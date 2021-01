Harde kern FC Den Bosch: 'Wij blijven paraat staan'

Met een missie ging de harde kern van FC Den Bosch dinsdagmiddag op pad. Na de onlusten van de avond ervoor zouden zij deze dag de „beveiliging” van ‘hun’ stad mede op zich nemen. Kleine ondernemers wiens winkels waren geplunderd en angstige inwoners hadden kritiek geuit op het „late” ingrijpen van de autoriteiten. De voetbalfans zouden niet toestaan dat het opnieuw zo uit de hand zou lopen.

„Mochten personen denken dit ‘geintje’ morgen nogmaals te herhalen dan zullen wij hen heel duidelijk laten weten dat dit geen optie is!”, waarschuwde de M-side op zijn Facebookpagina (‘We komen niet voor het voetbal’ geheten). En dus trokken enkele tientallen mannen, gehuld in oranje hesjes, dinsdag de binnenstad in om de wacht te houden. Ook elders, op verschillende plekken buiten het centrum, hielden ze post.

Marco Kroon, drager van de militaire Willemsorde en inwoner van Den Bosch, bood eveneens zijn diensten aan. Op zijn Facebook-pagina schreef hij volgens De Stentor: „Mijn bloed kookt en mijn handen jeuken. Ik ben bereid en beschikbaar om samen met een grote groep veteranen onze politiehelden te ondersteunen om deze onnodige asociale sensatierellen te beteugelen.” De post is nu verwijderd, op „verzoek van Defensie”.

Die dinsdag bleef het rustig. Kwam dat door de aanwezigheid van de supporters, of omdat de relschoppers sowieso even klaar waren? De harde kern kreeg steun van verschillende kanten: van sommige bewoners en ondernemers, de voetbalclub zelf, maar ook de officiële instanties. FC Den Bosch-voorzitter Huub van Mackelenbergh zei tegen het Brabants Dagblad dat er over de actie overleg was met de gemeente, de politie en de club. Hij zei verder: „Goed dat onze fans opstaan om Den Bosch te beschermen en zo laten zien dat ze van de stad houden.” Een van de supporters zei dat ze „het advies” hadden gekregen om hesjes aan te trekken, zodat duidelijk zou zijn wie bij de ‘beveiligers’ zou horen en wie bij de relschoppers, mochten er weer rellen uitbreken.

‘Niet het ziekenhuis in slaan’

Op sociale media gingen screenshots rond van opmerkelijke berichten die uit de appgroep van de harde kern leken te komen. „Kamp Deuteren verdedigd (sic) vanavond het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Souwer en vrienden West, M-side binnenstad, groep Rosmalen FCDB Rosmalen, Marco Kroon met oud-collega’s springen overal waar nodig is in. Alles in overleg met / op verzoek van politie.” En: „De politie is op de hoogte we mogen ze aanpakken maar niet het ziekenhuis in slaan.”

De echtheid van die berichten valt door NRC niet te verifiëren, maar een woordvoerder van de club bevestigt dat er „overleg” is geweest met de politie. De woordvoerder zegt verder dat er „duidelijke afspraken” zijn gemaakt over de „spelregels” die avond. Wat die waren, en met wie en op welk niveau er met de instanties is gesproken, kon ze niet zeggen. De boodschap die supporters hoorden was in elk geval „aanwezig zijn en de-escalerend optreden”.

Kwam de rust dinsdag door aanwezigheid van supporters, of omdat de relschoppers even klaar waren?

De politie Oost-Brabant ging woensdagavond ook niet in op specifieke vragen over samenwerking en afspraken met de groep. Een woordvoerder bevestigt dat er contact is geweest. Op sociale media ontkende de politie eerder hesjes zelf te hebben uitgedeeld. Onduidelijk blijft of de politie dat wel heeft geadviseerd.

Tegelijkertijd is de politie niet ontevreden over de ‘steun’ van de M-side. De woordvoerder mailt: „Wij waarderen het sentiment en de steun die deze vormen van burgerparticipatie […] uitstralen naar de samenleving in het algemeen en de lokale burgers/ondernemingen in het bijzonder. Mooi om te zien.” Het ‘gedogen’ van de actie contrasteert met hoe de politie in Breda deze week optrad tegen voetbalsupporters met soortgelijke intenties. Daar werden zo’n honderd aanhangers van NAC ingesloten door de politie.

Berichten op sociale media

De gemeente zegt in een reactie de actie te waarderen. „Wat wij zien is betrokkenheid van inwoners.” Niettemin kunnen de acties de onderlinge spanningen in de stad juist vergroten. Dinsdag ging een aantal supporters posten bij een winkelcentrum in een wijk die veel inwoners met niet-westerse migratieachtergrond kent. Naar verluidt omdat er op sociale media berichten rondgingen dat onruststokers zich hier zouden verzamelen voor nieuwe rellen. De harde kern van FC Den Bosch kwam eerder in opspraak door uitgesproken racisme. In 2019 was er grote ophef na racistische uitlatingen vanaf de tribune tegen een zwarte speler van Excelsior.

De vraag of de autoriteiten in Den Bosch zouden hebben ingegrepen tegen de supporters als die na negenen nog op straat zouden zijn, mochten er rellen zijn uitgebroken, blijft open. De gemeente- en de politiewoordvoerder stellen beiden dat er gehandhaafd wordt als coronamaatregelen zoals de avondklok worden overtreden, ook door de voetbalsupporters. Maar een wijkagent zei eerder „als ik moet kiezen tussen een medestander langs me of een stenengooier tegen me, dan is mijn keuze snel gemaakt!” De testcase bleef gisteren uit. Rond negen uur waren de meeste supporters weer naar huis. Maar er was dan ook geen relschopper te bekennen in de stad.

De harde kern zegt, aangemoedigd door de steunbetuigingen, te „blijven strijden”. Op Facebook meldt de M-side: „Ook de aankomende dagen zullen wij gezamenlijk optrekken en zowel opvallend- als onopvallend blijven waken voor de Bossche samenleving en ondernemers. Wij blijven paraat staan.”