Ze wist dat hij net getrouwd was, toch?

Avondkloktechnisch vond Jasper het een lastig tijdstip, maar Samantha beweerde dat ze niet eerder kon afspreken dan om half acht. Hij moest komen eten in haar appartement, dat uit één grote kamer bestond, aan de Albert Cuypstraat, op het gedeelte waar overdag de markt was. Vanaf Jaspers huis in Amsterdam-Zuid was het een kwartier fietsen.

Jasper kwam binnen en werd op een kruk in de open keuken gezet, zodat hij kon toekijken hoe Samantha kookte. Van tevoren had ze aangekondigd: ik ben niet een van die vrouwen die alleen maar Surinaams eten kan maken. Samantha was bezig met rode pepers voor in de Thaise curry en informeerde of Jasper wel tegen pittig kon.

„Wat wilde je eigenlijk bespreken?”, vroeg Jasper. „Iets over mijn theater? Je weet dat ik net getrouwd ben, toch?”

Dit is het zeventiende deel van een feuilleton van schrijver Robert Vuijsje over een samengesteld gezin in Almere en Amsterdam.

Samantha gaf geen antwoord.

„En hoe oud ben je? Was je nou net afgestudeerd?”

Samantha zei dat ze oud genoeg was.

Jasper keek op zijn horloge. Acht uur. Het leek er niet op dat ze snel aan tafel zouden gaan.

Samantha pakte de mouw van Jaspers overhemd en schoof het over zijn horloge heen. „Doe niet als een bakra. Altijd dat gedoe met op tijd zijn. Laten we het over Isaac hebben. Hoelang ken je hem al?”

„Zevenentwintig jaar”, zei Jasper. „Was jij toen al geboren?”

„Isaac zegt dat hij nog heeft geprobeerd om Akwasi te coachen, wist je dat?”, vroeg Samantha. „Dan had hij al die domme moves kunnen tegenhouden. Tenminste, dat denkt Isaac.”

Jasper zei dat dit nieuw voor hem was, zo vaak sprak hij Isaac niet meer.

Zelf had Samantha ook met verbazing toegekeken hoe mensen zoals Akwasi pretendeerden namens alle zwarte Nederlanders te spreken. Maar voor Isaac was het pijnlijker. Hij was hier al dertig jaar mee bezig, of misschien wel veertig. En nu kwam er een nieuwe generatie die dacht: wij zijn de eersten met een mening over racisme in Nederland en voordat wij hier waren, bestond er niets. Ze wisten alles beter en weigerden Isaacs coaching. En wat was de eindstand? Door Akwasi waren alle vooroordelen over boze en agressieve zwarte mannen bevestigd en achter de schermen kon Isaac het weer repareren.

Jasper schoof de mouw van zijn overhemd omhoog en keek hoe laat het was. Half negen. Samantha zette het eten net op tafel.

„Als ik jou in dienst zou nemen”, zei Jasper, „wat zou jij dan veranderen in mijn theater?”

Ze begon aan een lang verhaal dat begon met het uitgangspunt: al die culturele instellingen – ja, ook Jaspers theater – wilden, volgens de laatste mode, content over racisme en zo en daarvoor moesten ze zwarte makers hebben. Het probleem was dat de directie overal wit bleef. Wat zij in hun museum of theater of op de televisie wilden vertonen, kwam niet uit henzelf. Met zo’n kunstmatig proces kon je eigenlijk niet een goed eindresultaat verwachten. Voor de zwarte makers bestond er één taak: hoe presenteer ik mijn plan aan die witte bazen zodat zij het begrijpen en denken dat ze er geld aan kunnen verdienen? Een gewoon liefdesverhaal of een thriller, maar dan met zwarte acteurs – daar waren die witte bazen nog niet klaar voor. Dus het moest per definitie over racisme gaan. Hoe kon je binnen die begrenzing iets maken dat je zelf ook interessant vond, waar je eigen familie en je zwarte vrienden heen zouden willen?

„Gaan die naar mijn theater komen?” vroeg Jasper. „Mijn bezoekers zijn wit.”

„Dat is het probleem”, zei Samantha. „Die knop moet jij omzetten in je hoofd. Je wilt zwarte content, maar het moet bedoeld zijn voor een wit publiek. Zo denken ze overal. En dan zijn ze verbaasd dat wij niet naar hun museum of theater komen. Of naar hun televisie kijken.”

Het was negen uur. Ze hadden nog geen hap genomen van het eten. Samantha stak kaarsen aan en zei: „Maar laten we hier straks verder over praten. Vertel me eerst wat meer over jezelf.”

Jaspers telefoon ging. Het was Monique. Hij wilde opstaan en naar een andere kamer lopen om zijn echtgenote te spreken. De enige andere kamer hier was de badkamer.

„Hallo?” vroeg Monique. „Hoe gaat het daar in Amsterdam? Het is negen uur geweest, ben je thuis?”

