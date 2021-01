Van prostitutie in Babylon tot flaneren in Parijs: de stad is een grandioze uitvinding

Toen de Russische oorlogscorrespondent Vasili Grossman op 17 januari 1945 met het Rode Leger aankwam in Warschau moest hij een flink stuk klimmen. ‘Voor het eerst in mijn leven’, zei hij ‘ben ik via een brandladder een stad binnengekomen’. De nazi’s hadden de Poolse hoofdstad vrijwel met de grond gelijk gemaakt. Voor de oorlog al hadden ze plannen om van Warschau een modelstad te maken voor 130.000 arische Duitsers, met ‘middeleeuwse’ houtskeletbouwhuizen en smalle straatjes in een uitgestrekt parklandschap. Nadat de inwoners op 1 augustus 1944 in opstand kwamen, besloten de nazi’s Warschau inderdaad van de kaart te vegen. In januari 1945 was 93 procent van de stad verdwenen.

Maar zie: in 1952 was de oude stad van Warschau van de grond af herbouwd.

Ook Duitse steden hadden het zwaar te verduren in de Tweede Wereldoorlog – de Britse luchtmaarschalk Arthur Harris geloofde dat hij het moreel van de burgerbevolking kon breken middels tapijtbombardementen. Hamburg werd voor 61 procent verwoest.

Maar zie: de stad krabbelde al snel weer op. ‘Het apocalyptische stadslandschap van Hamburg was voor verkenningsvliegtuigen duidelijk waarneembaar, maar op de grond heerste er in de stad, ongezien, een grote bedrijvigheid’, schrijft de Britse historicus Ben Wilson in Metropolis.

En Hiroshima dan, door de eerste atoombom herschapen in een woestijnlandschap? Zelfs daar kwam het leven in en rond ground zero al snel weer op gang. Overlevenden zetten provisorische hutten op. Er kwam een tijdelijk postkantoor. Vijf dagen na de A-bom liepen postbodes tussen de puinhopen door, ‘vertrouwend op hun geheugen’.

Een stad maak je niet zomaar dood, concludeert Wilson. Een stad, ja dat zijn huizen, wegen, voorzieningen. Maar vooral zijn het de mensen die er wonen. En de stad, betoogt de auteur, is ‘de grootste uitvinding van de mens’ (de ondertitel van dit bijzondere boek). Ben Wilson vermomt het als een verhaal over verstedelijking. Maar eigenlijk is Metropolis een geschiedenis van de mens. Niet van denkers, vorsten of politici, maar van de mens-heid. Het is een grote-greep-boek, zoals er de afgelopen jaren meer verschenen (Sapiens van Yuval Noah Harari, Het jaar 1000 van Valerie Hansen).

Fish and chips

De veertien hoofdstukken zijn steeds opgehangen aan een stad, van Uruk, de eerste stad in Mesopotamië (4000-1900 v. Chr.) tot Lagos in Nigeria aan het begin van de 21ste eeuw. Binnen die hoofdstukken stelt Wilson allerlei – soms onverwachte – thema’s aan de orde: prostitutie in Babylon, de badcultuur in Rome, streetfood in Bagdad, flaneren in Parijs (als strategie voor een individu om grip te krijgen op de grote stad).

Die thema’s stellen hem in staat om af en toe binnen een hoofdstuk een enorme sprong in de tijd te maken. Zo neemt hij de lezer van de badhuizen van het oude Rome mee naar Liverpool, waar in 1829 het eerste moderne gemeentezwembad opende. Andere steden in het Verenigd Koninkrijk, in Duitsland en de VS zouden snel volgen. Zwembaden, schrijft Wilson, zijn dan net als de badhuizen in Rome, ‘het kloppend hart van het gemeenschapsleven’. Hij concludeert: ‘Baden is een maatstaf voor de vitaliteit van een stad’. Ook in de 21ste eeuw zoeken stadsbewoners graag vertier aan het water, zie Paris-Plages.

