Bij afgebrand Plaswijckpark komen de trouwe bezoekers donaties pinnen

Bij het Rotterdamse Plaswijckpark lopen de ochtend na de brand op woensdagavond brandweermannen rond, en politie met honden, die onderzoek doen bij iets dat lijkt op een grote scheefgezakte constructie van zwartgeblakerde golfplaten – met nog een pluk riet die het vuur overleefde. Dit was ooit het grote theatergebouw met rieten dak waar voorstellingen en feestjes werden gehouden, en waar bezoekers van het familieparkje binnenliepen voor koffie of pizza.

De brand is hoogstwaarschijnlijk aangestoken en de politie heeft ’s woensdagnacht al een veertienjarige jongen thuis aangehouden. Donderdag is een tweede verdachte aangehouden.

Het is op deze regenachtige ochtend opvallend druk met buurtbewoners en bezoekers. Ze willen de resten van de brand zien („ik ben een ramptoerist”, zegt een oude man) maar sommigen komen geld geven, of bloemen brengen. En dit is maar een fractie van de mensen die het familiepark, dat jaarlijks ongeveer 450.000 bezoekers trekt, te hulp zijn geschoten.

98 jaar

Al op de avond van de brand maakte een vaste bezoekster uit Ridderkerk een donatiepagina aan, waar de volgende avond al bijna 7.000 donaties waren binnengekomen, voor ruim 143.000 euro. Ook de bestaande mogelijkheden om het park te helpen tijdens de lockdown, bijvoorbeeld door een voedselpakket voor de otters te kopen, worden nu vaker gebruikt.

Het zegt iets over de betrokkenheid van de bezoekers, zegt parkmanager Fred Nijveld. „Dit park is 98 jaar oud, er komen hier families al generaties lang. Het park lijkt misschien kneuterig, maar dat kan alleen als er achter de schermen hard aan wordt gewerkt.”

Als de vrouw met de scootmobiel ter sprake komt, wordt het de energieke man even te veel. Zij was helemaal uit Crooswijk gescoot om de bos rode rozen te brengen die nu op tafel staat. „Mensen komen hier zelfs aan de kassa donaties pinnen!” Nijveld heeft tussendoor heel even tijd om te praten – net was hij nog aan het regelen dat de beelden van de beveiligingscamera’s naar de recherche gaan, eerder op de ochtend sprak hij met het personeel.

Dat geld is natuurlijk geweldig, zegt Nijveld. Het gebouw was wel verzekerd tegen herbouwwaarde, ook in geval van brandstichting. „Maar er is nog nooit iemand beter geworden van een brandschade. Herbouw valt altijd duurder uit.” Bovendien is er ook roetschade rondom het gebouw. „Ik heb de staf gevraagd mee te denken over oplossingen. Het theatergebouw is nog niet herbouwd als we dit voorjaar ergens weer open kunnen. Maar als we open gaan, stáát er wat.”

Dat past in de traditie van het park, vindt hij. Horecaondernemer C. Loos begon in 1923 met het recreatieoord, dat na snelle groei aan de stichting werd overgedragen die het nog steeds beheert. „Wij noemen Plaswijckpark een familiepark”, zegt Nijveld, „en formeel is het een dierentuin met otters, bevers, vari’s, én een attractiepark.”