en Britse kolonisten. Met het bezinksel werd Khartoem uit de grond gestampt. Het bruin-gele aangezicht dankt de stad aan bakstenen van Nijl-klei. Honderd jaar geleden begon onder de Britse heerschappij de aanleg van een 4.300 kilometer lang netwerk van kanalen en greppels, een van de grootste irrigatiewerken ter wereld. Hoewel dit irrigatieproject in verval is geraakt, geldt het nog steeds als een van de meest ambitieuze plannen om Afrika te voeden – Gezira, noemen ze het irrigatieproject.

„Soedan heeft dankzij de rivier een van de meest vruchtbare landbouwgronden van Afrika”, vertelt Elsidieg Abashera, in zijn vervallen hoofdkantoor. Hij is hoofd van het irrigatieproject en schreef drie boeken over Gezira. „Als we de Nijl maar onder controle kunnen houden. Door de sterke stroom van de Blauwe Nijl hoeven we nauwelijks pompen te gebruiken.”

Onder de in 2019 omvergeworpen president Omar el-Bashir raakte Gezira in het ongerede. „Essentiële onderdelen van het irrigatiesysteem werden verkocht”, verzucht Abashera, „ik heb 750 miljoen dollar nodig voor de rehabilitatie van Gezira en in dit vervallen gebouw kan ik geen investeerders ontvangen.” Hij is zijn kantoor aan het schilderen.

Soedan werd in het geschil rond de Nijl jarenlang overschaduwd door zijn machtigere buren: Egypte en Ethiopië. „Beide blokkeren een deal en in het bijzonder Ethiopië”, zegt Abbas, „we zijn het zat en gaan ons assertiever opstellen.” Sinds de volksopstand tegen Bashir, is Soedan een zelfverzekerde natie geworden, zegt hij.

Machtspolitiek rond de Nijl is precies wat steeds een rem op de besprekingen heeft gezet. De Hoorn is het meest instabiele gebied van Afrika, door de oorlog in Ethiopië, een gewapend grensconflict tussen Ethiopië en Soedan, en de interne strijd in Soedan tussen de militairen en burgers in het overgangsregime.

De controverse rond de dam speelt op de achtergrond de hoofdrol in al die conflicten. „Ethiopië is op weg een grootmacht te worden en vindt daarbij Egypte op zijn weg”, zegt de Soedanese journalist Mohamed Abdelaziz. „In Soedan zijn de militairen en de burgers het erover eens dat er druk moet worden gezet op Ethiopië. Dat zal Soedan verenigen.”

Nationale trots

Ethiopië bouwde de Gerd met eigen fondsen, vroeg de bevolking om een financiële bijdrage, de dam groeide uit tot de nationale trots van het land. En speelbal. Anonieme bronnen vertellen hoe de Ethiopische premier Abiy Ahmed een harder standpunt innam nadat er in zijn land in 2018 een opstand uitbrak. Ook de Egyptische president Sisi gebruikte de dam als prestigeobject om zijn bevolking achter zich te verenigen. „Als die politisering niet had plaatsgehad, was er al lang een akkoord geweest”, zegt minister Abbas. Hij lacht een beetje gemeen: „Ook wij gaan onze bevolking nu politiseren rond de Gerd. Ethiopië mag onze veiligheid niet in gevaar brengen.”

Deze maand werd duidelijk waar Abbas op doelde. Het overleg tussen de drie landen en de Afrikaanse Unie werd opgeschort, voor het eerst omdat Soedan dwarslag. Ook Soedan laat zich niet meer klem zetten door zijn twee grote buurstaten.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 29 januari 2021