Heeft de mens het recht te weten van wie hij afstamt? In Arnhem diende deze week voor de rechtbank de zaak van een donordochter die wil weten wie haar vader is. Wordt de anonimiteit van de donor opgeheven? In de recente, tweede roman De familie Wachtman van Christiaan Alberdingk Thijm (1971) is het al zover: de spermabanken moeten met terugwerkende kracht onthullen wie wie bij welke vrouw veroorzaakte.

Hoofdpersoon Philip Wachtman, kaal, dik, bleek en middelbaar, promoveerde in zijn jonge jaren, toen hij nog wilde en opvallend rode haren had, op het onderwerp. Intussen doceert hij aan de vakgroep Familierecht van de Universiteit in Amsterdam. Hij had destijds het tij mee, met zijn overtuiging dat een zaadcel geven hetzelfde is als een nier doneren. Maar nu hangen zijn studenten niet langer aan zijn lippen. Ze noemen hem Bassie, naar de clown. Collega’s lopen met een bocht om hem heen. Zijn vrouw, die hij ooit uit de collegebanken plukte, keert zich ook steeds meer van hem af. Deze oude witte man maakt het niet lang meer.

Er lopen nogal wat roodharigen door dit boek, dus schiet je keer op keer overeind: doneerde Wachtman zelf zijn zaad? Vast en zeker! Om te beginnen is er de studente die er wel erg opvallend op aandringt dat Wachtman haar scriptie begeleidt over, jawel, spermadonorschap. Zelf is ze ook een donorkind, en ze heeft nog kanker ook, waarvoor ze een beenmergtransplantatie nodig heeft. Van een echte verwant. Ra ra, wie zou dat zijn?

Er zit veel uitstel in deze roman, terwijl het verhaal juist vlot, chronologisch, rechttoe-rechtaan verteld wordt. De lezer vraagt zich af en toe af waarom Alberdingk Thijm, die zelf naast schrijver ook jurist is, de boel zo oprekt, waar alles van meet af aan zo duidelijk lijkt. Natuurlijk ga je prakkiseren over de kwesties waarover de personages zich zo opwinden. En er zit ook een #metoo-lijntje in de roman, dat te denken geeft. Toch ga je je haast een beetje vervelen, totdat gelukkig blijkt dat niet alleen de aannames van Philip Wachtman, maar ook die van jezelf, in het geheel niet kloppen. In het laatste spannende deel van de roman valt alles op z’n plek, een heel andere plek dan voorzien.

Alberdingk Thijm schrijft adequaat proza, niet meer en niet minder, hij weet hoe je een verhaal opbouwt, in de trant van Kochs Het diner. De familie Wachtman is daarmee een conventioneel lekker boek. Voor de stijl hoef je deze roman niet te lezen, al valt een enkel zinnetje, een kleine vergelijking, prettig op. ‘Zijn mond valt open’, staat ergens, ‘het is alsof hij een poes hoort praten.’ En poezen, tja, die spreken de waarheid, zo blijkt vervolgens. Af en toe schrijft Alberdingk Thijm droogweg een hele vakgroepvergadering uit, wat de roman lucht en humor verleent.

Wachtman krijgt gaande de roman steeds meer diepgang en wordt, in plaats van steeds begrijpelijker, steeds onnavolgbaarder en daarmee interessanter. De grootste leugen van zijn leven is nog niet opgehelderd, of hij verzwijgt alweer iets. Alberdingk Thijm heeft uiteindelijk slechts één jeugdherinnering nodig om zijn personage voor het leven te tekenen: een sullige val bij een roltrap. Anderen buitelen over hem heen. De rest van Wachtmans leven staat in het teken iets dergelijks te voorkomen.



