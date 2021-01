De Sobibor Tapes: een essentieel uur televisie

Het zag er prachtig uit, zei Thomas Blatt. „De zon stond aan de hemel en de wolken zagen eruit als op een mooie zomerdag. Ik wist dat we gingen sterven, maar toch kon ik het niet geloven. Het was er te mooi.”

Blatt werd begin jaren tachtig geïnterviewd door Jules Schelvis (1921-2016) over de opstand in het concentratiekamp Sobibor, maar de opnamen werden nooit gebruikt. Nu vormen ze het hart van de documentaire De Sobibor Tapes, die woensdag door de EO werd uitgezonden, 76 jaar na de bevrijding van Auschwitz – een essentieel uur televisie om ons eraan te herinneren wat een niet-metaforische oorlog is.

De film van Piet de Blaauw gaat over de uren filmmateriaal die Schelvis naliet, maar ook over Jules Schelvis zelf. Hij vertelt op oude beelden hoe hij, 22 jaar jong, met zijn vrouw en 3.000 andere joden aankwam in het vernietigingskamp. „We kwamen min of meer hand in hand uit de trein.” In het gedrang raakten ze elkaar kwijt en omkijken was verboden, vertelt Schelvis. „De mannen gingen de rechterkant op, de vrouwen verdwenen naar de linkerzijde.” De keuze van „verdwenen” is veelzeggend, zoals je ook het idee hebt dat Schelvis deze zin met afschuwelijke afloop door dat uitgesponnen ‘linkerzijde’ onbewust nog iets wil verlengen.

Twintig jaar na de moord op zijn vrouw en al die anderen ging Schelvis met de caravan naar het Duitse Hagen, waar het proces tegen onder anderen Sobibor-commandant Frenzel werd gevoerd. Hij raakte in gesprek met overlevenden uit het kamp en besloot een camera te kopen: deze verhalen moesten worden vastgelegd.

De Sobibor Tapes vertellen vooral het verhaal van de gevangenen die op 14 oktober 1943 in opstand kwamen. Schelvis zocht de leider, de Rus Alexander Petsjerski, ver achter het IJzeren Gordijn op in Rostov aan de Don. Die vertelde hoe hij, een gewezen militair, de operatie voorbereidde. De SS’ers moesten naar de werkplaatsen gelokt worden om van slachtoffers gestolen kleren of schoenen te passen.

Op verschillende plaatsen werden de bijvoorbeeld met ‘een mooie leren jas’ verleide nazi’s met een bijl („de mijne was niet zo scherp”) neergeslagen. Die verhalen stonden al in de boeken, maar als je de oude Chaskiel Menche over die dag ziet vertellen, is het adembenemend. „Ik deed hem zijn oude pak uit en het nieuwe aan. Van achteren sloeg ik hem met de bijl op zijn hoofd.” Zijn armen bewegen op het ritme van zijn zinnen. „Hij was meteen dood, ik heb hem onder de tafel gesleept en bedekt met een kleed. Toen werd er nog eentje naar binnen gelokt […] Het heeft vijf minuten geduurd en toen was ook hij met de bijl afgemaakt. Zo nam ik wraak en ik schreeuwde: ‘Dit is voor mijn moeder, dit is voor mijn vrouw, dit is voor mijn zoon en dit is voor het Joodse volk.’”

Met elke vezel in zijn bovenlijf, de vuisten gesloten alsof het weer 14 oktober 1943 was, sluit hij zijn monoloog af. „Zo heb ik wraak genomen en mijn hart is lichter geworden want ik heb in zijn bloed gestaan.” Daar brengt De Sobibor Tapes alles samen: het verhaal van de opstand, over slachtoffers en wraakzucht, maar ook over hoe het vertellen van dat verhaal voor Menche uitloopt op een opnieuw beleven. Zo ziet het eruit als iets altijd bij iemand blijft.

In Schelvis’ nalatenschap bevond zich een compleet uitgetypt script voor de documentaire, maar die werd bij zijn leven niet gemaakt. Kennelijk waren te weinig anderen overtuigd van de noodzaak van zijn missie: het vastleggen en doorgeven van verhalen die niet vergeten moeten worden. De Sobibor Tapes is een mooi eerbetoon aan een verhalenverzamelaar die ons schatten naliet.