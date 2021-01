Voor de zoveelste keer sta ik bij de corona-teststraat in Amsterdam-West met een groepje snotterende mensen buiten te wachten. Voor mij staat een forse, kale man met tatoeages in zijn nek. „Gaat u voor het eerst testen?” vraag ik hem uit verveling. „Klopt”, zegt de man, „maar goed, ik weet heus wel dat het allemaal een hoax is. Bedacht door de hoge heren in Den Haag om het volk te onderdrukken.” Een meisje in de rij rolt met haar ogen en kijkt mij aan. „Wat doet u hier dan?” vraag ik hem. De man glimlacht en zegt: „Ik geef ze het voordeel van de twijfel.”

