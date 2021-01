‘Diversiteit biedt kansen, op een nieuw, breder perspectief’

Vanaf het moment dat hij een pen kon vasthouden vertrouwde Ashar Medina (36) zijn gedachten toe aan het papier. Het begon met verhaaltjes en gedichten, maar al snel schreef hij toneelstukken die werden opgevoerd op de Eerste Montessori in Amsterdam waar hij naar school ging. Toch koos hij voor een studie bedrijfswetenschappen: „Schrijven leek iets om er naast te doen, als hobby.”

Bedrijfswetenschappen bleek niet de richting waar hij gelukkig zou worden. „De Filmacademie was een logische volgende keuze”, vertelt hij. „Voor het schrijven van scenario’s bestaat een concrete opleiding. En het leek mij een tak van sport die relatief veel zekerheid bood.” Bovendien was hij al zijn hele leven filmfan: „Film is magie. Ik vind het geweldig dat het eindproduct dat je op het witte doek ziet ooit is begonnen als één gedachte in het hoofd van een schrijver.”

De scenarist realiseerde zich ook dat hij als Nederlander van Kaapverdiaans-Surinaamse afkomst een nieuw geluid aan de filmwereld kon toevoegen. „Ik miste vroeger in de bioscopen verhalen van mensen die op mij leken. Ik was groot fan van Jean-Claude van Damme en Bruce Lee. Maar met actiefilms van Wesley Snipes kon ik mij pas écht identificeren: voor het eerst was er een held die er uitzag zoals ik. Dat maakt echt een wereld van verschil.” Hollywood heeft de afgelopen jaren een flinke inhaalslag gemaakt als het gaat om diversiteit, Nederland volgt nu. „In de grote vaderlandse bioscoophits en series van de laatste twee decennia zijn niet-witte Nederlanders ernstig ondervertegenwoordigd.”

Diversiteit biedt vooral kansen, bepleit de schrijver. „Nederlanders met een andere achtergrond kijken op een andere manier naar de wereld. Dat geeft de kijker een nieuw, breder perspectief.” Hij probeerde een ander geluid te laten horen met zijn bekroonde telefilms Tom Adelaar (over een Surinaamse callcenter-medewerker) en Jungle (over twee vluchtelingen in Calais). Ook hitserie Mocro Maffia, over een bendeoorlog in de Amsterdamse onderwereld, toont een wereld die nog niet eerder in Nederlandse series werd aangeboord. Niet alleen de cast, maar ook de makers zijn opvallend gemêleerd; Medina is een van de vier schrijvers. „Het is in de eerste plaats natuurlijk vermaak”, legt hij uit. „Maar we willen ook dat de personages waarachtig zijn en dat de kijkers snappen waarom ze bepaalde radicale keuzes maken. Elke stap heeft consequenties: niemand is zijn leven zeker, zo is het in de echte misdaadwereld ook.”

Het opstellen van een sluitend plot is een grote legpuzzel, legt de scenarist uit. „We hebben in onze schrijfruimte een groot bord waarop ijkpunten staan: dit weten we zeker, hier werken we naar toe. Op die manier houden we overzicht over de grote lijnen. Elke scène die je besluit te veranderen heeft consequenties voor de andere personages. Hoe reageert iemand na een sterfgeval: komt hij tot inkeer of zweert hij juist wraak?”

In het derde seizoen komen onder meer een plofkraak en een ‘martelcontainer’ voor. „We worden geïnspireerd door bizarre nieuwsberichten, verhalen die we horen, dingen die we zelf meemaken. Maar hopelijk zetten we de kijkers ook aan tot nadenken. Dit soort jongens rollen niet zomaar de criminaliteit in: daar liggen grote sociaal-economische en maatschappelijke problemen aan ten grondslag.”

De schrijver moet glimlachen om kritiek dat Mocro Maffia jongeren met een Marokkaanse achtergrond toch weer met criminaliteit associeert. „Niemand vraagt zich bij het kijken naar Penoza af waarom de criminelen Amsterdammers zijn. Wij houden van dit genre, daarom vertellen we dit verhaal. Maar het lijkt me een prima idee als er ook meer andersoortige diverse series gemaakt worden.”

De schrijver hoopt daar binnenkort zelf een bijdrage aan te leveren. Hij legt met collega’s de laatste hand aan het script van De Life, een komische NPO-serie over een koppel dat een gezin wil stichten in Rotterdam. „Die stad kent met 20.000 man de grootste Kaapverdiaanse gemeenschap van het land”, legt Medina uit. „Rotterdam wordt zelfs het tiende eiland van Kaapverdië genoemd. Veel van die immigranten zijn hier als zeevaarders beland. Mijn vader ook: hij was matroos op vrachtschepen.”

Het frappeerde hem dat er zoveel overeenkomsten zijn tussen de Nederlandse en de Kaapverdiaanse geschiedenis. „Beide landen hebben hun vleugels kunnen uitslaan dankzij de koopvaardij. Bovendien voelde het goed om een grote serie niet in Amsterdam te situeren, zoals al zo vaak gebeurt. Een andere stad levert al meteen een nieuw geluid op.”

Het derde seizoen van Mocro Maffia gaat vrijdag van start op Videoland.