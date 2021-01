Documentairemaker achter ‘Frontberichten’ is Journalist van het Jaar 2020

Documentairemaker Geertjan Lassche is donderdag uitgeroepen tot Journalist van het Jaar 2020. De jury van het mediavakblad Villamedia roemt hem vanwege zijn programma Frontberichten, waarvoor Nederlanders die hielpen de coronacrisis te bestrijden, eigen filmpjes instuurden. Lassche monteerde die videodagboeken, zodat de kijker een idee kreeg van de dagelijkse werkzaamheden van artsen en verpleegkundigen, maar ook van schoonmakers en leraren. Zo werd ook duidelijk hoezeer het leven van alledag veranderde door de epidemie.

Van Frontberichten zijn 53 afleveringen van een kwartier uitgezonden door BNNVARA. „De prijs is voor hem, en daarmee impliciet ook voor de zorgmedewerkers die hun vlogs instuurden”, leest het juryrapport van de jaarlijkse prijs. „Gezamenlijk lieten zij zien wat de meerwaarde van journalistiek is. Daar komen waar de crisis echt plaatsvindt, waar de strijd wordt gestreden, waar we kennis van moeten nemen om de situatie goed te kunnen inschatten. Frontberichten is een op-en-top journalistiek programma dat in crisistijd van een groot nadeel - de journalist kon er niet bij zijn - een voordeel wist te maken.”

Over het format, dat hij in het vroege begin van de crisis heeft bedacht, zei Lassche in een interview met NRC: „Frontberichten was zo succesvol, omdat de crisis zo erg was. In paniek en chaos kom je als journalist het verst.” De documentairemaker kreeg de prijs voor de Journalist van het Jaar donderdagmiddag in de Centrale Bibliotheek Den Haag uitgereikt door demissionair minister Arie Slob (Media, ChristenUnie). Vanwege corona was er geen publiek bij de huldiging. De Journalist van het Jaar wordt sinds 2006 gekozen.

