De zaak-Nouri: de grote vraag is nu hoe goed het Ajax-talent zou zijn geworden

Potentie is het toverwoord in de machine achter Ajax. Van de jeugdtrainers die pas gescoute achtjarigen onder hun hoede krijgen tot de technische staf van het eerste elftal: allemaal zijn ze bezig met het ontdekken, vergroten en benutten van potentie. Welke kinderen hebben speciale gaven? Wie haalt Ajax 1? Wie maakt een lucratieve vervolgstap naar een Europese topclub?

Langs die meetlat voor menselijk kapitaal werd ook Abdelhak ‘Appie’ Nouri (23) uit het Amsterdamse Geuzenveld gelegd. Tótdat de belofte, die al vanaf zijn zevende bij Ajax voetbalde, blijvende hersenschade opliep na een hartstilstand tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk, op 8 juli 2017.

Sindsdien waagt niemand bij Ajax zich nog aan speculaties over diens capaciteiten. Was hij net zo goed als Frenkie de Jong? Zou hij voor 40 miljoen euro aan een club als Manchester United zijn verkocht, net als zijn vriend Donny van de Beek? Had hij zich multimiljonair gevoetbald? Ajax houdt zich nu liever aan de feiten. Speculeren kan pijnlijk zijn. Tricky ook, als beursgenoteerd bedrijf.

Toch worden deze vragen straks opgeworpen bij de juridische afwikkeling van de zaak. Bij de KNVB spanden advocaten van de familie Nouri vorige week een arbitragezaak aan tegen Ajax. „Ondanks herhaalde pogingen is het helaas niet gelukt om tot een schadevergoedingsregeling te komen die recht doet aan deze onomkeerbare situatie”, verklaarden zij. „De familie vraagt om recht te doen aan Abdelhak, om recht te doen aan de situatie waarin hij zou hebben verkeerd indien Ajax op een juiste en adequate wijze zou hebben gereageerd op 8 juli 2017.”

Aangepast huis

Vaststaat dat Ajax moet betalen. De club erkende in 2018 volledige aansprakelijkheid voor de niet adequate behandeling op het veld in Oostenrijk. Dit deed algemeen directeur Edwin van der Sar na een third opinion door twee cardiologen. Zo had de aanwezige defibrillator eerder ingezet moeten worden, stelden zij, waardoor Nouri er mogelijk anders aan toe had kunnen zijn. De Amsterdammer woont in een aangepast huis in de buurt van zijn familie, hij heeft 24 uur per dag zorg nodig.

Simpel gezegd is Ajax de verantwoordelijke in het verhaal. Wat de vraag opwerpt hoeveel Ajax zou moeten compenseren voor de schade die door het handelen van de clubarts is geleden. Een miljoen, enkele miljoenen, of tientallen? Daarover zijn de juristen het niet eens geworden.

Let wel: het gaat hierbij niet om de eventuele zorgkosten voor Nouri. Die worden door de verzekering gedekt. Net zoals dat gold voor zijn salaris. Na een ongeluk nemen verzekeraars gemiddeld na een halfjaar het loon voor hun rekening. Bij Nouri ging dat in zijn laatste contractjaar om een bedrag tussen de vier en vijf ton. Ook bleef Ajax tot die tijd een leaseauto beschikbaar stellen en nam het naar verluidt meerdere kosten voor zijn rekening.

Nu gaat het vooral over de compensatie voor het verlies aan arbeidsvermogen. Oftewel: wat had er voor Nouri in het vat gezeten als die zomerdag in Oostenrijk minder dramatische impact had gehad?

Ajax zal pleiten dat Nouri door zijn hartstilstand sowieso nooit meer de oude was geworden. De vergelijking met Daley Blind zou daarbij mank gaan. Blind werd duizelig in een duel met Valencia, naar later bleek vanwege een ontstoken hartspier. Daarom draagt hij nu een defibrillator. Blind ging echter zelf zitten en besloot weer door te gaan. Nouri was vrijwel meteen buiten bewustzijn. Vanuit Ajax zal vermoedelijk ook worden verwezen naar de eerder geconstateerde hartafwijking bij Nouri.

Koud en kil

Ajax had de zaak al willen afhandelen, juist vanwege de grote impact op de medewerkers en achterban van de club. Ajax is al voor koud en kil uitgemaakt, omdat het kennelijk onvoldoende geld op tafel heeft willen leggen om deze pijnlijke arbitragezaak te voorkomen. Dat steekt, ook bij de verantwoordelijke directieleden.

Toch is het verschil tussen het geëiste bedrag en de schadevergoeding die Ajax voor ogen heeft dermate groot dat de club zich noodgedwongen neerlegt bij de reputatieschade die voortvloeit uit de arbitragezaak. Ajax is genoteerd aan de beurs. Ruimhartigheid, hoe pijnlijk ook, wordt begrensd door verantwoordelijkheid jegens aandeelhouders. Algemeen directeur Edwin van der Sar kan kortom niet zomaar tien miljoen euro neerleggen, ook al zou hij die neiging kunnen hebben.

Ajax is wel verzekerd voor eventuele arbeidsongeschiktheid van spelers. Dit loopt via de zogenoemde transferwaardenverzekering, waarbij het risico op (menselijk) kapitaalverlies is gedekt. Volgens ingewijden gaat dit bij Nouri om zo’n vijf miljoen euro. Dit zou Ajax kunnen aanwenden voor compensatie, al worden deze polissen ook gesloten voor de mogelijkheid om eventueel een vervangende speler aan te trekken.

Nog geen datum

Een datum is er nog niet voor de arbitragezaak. Niet zelden wordt er op de valreep nog geschikt, omdat partijen willen voorkomen dat pijnlijke details op straat komen te liggen. Net als Nouri’s advocaten zien ze bij Ajax echter ook geen andere uitweg. Het is nu aan onafhankelijke experts om een oordeel te vellen.

In de arbitragecommissie zetelen rechters en advocaten, alsmede experts met kennis van de voetballerij. Zij worden ingeschakeld bij geschillen die voortkomen uit een arbeidsrelatie tussen clubs en werknemers. Eerder behandelde de commissie zaken als die van de gebroeders De Boer in 1998 (die een vertrek van Ajax naar FC Barcelona wilden afdwingen) en die van de Braziliaanse spits Afonso Alves in 2008 (wiens komst door AZ werd geclaimd).

Nadeel aan de procedure is dat er geen beroepsmogelijkheid is. Voordeel is dat het minder duur en tijdrovend is dan zaken bij de civiele rechter. Ter vergelijking: wielrenner Laurens ten Dam werd in 2015 aangereden door een bejaarde man tijdens een trainingsrit. Hij miste daardoor de Ronde van Spanje, inclusief bijbehorende inkomsten. Ruim vijf jaar later moet de rechter nog altijd uitspraak doen in deze door verzekeraars uitgevochten strijd.

In die zaken was er minder verdriet dan in die van Nouri. Dat is een drama dat iedereen raakt. Zijn familie en intimi, maar ook medewerkers van Ajax, van ploeggenoot tot kantoorpersoneel. Memorabel was de uitzending van De Wereld Draait Door waarin zijn vrienden Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Steven Bergwijn vertelden over hun altijd glimlachende maatje. Presentator Matthijs van Nieuwkerk hield het niet droog. Baltovenaar Nouri – iedereen mist hem. Ook Ajax.

Met dat verdriet in het achterhoofd is het aan juristen om te bepalen hoe dit leed moet worden gecompenseerd.