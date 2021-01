Gestrand plan ‘Boijmans Modern’ eindigt met motie van treurnis

Het college van Rotterdam bevestigt dat er een plan was voor een tweede Museum Boijmans Van Beuningen voor moderne en hedendaagse kunst in Rotterdam-Zuid, en dat dit is gestrand. Oppositiepartijen eisten donderdag opheldering van cultuurwethouder Said Kasmi (D66) en dienden een motie van treurnis tegen hem in.

Aanleiding was een onthulling in NRC dat de filantropische stichting Droom en Daad in 2018 bereid was 80 miljoen euro te steken in de renovatie van Boijmans plús in de bouw van een ‘Boijmans Modern’ in Rotterdam-Zuid. Later trok de stichting het aanbod geheel in om diverse redenen: Droom en Daad wilde meer invloed op de verbouwing en de kosten stegen sterk.

‘Een idee’

De gemeenteraad is in 2019 in het geheim geïnformeerd over deze afloop en het college wilde niet reageren op het artikel in NRC. „Het was niet meer dan een idee, maar het is nooit verder gebracht”, zei Kasmi donderdag tijdens het debat. Er zouden geen geldbedragen zijn genoemd, beweerde de wethouder. Vanwege de geheimhouding wilde hij verder geen toelichting geven.

Lees de reconstructie ‘Boijmans Modern’ in Rotterdam-Zuid blijft slechts een droom

Het plan was wel concreet genoeg om in een aangenomen raadsvoorstel van oktober 2018 te noemen, bleek uit Kasmi’s verhaal. Hierin werd gesproken van een „privaat initiatief” voor een museum in Zuid dat „in de toekomst” aan Boijmans verbonden zou kunnen worden. Het plan verkeerde nog „in de kinderschoenen” en zou later apart aan de raad worden voorgelegd.

Het ging hier om het bewuste plan voor een ‘Boijmans Modern’ van Droom en Daad; niet om een ander gestrand plan voor een tijdelijke dependance van Boijmans in een voormalig V&D-pand in Rotterdam-Zuid, zei Kasmi desgevraagd.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb was destijds nauw betrokken bij het plan en had persoonlijk contact met miljardair Martijn van der Vorm van de vermogende familie achter Stichting Droom en Daad, beschreef NRC. Boijmans-directeur Sjarel Ex werd ook op het stadhuis uitgenodigd om over het plan te komen praten.

Het kunstwerk Schroefboog (1982) van Claes Oldenburg in de tuin van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Foto Koen Suyk

Democratische controle

Oppositiepartijen Leefbaar Rotterdam, 50Plus en de PVV dienden donderdag een motie van treurnis tegen Kasmi in, omdat de wethouder onvoldoende regie in het debacle zou hebben genomen. Die motie moest nog in stemming worden gebracht na de publicatie van dit artikel, maar haalt waarschijnlijk geen raadsmeerderheid.

Oppositiepartijen beklaagden zich er verder over dat democratische controle lastig is door de geheimhouding. De vaste verklaring van het college is dat men geen andere financiers voor de verbouwing van Boijmans wil afschrikken.

Het monumentale pand van Boijmans (1935), eigendom van de gemeente, wordt momenteel gerenoveerd en van asbest ontdaan. De renovatie plus een ambitieuze verbouwing naar ontwerp van architectenbureau Mecanoo kosten in totaal 224 miljoen euro. Maar het museum kampt met een geldtekort: van de beoogde 55 miljoen euro aan extern geld voor alleen de verbouwing is pas 13,5 miljoen euro binnen.