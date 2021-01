Commissie: ‘Geen antisemitisme binnen afdeling van de Leidse rechtenfaculteit’

Er is geen enkele aanwijzing dat onder medewerkers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden antisemitische uitspraken zijn gedaan. Dat heeft de commissie geconcludeerd die door de universiteit is aangesteld om geruchten daarover te onderzoeken. Onder leiding van professor Geert Corstens is „geen enkele aanwijzing voor dergelijke uitlatingen gevonden”. Volgens een persbericht is het onderzoeksrapport daarover donderdag aan het bestuur van de universiteit overgedragen.

Het onderzoek werd ingesteld nadat eind november geruchten naar buiten kwamen over uitingen van antisemitisme en de afhandeling daarvan binnen de universiteit. Die gingen vooral over de hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paul Cliteur, die bovendien de promotor was en een vertrouweling is van Forum voor Democratie-oprichter Thierry Baudet. Cliteur was voor die partij ook een tijd senator. Er ontstond eind vorig jaar grote ophef nadat de Leidse rector magnificus Carel Stolker zich via Twitter kritisch had uitgelaten over de hoogleraar, in de periode dat er onthullingen werden gedaan over antisemitisme binnen de jeugdafdeling van FVD en Baudets eigen uitspraken. Volgens Stolker „raakten” dergelijke beschuldigingen ook Cliteur.

Reputatie van universiteit ‘ten onrechte’ aangetast

Het college van bestuur kondigde daarna een extern onderzoek aan naar „beschuldigingen van antisemitisme” binnen de afdeling van Cliteur, die bekendstaat als het ‘conservatieve blok’ binnen de universiteit. De onderzoekscommissie heeft nu besloten dat de beschuldigingen niet gegrond waren.

Zodoende is het aanzien van de afdeling waarover Cliteur leiding geeft, en ook de rest van de instelling, „ten onrechte” aangetast. „Deze signalen en geruchten hebben tot grote onrust geleid, ook bij de betrokkene zelf, en veel hevige reacties teweeggebracht”, zo staat in het persbericht.

Volgens de commissie is het belangrijk dat binen de faculteit in gesprek wordt gegaan over de ontstane onrust. Ook moet er meer contact komen tussen de onderzochte afdeling en de rest van de faculteit. Rector magnificus Stolker reageerde donderdagavond op de uitkomsten van het rapport. Hij schrijft op Twitter over een „pijnlijke tijd” voor medewekers van de universiteit, en dat hij hoopt dat de aanbevelingen van het rapport helpen.

Volgens de commissie is het belangrijk dat binen de faculteit in gesprek wordt gegaan over de ontstane onrust. Ook moet er meer contact komen tussen de onderzochte afdeling en de rest van de faculteit. Rector magnificus Stolker reageerde donderdagavond op de uitkomsten van het rapport. Hij schrijft op Twitter over een „pijnlijke tijd" voor medewekers van de universiteit, en dat hij hoopt dat de aanbevelingen van het rapport helpen.

