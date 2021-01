Biden legt nieuwe olieboringen en aanleg Keystone XL-pijpleiding stil

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een voorlopige stop afgekondigd op nieuwe olie- en gasboringen in federaal gebied, als deel van een reeks decreten om de Verenigde Staten minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. De maatregel maakt deel uit van ingrijpende plannen van de nieuwe Amerikaanse regering om klimaatverandering te helpen bestrijden.

Biden, die ook subsidies aan de fossiele-brandstofsector wil schrappen, legt een grotere nadruk op duurzame energie - een transformatie die volgens hem miljoenen banen zal opleveren. Zijn aanpak staat in scherp contrast met die van zijn voorganger Donald Trump, die juist streefde naar meer productie van olie, aardgas en kolen in de VS, door milieuregels zoveel mogelijk af te schaffen.

„We kunnen niet langer wachten”, zei Biden woensdag in het Witte Huis over de noodzaak om op te treden tegen de opwarming van de aarde als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen. Zijn executive orders op het gebied van energie en klimaat vormen volgens hem het startsein om „de existentiële bedreiging van klimaatverandering aan te pakken.”

Omstreden olie uit teerzand

In zijn eerste tien dagen als president heeft Biden stappen gezet om de VS weer aan te sluiten bij het klimaatverdrag van Parijs. Trump kondigde in 2017 aan het land uit dat akkoord te halen, een maatregel die eind vorig jaar is ingegaan. Ook heeft Biden de vergunning voor de aanleg van de Keystone XL pijpleiding voor relatief vervuilende olie uit de teerzanden van Canada ingetrokken. Trump had daarvoor juist groen licht gegeven, nadat zijn voorganger Barack Obama het project in 2015 blokkeerde.

De stap tegen Keystone XL, die is toegejuicht door milieu-activisten, is omschreven als een „stomp in de maag” door Jason Kenney, premier van de Canadese provincie Alberta. Die provincie heeft dubbel te lijden onder de coronacrisis en de neergang van de olieindustrie door lage prijzen. Maar hoewel de Canadese premier Justin Trudeau protest heeft aangetekend bij Biden, voelt hij niets voor economische sancties tegen de nieuwe Amerikaanse regering, zoals Kenney heeft bepleit.

De stop op nieuwe olie- en gasboringen die Biden heeft afgekondigd heeft betrekking op federaal land en federale wateren - niet op privégrond. Ruim twintig procent van de winning van olie en aardgas in de VS vindt plaats op federaal gebied. De stop heeft bovendien geen betrekking op bestaande winning door onder meer ‘fracking’, zoals sommigen hadden gevreesd. Ook vergunningen voor toekomstige exploitatie die al zijn uitgegeven vallen er niet onder.

Toch wekte de aankondiging hevige kritiek van de Amerikaanse olie- en gassector en van politieke tegenstanders van Biden. Volgens de Republikeinen kosten de maatregelen veel goedbetaalde banen in energieproducerende staten - wat de Amerikaanse economie tijdens de coronacrisis volgens hen niet kan gebruiken. Ook waarschuwen ze dat de VS als gevolg van de maatregelen weer afhankelijker zullen worden voor hun energie van landen als Saoedi-Arabië en Venezuela, terwijl de afgelopen decennia juist hard is gewerkt om energie-onafhankelijkheid te bereiken.