Groningen ziet ‘toukomst’ na de aardbevingen

Een aardbevingsbelevingscentrum met openluchttheater, tientallen grijze betonnen NAM-gaswinningslocaties die veranderen in groene oases en voor elk dorp een eigen voedseltuin. Het zijn slechts drie van de 59 plannen die bewoners van Groningen graag gerealiseerd zien in de provincie die getroffen is door aardbevingen.

Groningers zijn het afgelopen jaar opgeroepen om na te denken over de toekomst van hun provincie: welke plannen verbeteren de economie, werkgelegenheid, biodiversiteit en leefbaarheid in de provincie in 2040? Daarvoor is 100 miljoen euro beschikbaar vanuit het Nationaal Programma Groningen. Dat geld is bestemd voor plannen van bewoners die beoordeeld zijn door een twintigkoppig burgerpanel – met daarin onder meer een boer, een politieagent en de predikant van de protestantse kerk in Wagenborgen die voorafgaand aan elke online vergadering een sigaar opstak. Donderdagavond is het advies over deze projecten, onder de naam Toukomst, gepresenteerd.

Het aardbevingsbelevingcentrum moet een plek worden waar de geschiedenis, identiteit en toekomst van Groningen samenkomen Gwenda van der Vaart panellid

Meer dan 900 plannen

De Groningers gaven massaal gehoor aan de Toukomst-oproep: meer dan 900 plannen stuurden ze in. „De verwachting was dat we het in vier of vijf bijeenkomsten zouden afronden, maar het werden er uiteindelijk wel vijftien”, zegt Gwenda van der Vaart (30), universitair docent aan de faculteit ruimtelijke wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en één van de panelleden. Ze werkte net als alle panelleden zoveel mogelijk in de luwte aan Toukomst, om te voorkomen dat er persoonlijk gelobbyd zou worden. „Ik heb gelukkig geen mensen aan de deur gehad die me onder druk hebben gezet”, zegt ze.

Het project dat haar erg aanspreekt is het aardbevingbelevingscentrum, dat een educatief centrum moet worden over de geschiedenis van de gaswinning, de aardbevingsproblematiek en de toekomst van de energietransitie. „Wat Deltapark Neeltje Jans is voor de waterwerken in Zeeland, moet dit centrum worden voor Groningen”, zegt Van der Vaart. „Een plek waar de geschiedenis, identiteit en toekomst van Groningen samenkomen, voor de Groningers, maar ook voor mensen buitenaf.”

Minder avocado’s uit Mexico

Apotheker en panellid Peter de Haan (64), beter bekend als zanger Pé Daalemmer van het in Groningen wereldberoemde duo Rooie Rinus en Pé Daalemmer, is enthousiast over de vele projecten van Toukomst die duurzame landbouw, biodiversiteit en de natuur moeten stimuleren. „Hopelijk gaan mensen een stuk minder guacamole maken van avocado’s uit Mexico en krijgen de producten uit Groningen meer aandacht en komen de vele mooie, verborgen plekjes in het landschap beter tot uiting.”

Niet alle plannen worden direct zichtbaar. Zo adviseert het Toukomst-panel ook 5 miljoen euro voor banen in de waterstofindustrie te bestemmen en moet er een „regelaar” komen die de treinverbindingen met buurlanden onder de aandacht brengt.

Na het burgerpanel zal een onafhankelijke commissie de plannen beoordelen. Die worden vervolgens voorgelegd aan het Nationaal Programma Groningen, waar vooral regionale bestuurders in zitten. Dat beslist uiteindelijk welke plannen doorgaan.

Teleurstellen

Onder Groningers klinkt ook kritiek op Toukomst: moeten niet eerst de duizenden beschadigde huizen versterkt worden voordat er geld besteed wordt aan de toekomst van de provincie? „Dit is een ander potje”, zegt voorzitter Rob Schuur. „En staat los van de schade- en versterkingsoperatie die door iedereen wordt ervaren als een zware hypotheek op dit gebied.”

Wat moet je dan, vraagt De Haan zich af. „Dit geld laten zitten en bekiek ’t moar? Het is een potje om het leed dat de Groningers hebben gehad op een andere manier te compenseren.”

Toukomst heeft ook mensen moeten teleurstellen, zoals filmmaker Piet Hein van der Hoek, die in 2017 de documentaire De Stille Beving maakte, die de aardbevingsproblematiek bij een groot publiek in Nederland zichtbaar maakte. Zijn plan voor een film over een Groningse vrouw die op zoek gaat naar de waarheid achter de aardbevingen komt niet voor in de plannen van Toukomst - ondanks een hoge publiekswaardering onder 30.000 stemmers.

Het panel heeft wel een half miljoen vrijgemaakt voor een „een positieve film over Groningen” – waarvoor nog geen plan of regisseur is. „Een bittere gewaarwording voor de gedupeerden”, noemt Van der Hoek het, die juist graag een film had gemaakt waarbij gedupeerden erkenning krijgen voor hun leed.

Wat gaat Toukomst in 2040 Groningen opleveren? Panellid De Haan is bescheiden: „Eigenlijk is Groningen een hele mooie provincie, dat mag best iets meer duidelijk worden”, zegt hij. „Maar dan wel met behoud van de rust en de ruimte. Het moet hier geen Elfteling worden.”