Lees ook: Hoe ziet de stad eruit na de pandemie?

Een geschiedenis van de stad in 500 pagina’s: het zou gemakkelijk taaie kost kunnen opleveren. Maar door te hink-stap-springen in de tijd, en door veel weetjes en anekdotes te vertellen, houdt Wilson de vaart er goed in. Het levert een zeer aangename leeservaring op. ‘De geschiedenis van het straatvoedsel is een verhaal van de stad zelf’, schrijft hij in het hoofdstuk over Bagdad. En plotseling zitten we in zestiende-eeuws Londen. Sefardische Joodse vluchtelingen die aan vervolging in Spanje en Portugal wilden ontkomen, nemen de gewoonte om vis te frituren mee naar Londen. In de jaren zestig van de negentiende eeuw komt Joseph Malin, een Asjkenazisch-Joodse tiener uit Oost-Europa, op het idee die vis te combineren met friet. Het blijkt een hit. In de jaren twintig van de vorige eeuw zijn er 35.000 fish-and-chips-zaakjes in Groot-Brittannië. Het verhaal van dit ‘typisch Britse’ straatvoedsel is ook het verhaal van elkaar opvolgende migrantengroepen die de bereiding en verkoop van fish-and-chips overnemen: Italianen, Chinezen, Cyprioten, Indiërs, Polen, Roemenen.

Wilson doorspekt zijn verhaal af en toe met een pakkende oneliner. Zoals: ‘De liefde van de mens voor de stad gaat door de maag’. Om even later te concluderen: ‘In de eenentwintigste eeuw wordt de kwaliteit van de stad afgemeten aan de kwaliteit en diversiteit van het verkrijgbare voedsel; toeristen worden net zozeer door markten, restaurants en straatvoedsel als door musea en mooie stadsgezichten aangetrokken.’

Koffiehuizen

Nog een pluspunt: Metropolis is niet eurocentrisch. Na de val van Rome kende Europa lang geen echt grote steden. Dan Azië: in 1500 lagen acht van de twaalf grootste steden in dat deel van de wereld, met name in China. Lang voordat Europese ontdekkingsreizigers inscheepten, was er al een levendige handel tussen Guangzhou in China en Bagdad. Een mooie illustratie van de verwevenheid in dit deel van de wereld is het ‘Belitungschip’, een ruim 1100 jaar oud scheepswrak dat in 1998 in de Javazee werd gevonden bij het eiland met die naam. Wilson somt op: ‘Het was gebouwd in de in scheepsbouw gespecialiseerde stad Siraf, in het huidige Iran, van spanten van Afrikaans mahonie; het zaathout, waarop de mast stond, was van de Afzelia bipindensis, helemaal geïmporteerd uit Zaïre, en de dekbalken van Indiaas teak. Het bindtouw dat de zaak bijeen moest houden, was van Maleise zeehibiscus (…). De voorraadkruiken waren in Vietnam gemaakt’. En zo gaat het nog even door.

Toen de Portugese ontdekkingsreiziger Vasco da Gama aan het einde van de vijftiende eeuw aankwam in Calicut, India, en zijn geschenken uitpakte (stof, mutsen, honing, olie), werd hij volgens Wilson uitgelachen door een functionaris van de samorijn (koning). ‘De armste koopman uit Mekka zou mooiere cadeaus hebben meegebracht’.

In Azië voeren de steden wel bij vrijhandel. Maar in Europa ontwikkelde zich een nieuw model, gebaseerd op monopolies en geweld, eerst in de Hanzesteden en later in Lissabon en Amsterdam. Dat model zou in hele wereld de overhand krijgen.

