Aantal nieuwbouwwoningen daalt met 3 procent

Het aantal nieuwbouwwoningen dat vorig jaar werd opgeleverd in Nederland, is met 3 procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden er in 2020 ruim 69.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. De totale woningvoorraad groeide in 2020 met 0,9 procent, tot bijna acht miljoen woningen. Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen lag vorig jaar wel hoger dan tussen 2010 en 2018.

De meeste nieuwbouwwoningen (15.000) werden opgeleverd in de provincie Zuid-Holland, met als koploper Den Haag. Voorgaande jaren werden juist in Amsterdam de meeste nieuwe woningen opgeleverd. Ook in Noord-Holland en Noord-Brabant werden veel (ruim 10.000 nieuwe woningen) gebouwd. Relatief gezien groeide het aantal woningen het hardst in Flevoland. Daar nam de woningvoorraad met 1,5 procent toe. Ook in Groningen, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland lag de groei boven het landelijk gemiddelde.

Lees ook: Hoe de overheid zelf de woningnood creëerde

De laatste jaren laat het aantal nieuwbouwwoningen dat wordt opgeleverd een golfbeweging zien. Tussen 2000 en 2009 nam het aantal nieuwbouwwoningen toe met gemiddeld zo’n 76.000 nieuwbouwwoningen per jaar. Hierdoor groeide de woningvoorraad jaarlijks met ruim 1 procent. Vanaf 2010 nam dit af, tot een dieptepunt in 2014. De jaren erna nam dit aantal elk jaar weer toe, tot vorig jaar. Dat kwam niet helemaal onverwacht. Al eerder was bekend dat het aantal afgegeven bouwvergunningen al was teruggelopen van 77.000 in 2018 naar 55.000 in 2019. Makelaarsvereniging NVM verwacht dat er ook in 2021 nog minder nieuwbouwwoningen bijkomen dan vorig jaar.