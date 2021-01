De series van week 4: The Nest, Bonding, Snowpiercer en Mocro Maffia 3

The Nest

Schotse thrillerserie over een rijk echtpaar met een vurige kinderwens. Zelf lukt het ze niet om kinderen te krijgen, dus zoeken ze een alternatief. Op een dag komt de achttienjarige Kaya in hun leven. Zij biedt aan om draagmoeder van hun kind te worden. Het traject zal alles behalve soepel verlopen. NPO Plus, vijf afleveringen.



Bonding seizoen 2

Vermakelijke comedyserie over een studente die bijklust als dominatrix. Aan het begin van het tweede seizoen zitten Tiff en haar assistent Peter in een benarde positie. Netflix, acht afleveringen.



Snowpiercer seizoen 2

In de post-apocalyptische wereld van Snowpiercer leven de laatste mensen op een rijdende trein omdat de aarde verder onbewoonbaar is. De trein is ook in het tweede seizoen het toneel van een klassenstrijd. Sean Bean (Game of Thrones, Lord of the Rings) is toegevoegd aan de cast. Netflix, elke dinsdag een aflevering.



Euphoria: Fuck Anyone Who’s Not a Sea Blob

De tweede speciale aflevering van de jongerenserie Euphoria speelt zich grotendeels af in het kantoor van een therapeut. Hoofdpersoon Jules (Hunter Schafer) vertelt over mislukte relaties, trauma’s en haar zelfbeeld als transvrouw. Schafer is zelf trans en schreef mee aan deze indrukwekkende aflevering. Ziggo Movies & Series, 55 minuten.



Mocro Maffia seizoen 3

Derde seizoen van de rauwe Nederlandse misdaadserie over een drugsoorlog in Amsterdam. Lees ook ons interview met scenarist Ashar Medina: „We worden geïnspireerd door nieuwsberichten, verhalen die we horen.”. Videoland, zeven afleveringen.