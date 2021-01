EU wil uitvoer vaccins desnoods tegenhouden

Een ‘exportverbod’ mag het officieel niet heten. Maar de manier waarop de Europese Commissie fabrikanten wil verplichten zich aan de afgesproken leveringen van coronavaccins te houden, komt wel heel dicht in de buurt.

Maandag kondigde Brussel al aan te willen gaan vastleggen waar de vaccins die in Europese fabrieken geproduceerd worden precies heen gaan. Inmiddels is duidelijk dat ook het blokkeren van de uitvoer van de vaccins in het uiterste geval mogelijk moet worden. Brussel acht de maatregel, die vrijdag wordt gepresenteerd, nodig om gemaakte afspraken met producenten af te dwingen.

Protectionistisch blosje

Maar ze contrasteert pijnlijk met het imago van vaccin-weldoener dat Europa fanatiek probeert hoog te houden en geeft het vrijhandelsminnende blok een opmerkelijk protectionistisch blosje.

De plannen zijn een direct gevolg van de verwarring over de levering van coronavaccins van de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca die Brussel deze week in zijn greep houdt. Het bericht dat AstraZeneca de komende periode minder dan de helft van de beloofde doses zou leveren sloeg vorige week vrijdag in als een bom. Een sluitende verklaring bleef volgens Brusselse ingewijden uit. „We hebben inmiddels in een paar dagen drie verschillende excuses gehoord”, aldus een EU-ambtenaar dinsdag. „We betreuren het gebrek aan duidelijkheid over het leveringsschema”, herhaalde EU-commissaris Stella Kyriakides woensdagavond, na afloop van een zoveelste crisisoverleg met de farmaceut.

En dat terwijl de EU AstraZeneca miljoenen heeft betaald om vooruit te produceren en ze naar eigen zeggen in het contract liet opnemen dat vier Europese fabrieken voor die productie zouden worden ingezet, waarvan twee in het Verenigd Koninkrijk.

Wantrouwen in de EU

Het voedt in de EU het wantrouwen dat voor Europa bestemde vaccins de afgelopen periode naar elders zijn geëxporteerd. Vreemd is die argwaan niet: een lid van de Britse vaccincommissie liet in december weten dat de eerste in het Verenigd Koninkrijk toegediende AstraZeneca-vaccins op het Europese vastenland geproduceerd zouden zijn. Ook uit douanegegevens van de EU zou blijken dat er coronavaccins zijn geëxporteerd. Ernaar gevraagd antwoordde Kyriakides woensdag: „Geen bedrijf hoeft de illusie te hebben dat we niet door hebben wat er aan de hand is.”

Onder de restricties die Brussel nu aankondigt, moeten bedrijven registreren welke vaccins ze van plan zijn waarheen te exporteren. Nationale overheden beoordelen de plannen vervolgens en moeten een goedkeuring geven – in nauw overleg met de Europese Commissie. Mocht de fabrikant zijn verplichtingen in de EU niet vervuld hebben, dan kan toestemming geweigerd worden.

Een algeheel exportverbod wordt het niet, haastten EU-ambtenaren zich donderdag te zeggen. En, benadrukten ze: het weigeren van goedkeuring zal naar verwachting slechts zelden gebeuren. „We willen alleen garanderen dat de doses die met Europees belastinggeld zijn betaald op de juiste plek terecht komen.” Heeft een bedrijf al voldaan aan zijn contractuele verplichtingen met de EU dan zou goedkeuring voor export geen probleem zijn.

Trage uitrol van vaccins

Vooral Duitsland drong de afgelopen dagen stevig aan op restricties op de uitvoer van vaccins. „Dit gaat niet over ‘Europa eerst’ maar over het Europese, eerlijke deel”, aldus de minister van Volksgezondheid Jens Spahn eerder deze week. Spahn ligt in eigen land al een tijdje flink onder vuur om de trage uitrol van vaccins.

De nieuwe Europese restricties zullen niet gelden voor doses die om humanitaire redenen worden geëxporteerd. Niettemin zendt de EU met de maatregel een ongemakkelijk signaal uit, in een tijd waarin vaccin-nationalisme en gebrekkige solidariteit met ontwikkelingslanden flink onder vuur zijn komen te liggen. Juist de EU is voortrekker in het zogeheten Covax-initiatief, een inkoopmechanisme om ook armere landen aan vaccins te helpen. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa haalde deze week nog fel uit naar het ‘hamstergedrag’ van rijke landen, dat armere landen met lege handen achter laat.

De restricties kunnen de verhouding met het recent uitgetreden Verenigd Koninkrijk bovendien flink onder druk zetten. De afgelopen dagen lieten verschillende Britse politici al weten niet te zullen accepteren dat tekorten in de EU hun eigen vaccinleveringen beïnvloeden.

Verwacht wordt dat EU-landen zich de komende dagen snel achter de plannen scharen, waarna de nieuwe regels mogelijk al binnen enkele dagen kunnen gaan gelden.