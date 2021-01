De tiener gaat een sm-relatie aan met een Nederlandse bankier

Een Joods-Amerikaanse vrouw heeft een date met een Duitse bokser, een beer van een vent. In het restaurant torent hij boven iedereen uit, wat sowieso al intimiderend is, en dan hangt er ook nog de vraag boven tafel of hij in oorlogstijd een nazi zou kunnen zijn geweest (‘gewild worden zou ik eervol hebben gevonden’, zegt hij).

De vrouw bedenkt dat als iemand haar zou vragen of ze zich graag klein voelde naast een man, ze ja met een sterretje zou zeggen: ‘Lichamelijk klein, maar geestelijk een en al kracht. Met andere woorden, ze wilde graag dat hij een wolf in schaapskleren was tot zij tegen hem zei dat hij een wolf mocht zijn, en daarna moest hij puur wolf zijn zonder één spoortje schaap zolang ze in haar bed lagen te neuken, en daarna moest hij weer iemand worden die er in geen miljoen jaar over dacht haar bij de keel te grijpen als hij iets wilde.’

De bokser blijft nooit slapen, want hij kan niet in slaap komen met iemand erbij en het bed is te klein. Behalve die ene keer dat ze ergens in een bos logeren, dan moeten ze wel samen slapen. Wanneer ze lepeltje-lepeltje liggen, vraagt hij of ze het erg vindt als hij het Onzevader zegt. ‘Vater unser im Himmel…’

Biddende reus

Deze scène, onverwacht grappig en teder, komt uit het titelverhaal van Een man zijn van Nicole Krauss, een verzameling korte verhalen waarvan sommige al bijna twintig jaar oud zijn. Het beeld van de biddende reus typeert de man-vrouwverhoudingen die in veel van de tien verhalen terugkeren. Mannen worden vaak in eerste instantie als bedreiging gezien, als potentieel gewelddadig en onbetrouwbaar, of als onverzettelijk, zoals de Joodse vaderfiguren steeds rechtlijnig en onbereikbaar zijn, maar blijken dan toch kwetsbaar en zorgzaam. Omdat ze iets meemaken wat door hun zelfverdediging heen breekt, zoals verlies of ziekte; maar meestal was die kwetsbaarheid of neiging tot zorgen er altijd al, het ligt aan de oppervlakte, alleen wordt het pas op een beslissend moment gezien door de veelal vrouwelijke vertellers van de verhalen.

Niet dat die vrouwen de enigen zijn die van alles projecteren; de mannen wíllen ook graag gezien worden als krachtig en bruut. De vrouw in het titelverhaal heeft een zoon op de rand van de puberteit, die zich zorgen maakt dat hij te mager en te zwak is om straks een man te zijn. Of haar beste vriend Rafi, die officier was bij een elitebrigade in het Israëlische leger. Tijdens de dienstplicht koos hij vrijwillig voor de meest extreme eenheid die er was, werd opgeleid om meer dier dan mens te zijn, een afgetrainde oorlogsmachine. Tot hij een rij kinderschoenen ziet staan bij de deur van een Hezbollahleider die hij moet ombrengen, en hij tot zijn verrassing beseft dat niemand hem hierop heeft voorbereid.

Evengoed balanceren ook de vrouwelijke personages steeds op dat beeldschone evenwicht tussen kracht en kwetsbaarheid. Ze zijn onafhankelijk en zelfbewust, ze weten maar al te goed hoe ze hun gebrek aan lichamelijk overwicht moeten compenseren om toch macht over mannen uit te oefenen. Tegelijkertijd zijn ze ook gewoon bang, en hunkeren ze naar iemand bij wie ze geen rol hoeven te spelen.

Weerloos

Steeds weet Krauss het punt op te zoeken waarin het een in het ander overgaat, wolf in schaap, maar wat de verhalen echt sterk maakt is dat het er niet om gaat dat alle personages ten diepste eigenlijk schaap zijn – alsof daarmee dan iets van waarheid zou zijn onthuld – maar dat ze het altijd allebei zijn. Een moment waarop een mens heel even weerloos is, betekent nooit de beslissende wending voor het verhaal. Het wordt gezien en genoteerd, maar Krauss is er niet op uit haar personages op die manier naar de afgrond te brengen.

In ‘Ik lig te slapen maar mijn hart is wakker’ erft een jonge vrouw het appartement van haar vader in Tel Aviv na zijn dood. Ze is er nooit eerder geweest, omdat ze in New York woont. Er blijkt nog een man te logeren, een oude vriend van haar vader. Ze bejegent hem aanvankelijk vijandig en noemt hem in het hele verhaal ‘de vreemdeling’, alsof hij de intimiteit tussen haar en haar dode vader heeft verbroken.

In het slotbeeld treft ze hem slapend op de vloer van de woonkamer. Stapt over hem heen. En op dat moment weet ze dat dit nog heel lang zal doorgaan, dat het zal wennen om over hem heen te stappen ‘omdat we nu eenmaal zo leven en achteloos over dergelijke dingen heen stappen totdat we ze niet meer als last ervaren’. Krauss stuurt hier niet aan op een confrontatie, op de uitbarsting die de personages voorgoed van richting doet veranderen. Het is juist de herhaling die haar interesseert. En toch is er iets verschoven. De dreiging van de vreemdeling wordt alledaagse situatie.

Gasmasker

Dreiging is er ook van buiten; in veel verhalen speelt er op de achtergrond een ramp. Grote bosbranden die dichterbij komen, een niet nader genoemde noodsituatie waardoor personages zich in een vluchtelingenkamp bevinden. In ‘Toekomstige noodgevallen’ krijgen alle inwoners van New York een gasmasker, zonder dat iemand weet waarom. De rampen beïnvloeden de personages slechts zijdelings. De onbekende situatie voert de emotionele druk op, en dat confronteert ze soms met wat ze werkelijk verlangen, maar ze raken nooit direct betrokken. Ook hier gaat het meer om de alledaagse handelingen, en om hoe snel een noodtoestand vertrouwd raakt.

Bewonderenswaardig, hoe Krauss ook in het bestek van een kort verhaal zoveel voor elkaar krijgt. Hoe effectief en trefzeker ze het net-niet, het allebei, het tussenin, het op-weg-naar toont, binnen de strakke contouren van een enkel beeld. In het eerste verhaal, over een ontheemde tiener die een sadomasochistische relatie aangaat met een Nederlandse bankier, ligt dat er bijna te dik bovenop, en toch raakte het slot me. ‘Hij had haar met één hand doormidden kunnen breken, maar óf ze was al gebroken óf ze zou niet breken.’



Nicole Krauss: Een man zijn. (To Be a Man). Vert. Rob van der Veer. Ambo Anthos, 280 blz. € 23,99 Een man zijn. (To Be a Man). Vert. Rob van der Veer. Ambo Anthos, 280 blz. € 23,99 ●●●●●