Eerste hond werd in Oost-Siberië gedomesticeerd

Mogelijk zijn de eerste honden gedomesticeerd uit wolven in Oost-Siberië, 25.000 jaar geleden, en wel door mensen die daarna doortrokken naar Noord-Amerika, over de dan droogliggende Beringstraat. Dit is de conclusie die een groep archeologen en genetici trekt uit recente onderzoekingen van paleo-dna van prehistorische honden en van prehistorische mensen. De splitsing van mensenbevolkingen, speciaal in Oost-Azië en Amerika, blijkt namelijk behoorlijk parallel te lopen met genetische splitsingen in de hondenpopulaties.

Waar mensen gingen, gingen de honden mee, zo schrijft de groep met onder meer Angela Perri (Durham University), David Matzler (SMU, Dallas) en Kelsey Witt (Brown University) deze week in PNAS. Overigens kunnen nieuwe, uitvoeriger paleo-dna-analyses bij honden dit beeld weer omgooien. Want veel van de genetische berekeningen bij honden worden nu nog vaak gedaan op basis van mitochondriaal dna, dat vergeleken met kern-dna niet erg informatief is.

Hond in Duits mensengraf

Uit genetische en archeologische analyses is de laatste jaren wel vast komen te staan dat de hond, ’s mensen eerste dierlijke metgezel, ergens tussen 40.000 en 20.000 jaar geleden gedomesticeerd moet zijn. De oudste archeologisch aantoonbare hond is 15.000 jaar geleden meebegraven in een mensengraf in het huidige Duitse Bonn-Oberkassel.

Dat honden voortkomen uit wolven staat wel vast, maar een complicatie bij de genetica is dat de wolvenpopulatie die ooit de oerhonden opleverde niet meer bestaat. De afsplitsing moet ergens na 40.000 jaar geleden zijn gebeurd, maar dat hoeft niet te betekenen dat die wolven toen direct tot honden zijn gedomesticeerd.

De honden zelf vormen nu een nauw verwante groep met veel onderlinge genetische uitwisseling, waarin niettemin drie afstammingsgroepen zijn te onderscheiden: een West-Euraziatisch/Afrikaanse tak, een Oost-Aziatische tak (waartoe ook de Australische dingo’s behoren) en de arctische tak, waartoe eigenlijk vooral de husky’s behoren en de na 1500 uitgestorven precolumbiaanse Amerikaanse honden.

Die eigen Amerikaanse hondentak betekent dat mensen al honden hadden toen zij vanaf ca. 20.000 jaar geleden het dan nog droogliggende Beringia en ook Alaska betraden, en zeker toen de paleo-indianen zich vanaf ca. 15.000 jaar geleden verspreidden over heel Amerika. Kernpunt van Perri en haar collega’s is dat ergens rond 24.000 jaar geleden de basistak van de (latere) paleo-indianen zich in Oost-Siberië afsplitste van Oude Paleosiberiërs (die de oversteek naar Amerika nooit zouden wagen). Ook de oudste gemeenschappelijke voorouder van honden moet rond dezelfde tijd hebben geleefd.