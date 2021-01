Wacht je ze op of spreek je ze aan?

„En, ben je nu wakker geworden? Goed gevoel, dat je je stad naar de vernieling hebt geholpen? (…). En ouders, ja, u bent er ook nog. Heeft u gisteren uw zoon gemist? Heeft u zich afgevraagd waar hij was? Heeft u hem gebeld: kom thuis, want het is negen uur geweest?”

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb richtte zich dinsdagmiddag in een online video direct tot de relschoppers en hun ouders. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls pakte het anders aan. Die stond maandagavond de relschoppers in persoon op te wachten midden op Plein ’44, waar onlusten waren aangekondigd – ze bleven uit. En in Enschede had burgemeester Henk Jan Meijer maandagmiddag alle scholieren een persoonlijke brief gestuurd met een oproep om ’s avonds thuis te blijven.

Elke burgemeester heeft zo zijn eigen stijl, zijn eigen tactieken om nieuwe rellen te voorkomen. Want hoe krijg je na de rellen van de afgelopen dagen, in meer dan twintig gemeenten, de geest weer in de fles? Dat is de vraag waar veel burgemeesters dezer dagen voor staan.

Elke gemeente heeft zijn eigen uitdaging. Rotterdam is geen Veenendaal, Enschede geen Urk. Gemeentegrootte speelt een rol, cultuur, type relschopper – hooligans pak je anders aan dan verveelde jongeren. Maar er zijn overeenkomsten in de aanpak.

Burgemeesters hanteren een tweesporenbeleid. Overdag: de-escaleren en potentiële relschoppers aanspreken middels jongerenwerk, buurtcoaches, leraren, ouders – de relschoppers waren in de meeste gemeenten zeventien, achttien jaar oud. ’s Avonds: strikte handhaving.

‘Wij kennen de jongeren’

In Deventer werden maandag alle jongeren die op sociale media hadden gezegd te gaan rellen, ’s middags door jongerenwerkers en politie benaderd. Het werkte: veel bleven ’s avonds weg en de jongeren die wél kwamen, werden zo nodig beboet voor groepsvorming. „Het bleef bij wat loslopende jeugd, sommigen nieuwsgierig rondrijdend op scootertjes”, zegt burgemeester Ron König.

Maar hij heeft makkelijk praten: Deventer is niet zo groot. En het ging ook maar om zo’n vijftig potentiële relschoppers. „De schaal maakt uit. Wij kennen de jongeren en er is maar één plek waar ze verzamelen. In grote steden is dat veel moeilijker. Zeker als er ook mensen van buiten de gemeente komen rellen.”

Het draait om je „informatiepositie”, zeggen de burgemeesters. In Venlo, waar na eerdere rellen zondagnacht werd opgeroepen winkels te plunderen en het stadhuis in de fik te steken, werd maandagmiddag een heel leger aan straatcoaches, ‘sfeerkeepers’ van scholen, jongerenwerkers, boa’s en wijkagenten ingezet om zich actief te mengen onder de jeugd.

Toen zich tegen de avond ruim honderd jongeren hadden verzameld bij het station, haalde de politie ze samen met de straatcoaches „uit de anonimiteit”, zegt de Venlose burgemeester Antoin Scholten. Dus namen noteren, praten en zorgen dat er camerabeelden zijn. Langzaam maar zeker dropen de jongeren af. „Kennen en gekend worden is het allerbelangrijkste.”

Ook in Enschede, waar zondag een ziekenhuis werd bekogeld, ging het jongerenwerk de dag erop direct de sociale media op. „In alle groeps-chats met jongeren hebben we gewaarschuwd: ga er niet heen”, zegt jongerenwerker Mario Delogu. „Je legt ze uit dat ze een strafblad kunnen krijgen als ze dingen vernielen, en dat ze daarmee straks moeilijk aan de bak komen. Misschien denken ze daardoor één tel langer na”.

Delogu probeerde ze aan te spreken toen hij zag dat sommigen ’s middags alsnog de stad in trokken. „Ze zijn daar met hun vrienden. De drang naar sensatie en groepsdruk overwint. Maar je probeert ze in ieder geval mee te geven: als het los gaat, ga je weg.”

En door even met ze te kletsen wisten de relschoppers: we worden gezien. „Veel jongeren zijn met hun capuchons en mondkapjes voor de politie niet te herkennen. Daarmee krijgen ze de indruk: we kunnen alles doen.”

Snapchat

Dat het maandag rustig bleef biedt geen garanties, zegt Henk Jan Meijer, burgemeester van Enschede. „Je probeert van alles, maar door sociale media ontwikkelen rellen zich nu zó snel dat je niet alles kunt overzien.” Aankondigingen op Facebook zijn nog wel te vinden, maar via Snapchat of WhatsApp is dat moelijker. Meijer schat de groep relschoppers in zijn gemeente op zo’n honderd tot honderdvijftig. „Maar we weten nog steeds niet wie zondag de aanstichters waren.”

De Almelose burgemeester Arjen Gerritsen wees maandag via een noodverordening een veiligheidsrisicogebied aan nadat er rellen waren aangekondigd. De politie kon daarmee relschoppers preventief fouilleren en hen de toegang tot een deel van het centrum ontzeggen.

Het uitvaardigen van een noodverordening lijkt het effectiefste middel om het rellen te bestrijden. Met zo’n aanwijzing kan de politie bij de vrees voor ernstige wanordelijkheden niet alleen zoals bij een noodbevel één persoon of een specifieke groep personen aanspreken en controleren, maar iedereen die zich in dat gebied bevindt.

Maar de maatregel is wat Gerritsen betreft „geen pepermuntje” dat je zomaar even uit het rolletje haalt. „Je moet als burgemeester de rechtsstatelijkheid waarborgen.”

In Deventer riep uiteindelijk de harde kern-aanhang van voetbalclub Go Ahead Eagles de jongeren maandag op om thuis te blijven. Burgemeester König was blij met de „correctie” van de supporters. „Als de Mobiele Eenheid elke avond moet uitrukken gaan wij dat als overheid uiteindelijk niet volhouden. Je loopt bovendien het risico dat je telkens je eigen verzet oproept. De correctie zal uiteindelijk vanuit de samenleving zélf moeten komen.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 januari 2021