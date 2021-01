Amerikaanse techreuzen melden ruime winst

Verschillende grote techbedrijven uit de Verenigde Staten hebben woensdag jaar- en kwartaalcijfers bekendgemaakt. Zo schreef het elektrische autobedrijf Tesla voor het eerst zwarte jaarcijfers, brak Apple een omzetrecord in het laatste kwartaal van 2020 en zag ook Facebook de omzet hard stijgen.

Elektrische automaker Tesla maakte bekend voor het eerst een jaar met winst te hebben afgesloten. De afgelopen jaren was er telkens een nettoverlies geboekt door het bedrijf van topman Elon Musk, maar in 2020 boekte het bedrijf een nettowinst van zo’n 596 miljoen euro. Naast de verkoop van auto’s haalde Tesla die winst uit het verkopen van emissierechten aan autofabrikanten die auto’s maken die wel CO2 uitstoten. De totale omzet bedroeg 31,5 miljard dollar, een groei van 28 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Apple en Facebook publiceren kwartaalcijfers

Apple haalde in afgelopen kwartaal voor het eerst een omzet van meer dan 100 miljard dollar op. Volgens de woensdag gepubliceerde cijfers werd er een omzet van 111,4 miljard dollar (92,1 miljard euro) behaald. Ook de nettowinst van het bedrijf in de afgelopen drie maanden brak met omgerekend 23,7 miljard euro een record.

Volgens het bedrijf steeg de omzet vooral door de goedlopende verkoop van de iPhone 12 en het gestegen gebruik van iMacs en iPad door het vele thuiswerken en thuisonderwijs tijdens corona.

Facebook schreef in het laatste kwartaal van 2020 een nettowinst van 9,2 miljard euro bij, een stijging van 53 procent ten opzichte van een jaar eerder. Volgens topman Mark Zuckerberg is dat met name te wijten aan gestegen reclame-inkomsten op Facebook en Instagram. Over het hele jaar behaalde het bedrijf een omzet van ruim 71 miljard euro, een stijging 22 procent ten opzichte van 2019.