Antwerpse bankiers-elite

Amsterdam werd ook rijk doordat het menselijk kapitaal wist aan te trekken uit succesvollere steden: sefardische Joden uit Lissabon, de koopmans- en bankiers-elite uit Antwerpen. Uit heel Europa kwamen mensen die aan vervolging en oorlog wilden ontkomen. Volgens Wilson is Amsterdam de plek waar de consumptiemaatschappij en het financiële kapitalisme werden uitgevonden. In de zeventiende eeuw was menige Amsterdammer speculant; aandelen werden opgeknipt in stukjes waardoor ze zelfs voor schoolkinderen betaalbaar waren.

Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw nam Londen de rol over als hoofdstad van het kapitalisme, voor Wilson reden om een goed deel van een hoofdstuk te wijden aan koffie. Want: ‘Zaken als fabrieken, spoorwegen, auto’s, elektriciteit en gewapend beton hebben steden overduidelijk vormgegeven, maar ook koffie hoort op die lijst te staan.’ Het koffiehuis vulde ‘een leemte in het stadsleven – een leemte op het punt van gezelligheid’.

In de anonimiteit van de stad kun je alles doen wat God verboden heeft

In 1651 neemt de koopman Daniel Edwards een koffiezetapparaat en koffiebonen uit Smyrna (tegenwoordig Izmir) mee naar Londen. In de woning van zijn vermogende schoonvader serveert hij de drank aan collega’s. Maar al gauw wordt het huis te klein. Daarop opent hij een kraampje, en vervolgens een huis, een koffie-huis – het eerste in West-Europa. Aan het einde van de zeventiende eeuw zijn er duizend koffiehuizen in Londen. Je kunt er nieuwtjes horen, discussiëren en handelen.

Lloyd’s, de bekende scheepsverzekeraar, is begonnen als koffiehuis. Nu is het de grootste markt voor verzekeringen ter wereld, maar er zijn nog restanten van het informele klimaat van toen. ‘De assuradeurs zitten nog steeds op barkrukken, en de in jacquet gestoken stafleden worden obers genoemd.’

Tacokramen

Corona komt niet ter sprake in Metropolis. Maar het is onmogelijk om bij het lezen niet enkele gedachten te wijden aan de huidige pandemie. De winkelstraten die hier volliepen op Black Friday, was dat nu echt omdat mensen iets nódig hadden van Primark of H&M? Of was het toch vooral de behoefte om daar te zijn waar andere mensen zijn? Steden zijn plaatsen waar kennis wordt verzameld, waar wordt gehandeld, waar je kunt werken én ontspannen, kijken naar anderen, en verdwijnen in de anonimiteit om alles te doen wat God verboden heeft. In die behoefte kan Zoom niet voorzien, daar heb je publieke plaatsen voor nodig, of het nu de Griekse agora is, de Arabische souk, of de hedendaagse mall.

Illustratief is Los Angeles. LA is het prototype van nieuw soort stad: een stad met vele centra, bijeengehouden door autowegen, die steeds verder uitdijt met voorsteden. In het geval van LA waren die voorsteden aanvankelijk het exclusieve domein van witte Amerikanen. Lakewood, een voorstad die model stond voor vele voorsteden, telde in 1960 zeven Afro-Amerikanen op 70.000 inwoners. Aan het einde van de twintigste eeuw krijgen de buitenwijken van LA een diverser karakter, door de komst van Afro-Amerikanen, Aziaten en vooral Latino’s. Vooral de vele Latino’s blijken uitgesproken ideeën te hebben over hoe je een stad bewoont. Dat wil zeggen: minder auto’s en een veel grotere nadruk op straatleven. Het uit zich onder meer in ‘kleurrijke discountzaken aan de straat, in graffitikunst, tacokramen, loncheros trucks en feestjes in de parken’. Straten en parken veranderen in plaatsen ‘waar mensen even willen blijven hangen en niet snel weer verder moeten’. Latino urbanisme wordt het genoemd.

Een stad wordt gevormd door mensen, en mensen hebben behoefte aan ontmoeting. LA is dan ook niet uniek, denkt Wilson. ‘We zullen buitenwijken stedelijker maken, met plekken waar je kunt rondlopen en socializen, winkelen en werken.’