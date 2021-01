Ajax behaalt moeizame zege op Willem II: 3-1 in Arena

Het heeft Ajax donderdagavond veel moeite gekost om de thuiswedstrijd tegen Willem II te winnen. Het werd uiteindelijk 3-1, dankzij late treffers en een glansrol voor invaller Brian Brobbey.

Pas in de tweede helft viel het eerste doelpunt van het duel: in de 51e minuut schoot Davy Klaassen de thuisploeg op voorsprong. Vangelis Pavlidis maakte in de 62e minuut gelijk voor Willem II. Daarna wist Ajax in de laatste tien minuten het verzet van de Tilburgse ploeg te breken. Brobbey maakte in de 83e minuut de 2-1. De 18-jarige spits bereidde vier minuten later het doelpunt van Dusan Tadic voor, waarmee de eindstand was getekend.

Ajax is door de zege steviger aan kop van de Eredivisie gekomen. Het elftal van trainer Erik ten Hag heeft een voorsprong van vier punten op PSV. Het als derde geklasseerde Vitesse heeft een achterstand van 6 punten. AZ (10 punten) en Feyenoord (12 punten) volgen inmiddels op grote achterstand. (ANP)