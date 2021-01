Ziekenhuis als doelwit

Tot de opvallendste verschijnselen van de rellen in Nederland behoren de aanvallen op ziekenhuizen in Enschede en Den Bosch. De publieke verontwaardiging daarover overtreft nog het onbegrip over de andere vernielingen in de steden. Want hoe kun je nu locaties aanvallen waar juist gepoogd wordt levens te redden, misschien zelfs het jouwe, als je bij het relschoppen ernstig gewond raakt in het strijdgewoel?

Er wordt veel gespeculeerd over de achtergronden van de raddraaiers. Het zouden voetbalhooligans zijn; jongeren van vooral Marokkaanse en Antilliaanse afkomst; hoofdzakelijk jongens tussen vijftien en twintig jaar; extreem-rechtse halvegaren; viruswaanzinnigen et cetera.

Al die groepen zullen wel vertegenwoordigd zijn, maar voordat er te veel nadruk op de ‘allochtone’ jongeren wordt gelegd, moet ik wijzen op de voetbalhooligans. Ik ken ze uitsluitend als gezond blozende Hollandse welvaartskinderen, altijd bereid om bij elk kampioenschap van hun club de binnenstad drastisch te verbouwen.

De vraag die mij meer bezig houdt: wie belaagden de ziekenhuizen? De voetbalhooligans, de relbewuste jongeren, extreem-rechtse elementen? Ik geloof niet dat hún belangstelling zozeer op die ziekenhuizen is gericht, eerder denk ik aan de viruswaanzinnigen.

„Misschien was het toeval dat ze in de buurt kwamen,” hoopte een medewerker van het Enschedese ziekenhuis. Ik vrees dat er meer aan de hand is. Jan Willem Duyvendak, hoogleraar sociologie aan de UvA, zei in Het Parool: „Dit zijn mensen die de medische wetenschap aanvallen, omdat ze er niet langer in geloven. […] In Nederland zijn 2 miljoen mensen die bij gezondheidsklachten niet meer uitsluitend op de huisarts vertrouwen. Bij een deel van hen is het wantrouwen tegen wetenschappelijke feiten fundamenteel geworden.”

We hebben in Nederland eerder geweld gezien tegen ambulancepersoneel. Dat werd nog vooral veroorzaakt door rellende jongeren, min of meer toevallig ter plekke aanwezig. De bedreiging van ziekenhuizen en artsen lijkt structureler van aard. Ik kan me niet goed voorstellen dat jonge raddraaiers dreigbrieven schrijven naar leden van het Outbreak Management Team (OMT), zoals de leden Marion Koopmans (afbeelding van een strop met de tekst ‘It’s waiting’) en Andreas Voss is overkomen. Daar is over nagedacht door mensen die weten wie en welke instanties invloed hebben op het overheidsbeleid.

Een sprekend voorbeeld kwam dezer dagen in de Verenigde Staten aan het licht. Dr. Anthony Fauci, prominent infectiedeskundige en adviseur van president Trump, vertelde The New York Times over zijn ervaringen als expert. Eerst probeerde Trump zijn serieuze adviezen te torpederen met opmerkingen als „Waarom ben je zo negatief? Wees positiever.”

Toen kwamen de bedreigingen, van hemzelf, maar tot zijn grootste ergernis ook van zijn vrouw en kinderen. Zijn kinderen werden per telefoon en op hun woonadres lastiggevallen. „Hoe kwamen de klootzakken aan die informatie?” vraagt hij zich af. Op internet vroegen mensen elkaar: „Hoe komen we van die kerel af? Hij verpest de kansen van de president.” Fauci moest beveiligd worden. „Dat soort rechtse gekte”, noemt hij het.

Die trumpiaanse, viruswaanzinnige razernij proef ik ook in de aanvallen op de ziekenhuizen van Enschede en Den Bosch.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 januari 2021